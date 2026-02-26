Política

El kirchnerismo cruzó a Carlos Bianco tras sus quejas sobre la falta de liderazgo en el PJ: “Guarde respetuoso silencio”

El ministro de Gobierno bonaerense había señalado una “falta de conducción” en el peronismo en declaraciones a Infobae. La respuesta de la diputada María Teresa García

Guardar
En diálogo con Infobae en Vivo, Carlos Bianco, ministro de gobierno bonaerense, admitió que el Partido Justicialista atraviesa una etapa de fragmentación y “falta de conducción”. Además, apuntó contra Diego Santilli: “No nos contesta”

Luego de que el ministro bonaerense Carlos Bianco, mano derecha del gobernador Axel Kicillof, reconociera la existencia de problemas de conducción en el PJ, la respuesta del kirchnerismo no tardó en llegar.

Quien salió al cruce fue María Teresa García, diputada nacional y secretaria general del Partido Justicialista. “Más peronismo, por favor”, escribió la dirigente en su cuenta de X, donde además compartió un artículo de este medio con los dichos de Bianco.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Las declaraciones del funcionario se dieron en el contexto de una entrevista en Infobae al Mediodía, en donde afirmó: “No podemos estar echándole la culpa a otro todo el tiempo, los peronistas. Nos tenemos que hacer cargo de esta situación, de que somos hoy una fuerza que está en fragmentación, entender eso y construir con todos, con todos los sectores”.

El tuit de María Teresa
El tuit de María Teresa García.

Durante la charla, bajo la conducción de Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Bianco agregó: “Hay un problema de conducción, hay un problema de fragmentación. Esto es real, es visible, se ve todos los días en los diarios, en la tele”.

García, por su parte, decidió responder a esas declaraciones horas más tarde. A través de sus redes sociales, escribió: “Sin chistar, guarde respetuoso silencio. Hay miles que hoy se han quedado sin trabajo y sin salud”.

Y siguió: “P.D: no se si se enteró que la conducción está presa, proscripta y con restricción inhumana. Más peronismo, por favor”.

Luego, ante el comentario de un usuario que ironizaba con que ahora la acusarían de intentar “limar” al gobernador, la diputada respondió: “Que digan lo que quieran. La interna ya fue… la gente está cada día peor”.

En otro comentario, continuó: “Me puede que con la crisis que vivimos se digan esas cosas. La interna pasó. Todo en paz”.

"Hay un problema de conducción,
"Hay un problema de conducción, hay un problema de fragmentación", afirmó el funcionario.

Durante el streaming, Bianco también hizo hincapié en las diferencias que se expresan en el Congreso. “Votamos distinto, los distintos sectores del peronismo votaron distinto”, aseguró. El ministro explicó que, ante temas clave como la reforma laboral, “es muy difícil acercarse a un peronista que votó esta reforma laboral”. Según Bianco, esto evidencia la magnitud de la fragmentación interna: “Nosotros somos la fuerza política histórica en Argentina que defiende los derechos de los trabajadores. Es complicado”.

Por otra parte, sostuvo que el vínculo con el Gobierno Nacional es casi nulo. “Muy poco, definió sobre la coordinación institucional. “No me contesta Santilli”, ejemplificó al referirse a la falta de respuesta de jefes de gabinete y ministros nacionales. Aseguró que la provincia sostiene reclamos ante la Corte Suprema por partidas y fondos recortados: “Tenemos siete causas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por distintos fondos que le recortaron a la provincia de Buenos Aires”.

En materia impositiva, Bianco remarcó: “Nosotros no aumentamos impuestos, los mantuvimos en términos reales este año”. Describió que el impacto impositivo sobre la producción es fundamentalmente nacional: “Más del 90% son los impuestos nacionales”. Explicó que los tributos provinciales y municipales representan una porción mínima del total.

Axel Kicillof no tendría
Axel Kicillof no tendría definido ser candidato.

Consultado sobre el futuro electoral de Axel Kicilllof, figura fuerte del peronismo, Bianco aseguró: “Kicillof no tiene definido ser candidato”. Este escenario, marcado por tensiones financieras, falta de interlocución con Nación y una creciente dispersión interna, define el presente de la provincia de Buenos Aires y del peronismo según Bianco. Agregó que el gobernador prioriza la gestión y las urgencias de la provincia, mientras continúan “charlando” con referentes y dirigentes para definir los pasos a seguir.

