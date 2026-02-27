Karina Milei convocó a una reunión nacional del LLA para potenciar el armado y coordinar agendas

La presidente y el vicepresidente de LLA encabezaron el primer acto de campaña a nivel nacional

Pasado el período de sesiones extraordinarias, la titular de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, convocó a una reunión nacional de autoridades partidarias para centralizar aspectos de la gestión y coordinar la construcción territorial que incluye una fuerte campaña de afiliación en cada provincia. Según supo Infobae, el intercambio, que figura en los planes desde diciembre, tendrá lugar el próximo lunes en el nueva sede nacional del partido ubicado en la Avenida Córdoba, a metros del Hotel Libertador.

Este lunes, los represetantes del partido en las distintas provincias participarán de una nueva instancia de organización interna que les permitirá delimitar la hoja de ruta partidaria que desplegarán durante este 2026 con las miras en las elecciones presidenciales del 2027, donde el presidente Javier Milei competirá por un nuevo mandato.

Para eso, los presidentes regionales de las 23 provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se darán cita junto a los integrantes de la mesa nacional del espacio con el objetivo reordenar la agenda legislativa y de gestión que replicarán de manera centralizada en el interior del país y pondrá al corriente a las autoridades nacionales sobre el estado de cada distrinto.

“Es una reunión de inicio de año para escuchar a los dirigentes e impulsar la política del Presidente en cada provincia”, anticipó uno de los asistentes que -hasta el momento- no tiene hora programada, pero que podría darse por la tarde dado que el domingo por la noche el mandatario celebrará una comida en la Quinta de Olivos con legisladores propios, funcionarios y referentes, luego de su exposición en el Congreso con motivo a la apertura de sesiones ordinarias.

Karina Milei junto a Sebastián Pareja, Romina Diez y Pilar Ramírez (X: @SPareja_)

Si bien en los planes originales del espacio figuraba la determinación de celebrar el intercambio a finales de diciembre, los ambiciosos objetivos legislativos que fijo el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias complejizó su concreción. Por eso, luego de la apertura del período ordinario de este 1° de marzo, en la que el mandatario develará las claves para la administración libertaria para el segundo tramo de la gestión desde la Cámara de Diputados, los referentes pronviales permanecerán un día más en la ciudad para dar asistencia convocatoria.

Varias de las autoridades del sello en el interior integran además la mesa política que está encabezada por la menor de los Milei; el vicepresidente de espacio y titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de la Legislatura de la Ciudad, Pilar Ramírez; y los diputados Gabriel Bornoroni (Córdoba), Facundo Correa Llano (Mendoza), Romina Diez (Santa Fe), José Asad Peluc (San Juan) y el senador Agustín Coto (Tierra del Fuego).

Asimismo, se espera la asistencia de los referentes locales como Adrián Nuñez (Misiones), Eduardo Virgili (Salta), Lisandro Catalán (Tucumán), Sebastián Pareja (Buenos Aires), Diego Vartabedian (San Luis), Alfredo “Capi” Rodríguez (Chaco), Ezequiel Atauche (Jujuy), Federico Lencina (Catamarca), Lisandro Almirón (Corrientes), Tomás Figueroa (Santiaho del Estero), Adrián Ravier (La Pampa), Nadia Márquez (Neuquén), Jairo Henoch Guzmán (Santa Cruz).

Con respecto a Río Negro, provincia en la que los alfiles libertarios evaluaron la intervención de la conducción producto de la situación Lorena Villaverde, quien actualmente se encuentra en “uso de licencia”, dará el presente en su lugar el vicepresidente Damián Torres.

La diputada de La Libertad Avanza Lorena Villaverde

En el oficialismo aseguran que la representación en el órgano nacional de LLA surgió de la oficialización de los distritos que conquistaron la legalidad partidaria necesaria para poder presentarse a elecciones, lo que denominan como “fundantes”. Entre ellos figuran la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Juan y La Rioja.

Una importante fuente que dará asistencia al intercambio reveló ante Infobae que la dinámica permitirá que cada referente provincial elabore un informe en el que detalle los avances en el territorio. Es que, como contó este medio, Karina Milei mantiene planes de intensificar la construcción provincial y potenciar los armados rumbo a los próximos comicios. “Nos vamos a concentrar en trabajar para fortalecer a La Libertad Avanza como partido para impulsar algunas agendas en común para todo el país”, sostuvo una voz del ecosistema.

Aún sin fecha, pero en los planes, los libertarios maduran la posibilidad de coordinar a futuro una nueva instancia de debate colectiva, pero de mayor amplitud, con la participación de delegados que podría tener forma de Congreso Nacional para nuclear a la militancia en una instancia conjunta.