Glaciares: el ambientalista Enrique Viale y un senador del PRO expusieron dos visiones sobre la ley

El Congreso discute la posible reforma de la Ley de Glaciares ante el fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y sectores políticos

El Congreso debate la modificación de la Ley de Protección de Glaciares, una iniciativa que divide aguas entre sectores ambientalistas, legisladores y gobiernos provinciales. La sesión avanza con manifestaciones en la puerta del Parlamento y declaraciones de referentes de ambos lados. En Infobae en Vivo A las Nueve, el abogado ambientalista Enrique Viale expuso una postura crítica y advirtió sobre las consecuencias irreversibles de la reforma. En tanto, el senador del PRO por Misiones, Martín Goerling, defendió el proyecto y resaltó la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales.

Consultado por Infobae A las Nueve, programa conducido por Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Idart y Tatiana Schapiro, Viale remarcó que “la Ley de Protección de Glaciares no es una ley antiminera, esto es lo primero que hay que decir. Es una ley que protege la naciente de los ríos”.

El abogado explicó que en los glaciares y el ambiente periglaciar “nacen gran parte de los ríos de nuestro país, que le dan agua, trabajo y vida a siete millones de personas”. Según Viale, la protección es clave porque “gran parte de nuestro territorio es árido o semiárido y depende del deshielo”.

Viale describió el momento como “crucial” y subrayó la gravedad de una eventual aprobación de la reforma: “Una vez destruido un glaciar, no hay forma de volver atrás, y esa es la desesperación que tenemos”. El abogado apuntó que, a diferencia de otras leyes que pueden revertirse, “esto es irreversible”.

Activistas de Greenpeace realizan una impactante protesta frente al Congreso por cambios en la Ley de Glaciares, utilizando inodoros con la frase "SENADORES: NO SE CAGUEN EN EL AGUA". (.)

El ambientalista criticó el tratamiento acelerado de la ley en el Congreso y denunció cambios de postura en senadores. “Nunca vi algo así”, sostuvo, y citó el caso de Carolina Moisés: “Cambió su voto por la Vicepresidencia Segunda del Senado”. Viale también mencionó al senador Luis Juez: “Tiene el discurso más encendido. Cuando se votó la ley en el año 2010, en defensa del agua y en contra de las corporaciones mineras. Ahora va a votar a favor”.

Para Viale, detrás del debate existe un interés concreto de grandes empresas. “Hay cuatro o cinco proyectos concretos que están detrás de esta norma. Es una norma hecha a medida”, afirmó. “Uno es el proyecto Vicuña, en la provincia de San Juan, de la empresa BHP, que fue responsable del desastre de Brumadinho en Brasil. Más de treinta muertos, cedió una represa y arrasó un pueblo entero. Esa es la empresa, con ese prontuario, la que está detrás de esto”, denunció.

El abogado sumó otros nombres: “Barrick Gold con el proyecto Veladero, Rio Tinto con BlackRock en Los Azules, Glencore con Pachón en San Juan y el proyecto Mara en Catamarca”. Viale planteó que “en realidad hay dos o tres provincias detrás de esto: Mendoza, San Juan y Catamarca”.

El debate sobre los glaciares enfrenta posturas opuestas entre ambientalistas y el senador Martín Goerling, quien defiende el derecho de las provincias sobre los recursos naturales Infobae en Vivo

Argumentos económicos y sociales: “No es una ley antiminera”

Viale refutó los argumentos de quienes defienden la reforma en nombre del desarrollo. “La Ley de Glaciares protege menos del 1% de la cordillera y precordillera. Es el 0,4% del territorio argentino. Tienen el 99, 6% del territorio para hacer minería. No es una ley antiminera”, aseguró.

El abogado respondió a la senadora Moisés, quien justificó su voto señalando que “el 73% de los jujeños está de acuerdo con modificar para inversiones mineras”. Viale negó que la ley impida el desarrollo: “Eso es mentira, eso es falso”. Además, apuntó: “Catamarca tiene gran minería hace décadas y es una de las provincias con peores índices socioeconómicos. Los mapas de la pobreza en América Latina coinciden con los mapas mineros”.