Entre otro de los temas, el ministro abordó el inicio del ciclo lectivo que quedó en suspenso en la provincia de Buenos Aires tras el paro docente convocado a nivel nacional, con adhesión de los gremios bonaerenses. El conflicto surge por el rechazo sindical a la oferta de incremento salarial presentada por el gobierno provincial.

Bianco explicó: “Exactamente como se planteó, hay un paro nacional y los docentes de la provincia adhieren”. Detalló que la oferta paritaria fue del 3% de aumento. El ministro estimó que un docente con cargo testigo percibe un salario de alrededor de 1.200.000 pesos. Señaló que la mayoría de los docentes tiene dos cargos para complementar sus ingresos.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasAxel KicillofCarlos BiancoMaría Teresa GarcíaKirchnerismoInfobae en VivoInfobae al Mediodía

Últimas Noticias

En medio del debate de la reforma laboral, en la Secretaría de Trabajo hubo un robo sospechoso y dos actos de vandalismo

Los hechos ocurrieron en oficinas que dependen del Ministerio de Capital Humano, entre el domingo último y esta madrugada. Hay una denuncia en curso y el Gobierno evitó hacer declaraciones

En medio del debate de

Nahuel Gallo se comunicó por primera vez con su familia luego de 445 días secuestrado por el régimen chavista

El gendarme argentino habló por teléfono con su pareja, María Alexandra Gómez, que en ese momento estaba siendo entrevistada en una radio. El momento quedó registrado en video

Nahuel Gallo se comunicó por

En Casa Rosada creen que tienen los votos para la Ley de Glaciares y preparan los pasos para poner en marcha el acuerdo Mercosur-Unión Europea

En el Ejecutivo afirman que habría adhesiones suficientes para la aprobación de la normativa ambiental. El tratado comercial tiene los números asegurados y son pocos los pasos que quedan para que los efectos arancelarios comiencen a tener vigencia

En Casa Rosada creen que

La hoja de ruta de la reactivación del PRO y las dudas que persisten sobre el rol de Mauricio Macri

El expresidente termina de delinear una agenda federal para renovar la estructura partidaria. Los preparativos para la convención nacional en Parque Norte. La alerta entre la dirigencia amarilla después de sus últimas declaraciones públicas

La hoja de ruta de

Nueva arremetida del oficialismo a los empresarios: “Obligaban a los argentinos a consumir su porquería”

El director ejecutivo de la Fundación Faro sostuvo que se expusieron prácticas protegidas por el Estado y vinculó el debate con la disputa simbólica. Defendió a Milei tras su cruce con Rocca, Madanes Quintanilla y Martínez

Nueva arremetida del oficialismo a
DEPORTES
Chiqui Tapia desafía a la

Chiqui Tapia desafía a la IGJ: “La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima”

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Quiénes serán los pilotos de reserva de los equipos de Fórmula 1 en la temporada 2026: los corredores alternativos de Alpine

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi jugará un amistoso en Puerto Rico ante Independiente del Valle: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Roberto Moldavsky recordó cuando dejó

Roberto Moldavsky recordó cuando dejó su local de Once para dedicarse a la actuación: “Fue culpa de Wainraich”

Gran Hermano bajo la lupa: un detalle de edición en la nominación de Daniela De Lucía generó controversia

Wanda Nara sorprendió con una reflexión y explicó su silencio en medio del conflicto con Mauro Icardi

Raquel Mancini contó que tuvo un romance clandestino con Nicolás Repetto: “Me escondía en el baúl del auto”

Morena Beltrán contó que algunos jugadores de Boca le escribían antes de salir con Lucas Blondel: “Se entregaron”

INFOBAE AMÉRICA

Un grupo comando hizo estallar

Un grupo comando hizo estallar un banco en Paraguay y se robó lo que había en la bóveda

Convocatoria internacional ofrece hasta $250,000 para proteger patrimonio cultural en Panamá

La expareja del narco Sebastián Marset amenazó a militares durante un traslado: “Los voy a mandar matar a todos”

El ex presidente paraguayo Horacio Cartes fue internado en terapia intensiva tras sufrir convulsiones

Baz Luhrmann: “La IA crea cosas perfectas, pero la humanidad es imperfecta”