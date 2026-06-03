Neuquén: el kirchnerismo tomó las riendas del peronismo y modificó el escenario de cara a 2027

Oscar Parrilli, referente del kirchnerismo y principal armador del espacio en Neuquén (Foto: Gaston Taylor)

El kirchnerismo neuquino le arrebató la conducción del peronismo a las actuales autoridades partidarias, que habían diseñado el encuentro confiadas en poder sostener a sus propios alfiles en espacios clave para la estrategia electoral de 2027.

No se trata solo de un proceso interno. El gobernador Rolando Figueroa descontaba el acompañamiento del peronismo para una eventual reelección en 2027, aunque ahora sabe que el kirchnerismo se ubicará en la vereda opuesta y sin margen para un acercamiento.

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El congreso se realizó en Vista Alegre y fue convocado por su intendente, José Asaad, en su carácter de presidente del Consejo Partidario.

Los anfitriones, que proyectaban retener la conducción partidaria, perdieron terreno al no poder imponer sus figuras por encima de las que propuso el exsenador Oscar Parrilli, principal armador del sector opositor.

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El desarrollo del proceso interno, fiscalizado por veedores de la Justicia Electoral, modifica el panorama de cara a los comicios provinciales de 2027, en los que el mandatario neuquino aspira a permanecer al frente del Poder Ejecutivo.

Hasta ahora, Figueroa contaba con el acompañamiento del sector peronista derrotado, del que incluso forman parte algunos funcionarios de su gabinete. Sin embargo, sabe que con el kirchnerismo no existen posibilidades de entendimiento.

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Tras la victoria, los dirigentes alineados con Parrilli afirmaron que el resultado reivindica el “liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner” y fortalece la bandera del peronismo en la carrera por la Gobernación de 2027.

Rolando Figueroa, gobernador de la provincia de Neuquén (@nachomartinfilms)

Con el nuevo esquema interno, el exdiputado provincial Luis Sagaseta habló de la necesidad de reconstruir la unidad del peronismo luego de una disputa que dejó sectores relegados y encendió señales de alerta en el oficialismo provincial.

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Con el peronismo prácticamente descartado como aliado, el oficialismo neuquino amplía su búsqueda de apoyos para sostener el proyecto con el que pretende retener la Gobernación.

En ese radar aparece el histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN), fuerza que condujo los destinos de la provincia petrolera durante más de seis décadas y que cobijó políticamente a Figueroa antes de la conformación de La Neuquinidad, el frente con el que logró desplazar al partido del poder.

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Dentro del MPN, que renovará autoridades en los próximos tres meses, existen voces favorables a respaldar una eventual candidatura de Figueroa para un nuevo mandato. Para ello, sin embargo, deberán evitar una interna y alcanzar una lista de unidad.

El respaldo al mandatario es explícito, aunque también existen planteos que el partido pretende poner sobre la mesa para negociar un eventual acompañamiento en 2027. Los armadores del MPN aseguran que la fuerza conserva el “músculo político” que la convirtió en un actor dominante de la política neuquina y destacan que cuenta con cerca de 90.000 afiliados, cuatro veces más que el peronismo y bastante más que la Unión Cívica Radical.

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Con esos números, los referentes partidarios avanzan en acuerdos internos y observan con entusiasmo el escenario que comenzará a definirse el próximo año.

“El objetivo es que el Movimiento Popular Neuquino renueve sus autoridades y siga acompañando el proyecto que encabeza el gobernador Figueroa”, afirmó Gabriel Álamo, presidente del bloque del MPN en la Legislatura provincial y uno de los principales armadores del partido.

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Al igual que ocurre con el sector derrotado del peronismo, varios dirigentes históricos del MPN fueron incorporados al Ejecutivo provincial. En ese contexto, se especula con que sean ellos quienes integren una lista de unidad para respaldar a Figueroa, quien incluso mantiene su afiliación al histórico partido provincial.

La tensión en el oficialismo también está vinculada al crecimiento del espacio libertario, que impulsa a la senadora Nadia Márquez como potencial candidata a la Gobernación, una postulación que contaría con el visto bueno de la Casa Rosada.

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“Voy a ser la primera gobernadora mujer”, anticipa Márquez, aunque aclara que esa candidatura podría concretarse en 2027 o en 2031. La senadora y pastora evangélica fue la primera dirigente libertaria en lanzarse a la carrera por la Gobernación, y los respaldos dentro del espacio no tardaron en llegar.