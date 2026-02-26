El kirchnerismo cruzó a Carlos Bianco tras sus quejas sobre la falta de liderazgo en el PJ: “Guarde respetuoso silencio”

Luego de que el ministro bonaerense Carlos Bianco, mano derecha del gobernador Axel Kicillof, reconociera la existencia de problemas de conducción en el PJ, la respuesta del kirchnerismo no tardó en llegar.
Quien salió al cruce fue María Teresa García, diputada nacional y secretaria general del Partido Justicialista. “Más peronismo, por favor”, escribió la dirigente en su cuenta de X, donde además compartió un artículo de este medio con los dichos de Bianco.
Las declaraciones del funcionario se dieron en el contexto de una entrevista en Infobae al Mediodía, en donde afirmó: “No podemos estar echándole la culpa a otro todo el tiempo, los peronistas. Nos tenemos que hacer cargo de esta situación, de que somos hoy una fuerza que está en fragmentación, entender eso y construir con todos, con todos los sectores”.
Durante la charla, bajo la conducción de Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Bianco agregó: “Hay un problema de conducción, hay un problema de fragmentación. Esto es real, es visible, se ve todos los días en los diarios, en la tele”.
García, por su parte, decidió responder a esas declaraciones horas más tarde. A través de sus redes sociales, escribió: “Sin chistar, guarde respetuoso silencio. Hay miles que hoy se han quedado sin trabajo y sin salud”.
Y siguió: “P.D: no se si se enteró que la conducción está presa, proscripta y con restricción inhumana. Más peronismo, por favor”.
Luego, ante el comentario de un usuario que ironizaba con que ahora la acusarían de intentar “limar” al gobernador, la diputada respondió: “Que digan lo que quieran. La interna ya fue… la gente está cada día peor”.
En otro comentario, continuó: “Me puede que con la crisis que vivimos se digan esas cosas. La interna pasó. Todo en paz”.
Durante el streaming, Bianco también hizo hincapié en las diferencias que se expresan en el Congreso. “Votamos distinto, los distintos sectores del peronismo votaron distinto”, aseguró. El ministro explicó que, ante temas clave como la reforma laboral, “es muy difícil acercarse a un peronista que votó esta reforma laboral”. Según Bianco, esto evidencia la magnitud de la fragmentación interna: “Nosotros somos la fuerza política histórica en Argentina que defiende los derechos de los trabajadores. Es complicado”.
Por otra parte, sostuvo que el vínculo con el Gobierno Nacional es casi nulo. “Muy poco, definió sobre la coordinación institucional. “No me contesta Santilli”, ejemplificó al referirse a la falta de respuesta de jefes de gabinete y ministros nacionales. Aseguró que la provincia sostiene reclamos ante la Corte Suprema por partidas y fondos recortados: “Tenemos siete causas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por distintos fondos que le recortaron a la provincia de Buenos Aires”.
En materia impositiva, Bianco remarcó: “Nosotros no aumentamos impuestos, los mantuvimos en términos reales este año”. Describió que el impacto impositivo sobre la producción es fundamentalmente nacional: “Más del 90% son los impuestos nacionales”. Explicó que los tributos provinciales y municipales representan una porción mínima del total.
Consultado sobre el futuro electoral de Axel Kicilllof, figura fuerte del peronismo, Bianco aseguró: “Kicillof no tiene definido ser candidato”. Este escenario, marcado por tensiones financieras, falta de interlocución con Nación y una creciente dispersión interna, define el presente de la provincia de Buenos Aires y del peronismo según Bianco. Agregó que el gobernador prioriza la gestión y las urgencias de la provincia, mientras continúan “charlando” con referentes y dirigentes para definir los pasos a seguir.
Entre otro de los temas, el ministro abordó el inicio del ciclo lectivo que quedó en suspenso en la provincia de Buenos Aires tras el paro docente convocado a nivel nacional, con adhesión de los gremios bonaerenses. El conflicto surge por el rechazo sindical a la oferta de incremento salarial presentada por el gobierno provincial.
Bianco explicó: “Exactamente como se planteó, hay un paro nacional y los docentes de la provincia adhieren”. Detalló que la oferta paritaria fue del 3% de aumento. El ministro estimó que un docente con cargo testigo percibe un salario de alrededor de 1.200.000 pesos. Señaló que la mayoría de los docentes tiene dos cargos para complementar sus ingresos.