Viale aportó datos sobre el impacto de la minería en San Juan: “¿Sabés cuánto emplea la minería en San Juan, de la población económicamente activa? El 1%. ¿Cuánto significan las regalías mineras para San Juan? También el 1% del presupuesto provincial”. Según Viale, “siempre nos dicen que lo van a cambiar y son fantasmas que nunca se atrapan”.

El abogado diferenció la experiencia de Mendoza, provincia que “tiene prohibidas actividades mineras y mejores indicadores que San Juan”. Viale también puso en duda el supuesto cambio de consenso social sobre la minería: “Yo no creo eso. En Mendoza hubo un mendocazo en 2019, la gente estuvo en la calle”.

Sectores ambientales denuncian que el tratamiento de la reforma en el Senado es apresurado y responde a intereses empresariales concretos del sector minero

Postura de Martín Goerling, senador del PRO por Misiones

Al debate se sumó Martín Goerling, senador del PRO por Misiones. En diálogo con Infobae A las Nueve confirmó: “Yo voy a votar a favor de la ley de glaciares”. Explicó que su bloque votará dividido, con posturas diferentes según la provincia de origen de cada senador. “Es una ley que están pidiendo las provincias, que no le devuelve la potestad sino que le reconoce sus derechos, que están en la Constitución, de poder decidir sobre sus recursos naturales”, afirmó.

Goerling consideró que el nuevo marco “va a generar empleo, va a generar divisas para el país y es una actividad muy necesaria para el futuro, no solo de la Argentina sino de todo el mundo”. Relató que, en el caso del PRO, las senadoras de Chubut votarán en contra porque “tuvieron una discusión muy fuerte en su provincia, que llegó a incendiarse la municipalidad o la casa de gobierno, y no acompañan la ley por esas cuestiones”.

Debate sobre potestad provincial y control ambiental

El senador valoró el rol de los ambientalistas: “Me parece perfecto, cumplen su rol, defienden lo que piensan y está bien que así lo hagan”. Sin embargo, defendió la reforma: “Estamos discutiendo una ley polémica, hay voces a favor y en contra y creo que están garantizadas todas las instancias de control dentro de la ley”.

El impacto social y económico de la minería en provincias como San Juan y Catamarca es cuestionado (Composición fotográfica)

Goerling ejemplificó con la experiencia de Misiones en defensa de sus propios recursos: “Nosotros tuvimos un plebiscito que prohibía más represas hidroeléctricas sobre el río Paraná. Hoy no se puede hacer porque hay un plebiscito en contra. Eso es parte de la democracia”. Señaló que el país “tiene un gran potencial de exportación minera” y mencionó el caso de Chile: “Chile explota, desarrolla y genera riqueza. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer?”

Goerling aclaró que en Misiones “no hay ningún proyecto minero en desarrollo, solo las minas de Wanda que ahora está en conflicto”. Reconoció que su voto acompaña “un alineamiento político con el gobernador y el Gobierno nacional” y defendió la postura de que “los recursos naturales son de las provincias”.

El senador Goerling respalda la reforma señalando que la actividad minera genera empleo y divisas, y reivindica la potestad provincial establecida en la Constitución

Comparaciones internacionales y judicialización

Enrique Viale respondió a quienes citan el modelo chileno: “Chile le pone límites a la minería. La semana pasada, la justicia de Chile prohibió uno de los emprendimientos más grandes, el proyecto Dominga, por cuestiones ambientales”. Explicó que el proyecto binacional Pascua Lama “está prohibido del lado chileno, no del argentino, por destruir glaciares”.

Viale rechazó las críticas sobre la falta de consenso social hacia el ambientalismo. “Si este debate se pone en la sociedad habría un rechazo generalizado, incluso de votantes de Milei”, afirmó. El abogado denunció un “tratamiento exprés” en el Senado y acusó: “Están consiguiendo los votos a último momento, hay repartija de cargos”.

Si la ley se aprueba, Viale anticipó acciones judiciales: “Vamos a judicializar esto porque hay una tensión internacional sobre este tema. La regresión ambiental viene de un tratado, que es el tratado de Escazú”. Además, convocó a una protesta multisectorial frente al Congreso y se mostró confiado en que en Diputados el resultado será más difícil para los impulsores del cambio.

