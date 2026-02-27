El mapa de la marcha contra la Reforma Laboral: habrá fuertes medidas de seguridad y movilización piquetera

Los piqueteros volveran a marchar contra la Reforma Laboral Gustavo Gavotti

El Congreso de la Nación volverá a ser escenario de una fuerte disputa entre el oficialismo y la oposición. La Cámara Alta se apresta a sancionar la Ley de Reforma Laboral, impulsada por Javier Milei. En la Casa Rosada trabajaron contrarreloj para evitar sorpresas en una votación que consideran estratégica. La iniciativa es una de las apuestas centrales de La Libertad Avanza (LLA) y el objetivo es convertirla en ley antes de la apertura de Sesiones Ordinarias del próximo domingo 1 de marzo.

Como ya lo hicieron el miercoles 11 y el jueves 19, organizaciones sindicales, movimientos sociales, partidos de izquierda, facciones trotskistas, y agrupaciones piqueteras marcharán al Palacio Legislativo para manifestar su “repudio” a la normativa que, sostienen, recorta derechos de los trabajadores y califican de “esclavista”. Está previsto que las primeras columnas lleguen a las inmediaciones de la Plaza Congreso, que abarca el perímetro delimitado entre las arterias Avenida Entre Ríos, Avenida Rivadavia, Virrey Cevallos y Avenida Hipólito Yrigoyen, a las 10 de la mañana, una hora antes del inicio del debate parlamentario.

El Gobierno dispuso un fuerte operativo policial, como respuesta a incidentes anteriores, y el clima de tensión anticipa no solo manifestaciones en las calles, sino también la posibilidad de nuevos episodios de violencia, tal como se registraron en las dos manifestaciones anteriores.

Se desplegarán cerca de dos mil efectivos federales y de la Policía de la Ciudad. El operativo incluye a las brigadas de infantería, motorizada, camiones hidrantes, celulares para posibles detenidos, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales. Desde la cartera de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, se informó que “el protocolo antipiquetes se aplicará con toda firmeza”, sin importar el grado de masividad de la concentración.

También habrá un perímetro de seguridad desde Hipólito Yrigoyen al 1700 hacia Virrey Cevallos, para la prensa; es decir que solo podrá circular del lado del vallado donde se encuentren los manifestantes, dejando libre el sector en el que estarán las fuerzas federales que se posicionarán en paralelo a la Avenida Entre Ríos, entre Hipólito Yrigoyen y Rivadavia.

En la misma sesión, se tratará la baja de edad de punibilidad de 16 a 14 años, que también tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Ayer, el Gobierno obtuvo dos importantes triunfos: los senadores aprobaron cambios a la Ley de Glaciares -definirá diputados- y ratificaron el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El Senado debatió ayer la Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur - Unión Europea y hoy la Reforma Laboral (Comunicación Senado)

Voces críticas

“El proyecto de Reforma Laboral y la baja de la edad de punibilidad son dos caras de la misma moneda: un modelo de exclusión. Mientras nos quitan la estabilidad laboral, pretenden tapar la crisis social encerrando a los jóvenes”, argumenta Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur y sostiene que: “La justicia social no se negocia. Marchamos para defender la dignidad de quienes trabajan y el derecho de los pibes a un futuro con oportunidades”.

La integrante de la organización Territorios en Lucha no es la única voz que se alza contra el proyecto del Gobierno sobre “modernización laboral”. Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), le dijo a Infobae: “Esta reforma esclavista es que los compañeros no tengan derechos laborales, y ya estamos en el 50 por ciento de los trabajadores que están en esas condiciones, y la reforma libertaria va ha profundizar los grados de informalidad”.

Para el referente social, “lo que se le viene en cotra al Gobierno es que desde la apertura de las importaciones, casi no hay empresas que puedan sostener su productividad porque las importaciones chinas destrozan el mercado”. Castro entiende que esta situación “como en los años noventa, va a profundizar los niveles de conflictividad a futuro”.

Esteban Castro entiende que la situación de apertura de importaciones “como en los años noventa, va a profundizar los niveles de conflictividad a futuro”

El Frente Sindical Unidos (FreSU) —integrado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación de Aceiteros, la Asociación de Trabajadores del Estado, las dos CTA y La Fraternidad, entre otros— convocó a un paro nacional con movilización para hoy. La columna principal partirá a las 10 de la mañana desde Avenida de Mayo y Salta hacia el Congreso, con la consigna de rechazar la iniciativa oficialista y exigir mejoras salariales.

Los referentes del campo popular advierten que factores como la crisis económica y la represión estatal explican la caída de la masividad en las protestas que se advirtieron en las manifestaciones pasadas.

