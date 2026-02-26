Senado, en vivo: las últimas noticias del debate sobre la Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur - UE

Desde las 11, el pleno del Senado iniciará su penúltima sesión especial extraordinaria con tres temas centrales: 1) el acuerdo Mercosur - UE, que podría darle a Javier Milei el gusto de ser el primer presidente de la región que logra aprobar el convenio; 2) la Ley de Glaciares, que ha suscitado dudas de cara a la votación e incluso generó incidentes en las escalinata del parlamento; 3) la discusión del pliego que postula al exdiputado libertario Fernando Iglesias como embajador político de Argentina en Bélgica y ante la Unión Europea.
Un grupo de activistas de Greenpeace y un camarógrafo de un canal de televisión fue detenido en la explanada del Congreso de la Nación, durante una manifestación contra el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que el oficialismo busca aprobar en el Senado.
A la espera del tratamiento de mañana sobre la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, el pleno del Senado realizará hoy su penúltima sesión extraordinaria para sancionar el acuerdo Mercosur-Unión Europea y aprobar las modificaciones a la vigente ley de glaciares, la cual deberá ser girada luego a Diputados.