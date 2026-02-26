En medio del debate de la reforma laboral, en la Secretaría de Trabajo hubo un robo sospechoso y dos actos de vandalismo

Cristales rotos y daños se observan en la entrada de una dependencia del Ministerio de Capital Humano

Tres edificios vinculados a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social —dependiente del Ministerio de Capital Humano— registraron hechos delictivos en menos de una semana. Fuentes presentes en los lugares confirmaron daños en oficinas clave, en un contexto signado por el debate parlamentario sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

En menos de una semana, tres inmuebles vinculados a la estructura laboral del ministerio fueron escenario de un robo y dos episodios de vandalismo. Los incidentes ocurrieron mientras el Congreso afronta el tramo final de la discusión de la reforma laboral. Si bien en el Gobierno admitieron la existencia de esos hechos, evitaron hacer declaraciones y confirmaron la existencia de una causa judicial.

El primer caso se conoció el domingo pasado, luego de que Infobae publicara imágenes del robo en la sede de la Secretaría ubicada en la calle 25 de Mayo al 600. Se trató de un hecho sugestivo por la modalidad del ingreso y por el tipo de documentación y equipamiento manipulados.

En ese momento, fuentes oficiales confirmaron que el acceso no presentó signos de violencia tradicional en los puntos principales de entrada, lo que generó dudas sobre la mecánica del robo. La cartera dirigida por Sandra Pettovello evitó adelantar hipótesis y solo deslizó que la modalidad resultaba llamativa por sus características.

Cuatro días después, este jueves, se registraron dos nuevos incidentes bajo la modalidad de vandalismo en otros edificios vinculados al área laboral del ministerio.

Daños en el edificio de Avenida Callao

Uno de los episodios ocurrió en el edificio de Avenida Callao, donde históricamente funcionó el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). En la actualidad, allí opera el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, aunque sigue desempeñándose un número significativo de trabajadores dependientes de la Secretaría de Trabajo y vinculados a la estructura gremial, según informaron a Infobae fuentes presentes en el lugar.

El edificio amaneció con mobiliario dañado, escritorios y sillas rotas, y distintos destrozos en oficinas internas. No se trató de un robo tradicional: en un primer relevamiento no se reportaron faltantes relevantes, sino un ataque directo contra el equipamiento.

“El edificio apareció con muebles rotos y señales claras de vandalismo”, detalló una fuente con acceso directo al inmueble. Según esa reconstrucción, los daños ocurrieron durante la madrugada y fueron detectados al inicio de la jornada laboral.

El SECLO, aunque ya no funcione físicamente en ese edificio, sigue siendo la instancia administrativa obligatoria previa a la judicialización de conflictos laborales y constituye una pieza central del sistema de conciliación entre trabajadores y empleadores.

El Senado de la Nación debatirá mañana el proyecto de reforma laboral

Ataque en Avenida Alvear

El segundo incidente del jueves se produjo en el edificio de Avenida Alvear, considerado estratégico para la estructura administrativa del Ministerio de Capital Humano. Allí funciona un área clave de la Secretaría Legal y Administrativa.

Fuentes que estuvieron en el lugar informaron que la zona del garaje fue violentada y una puerta de blindex apareció completamente destrozada al amanecer. Las imágenes internas muestran el vidrio estallado y daños visibles en el acceso.

En este caso, tampoco se informó oficialmente sobre sustracción de documentación o equipos, aunque la evaluación de daños continuaba al cierre de esta nota. Por la localización y el tipo de oficina afectada, el ataque generó preocupación adicional en la cartera.

La Secretaría Legal y Administrativa tiene un rol fundamental en la validación normativa, los circuitos internos y la implementación formal de medidas que luego impactan en áreas operativas como Trabajo. Que un edificio asociado a esa estructura haya sido blanco de un hecho vandálico en la misma semana del robo previo no pasó inadvertido.

Tres episodios en una semana

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

En el Ministerio de Capital Humano evitaron establecer públicamente una conexión directa entre los tres hechos. No obstante, fuentes con conocimiento de la situación reconocen que la secuencia resulta llamativa.

“Es difícil no vincularlo con el contexto”, afirmó una fuente que sigue de cerca la situación interna. El debate por la reforma laboral atraviesa uno de sus momentos más intensos, con negociaciones parlamentarias, presión sindical y fuerte exposición pública.

Los tres edificios afectados tienen en común su vinculación directa o indirecta con la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El primero fue la sede donde se produjo el robo; el segundo, un inmueble históricamente ligado al SECLO y aún ocupado por personal del área; el tercero, un espacio clave de la Secretaría Legal y Administrativa.

Desde el punto de vista operativo, los hechos llevaron a reforzar las medidas de seguridad interna y revisar los protocolos de acceso. Fuentes que participaron en las primeras evaluaciones señalaron que se dispusieron controles adicionales mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

El contexto político

La reforma laboral en discusión busca modificar aspectos centrales del régimen vigente, como los mecanismos de contratación, modalidades de despido y esquemas de litigiosidad. El SECLO, como instancia obligatoria de conciliación previa, es uno de los engranajes administrativos que estructura el sistema actual.

En ese marco, que edificios asociados a la estructura laboral hayan sido afectados por hechos delictivos en la misma semana adquiere una dimensión que excede el daño material. Aunque oficialmente no se atribuye responsabilidad a ningún sector, la coincidencia temporal con el debate parlamentario es mencionada en privado por diversas fuentes consultadas.

Por ahora, la investigación sobre el robo y los actos de vandalismo sigue su curso formal. En el Ministerio prefieren no adelantar conclusiones hasta contar con peritajes y registros de cámaras de seguridad.