Nicolás Caropresi, dirigente nacional del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), reconoció que: “Estamos viendo que hay detenidos casi con cada movilizació. El proceso de movilización lógicamente se ve resentido por eso”. También remarcó que, pese al endurecimiento de los controles, las organizaciones sociales han sostenido su accionar en rechazo al Gobierno, aunque la represión y las restricciones policiales dificultan mantener cortes y reclamos, incluso respetando los protocolos de protesta.

En la misma línea, Saravia describió cómo "la intimidación policial, los allanamientos violentos y los controles en estaciones de tren dificultan la participación en las manifestaciones". Y añadió que “la crisis obliga a muchos a priorizar la subsistencia diaria, lo que se traduce en ausentismo de quienes temen perder el salario por faltar al trabajo”.

La convocatoria de la UTEP a la marcha del congreso 27 de febrero contra la Reforma Laboral

La reforma laboral, uno de los proyectos prioritarios del Gobierno de Javier Milei, ya obtuvo media sanción en Diputados con 135 votos positivos y 115 negativos. Para facilitar su aprobación, el oficialismo retiró el artículo 44 —relativo al régimen de licencias médicas— durante la votación de los 26 capítulos de la norma, bloqueando propuestas opositoras de modificación capítulo por capítulo. La última palabra la tendrá ahora el Senado.

En paralelo a las diferencias políticas, la coyuntura ha expuesto fracturas internas en el movimiento sindical argentino. La CGT, por ejemplo, no convocó a un nuevo paro general, como ocurrió el jueves pasado aunque sin movilización. El titular de la UOM, Abel Furlán, había exigido públicamente a la CGT llamar a un paro de 36 horas si la reforma persistía en el temario parlamentario, reflejando presiones internas y divergencias en el principal bloque sindical.

La organización kirchnerista La Cámpora anunció a través de sus redes sociales, que participará de la protesta y que sus columnas partirar desde horas tempranas desde municipios de conurbano bonaerense como Quilmes.

La movilización coincide con el cierre de las sesiones extraordinarias y la inminente apertura del periodo ordinario, fijada para el 1° de marzo a las 21, día en que Milei se dirigirá a las cámaras legislativas tras haber conseguido la aprobación del presupuesto nacional, un hito que Argentina no lograba desde hacía dos años fiscales, la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y la media sanción a la modificación a la Ley de Glaciares.

El Gobierno apuesta a consolidar su modelo con la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad, dos ejes resistidos históricamente por el peronismo que hoy avanzan en el Congreso bajo la coalición libertaria.

En el trasfondo, el debate parlamentario se da en medio de una caída sostenida del empleo formal y el cierre de empresas como FATE. El Gobierno enfoca el mensaje en la baja de la inflación y en los beneficios que, según su mirada, implicaría la reforma para formalizar el trabajo y promover el empleo registrado. Las centrales sindicales y los movimientos sociales, por el contrario, califican la reforma como un “retroceso de derechos” y cuestionan la “falsedad de esos argumentos”.

Trabajadores de FATE participarán de la marcha contra la reforma laboral (RSFotos)

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, sostuvo ante una consulta de este medio que “esta reforma laboral lleva al trabajador al siglo XIX, porque habilita el despido sin la responsabilidad de indemnizar” e interpretó: “La indemnización la va a pagar el Estado con un fondo que se les quita a los jubilados y que van a administrar los bancos privados”. Godoy alertó además que tras la eventual aprobación de la ley el Gobierno avanzaría con una reforma previsional, exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), a partir de la crisis de recursos que, a su entender, esa medida produciría.

En este contexto, el gremialista subrayó la necesidad de “unidad” entre las distintas centrales sindicales y organizaciones productivas e insistió en que “vamos a continuar con una agenda de lucha para mejorar los salarios, defender cada puesto de trabajo ante los despidos y por la soberanía nacional”.

Por su parte, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la presente reforma laboral como la continuación “de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar”. Aguiar llamó a sostener la resistencia y a no ceder el espacio público: “Por más que no se haya convocado a un paro, tenemos que movilizar igual. No le podemos regalar la calle al gobierno”.

Las manifestaciones se desarrollarán bajo un fuerte dispositivo de control estatal, y la jornada será observada como test sobre el poder real de convocatoria del sindicalismo de base y de los movimientos sociales, y La Cámpora que vuelve a pararecer en escena, después de dos protestas que terminaron en represión policial por el accionar de grupos ultraviolentos que, inclusive, arrojaron bombas molotov sobre las fuerzas federales.