“Hay un problema de conducción en el PJ”, reconoció la mano derecha de Axel Kicillof

La disputa por las autoridades del Senado bonaerense volvió a tensar la interna con La Cámpora, en un escenario atravesado por la negociación política y el conflicto educativo, con la voz de Carlos Bianco en el centro del debate

El Partido Justicialista enfrenta un quiebre histórico. Por primera vez desde el regreso de la democracia, la fuerza exhibe una fragilidad creciente. Las diferencias internas y la falta de una conducción clara se presentan como rasgos centrales de esta etapa. El liderazgo de Cristina Kirchner surge como un factor clave en medio de la fragmentación. En una entrevista con Infobae en Vivo, Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires resaltó la fragmentación del espacio y aseguró que tienen una “falta de conducción”. Al mismo tiempo indicó que hay una falta de comunicación con el Gobierno Nacional.

Bianco remarcó: “No podemos estar echándole la culpa a otro todo el tiempo, los peronistas. Nos tenemos que hacer cargo de esta situación, de que somos hoy una fuerza que está en fragmentación, entender eso y construir con todos, con todos los sectores”.

El propio funcionario bonaerense reconoció que la conducción de Cristina Kirchner ya no resulta suficiente para ordenar al partido. “Hay un problema de conducción, hay un problema de fragmentación. Esto es real, es visible, se ve todos los días en los diarios, en la tele”, afirmó.

El funcionario habló con el equipo de Infobae al Mediodía bajo la conducción de Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan. Se puede escuchar todos los días de 12 a 15 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

La interna peronista se profundiza en Buenos Aires con el liderazgo de Cristina Kirchner cuestionado y sin consensos claros

Bianco también hizo hincapié en las diferencias que se expresan en el Congreso. “Votamos distinto, los distintos sectores del peronismo votaron distinto”, aseguró. El ministro explicó que, ante temas clave como la reforma laboral, “es muy difícil acercarse a un peronista que votó esta reforma laboral”. Según Bianco, esto evidencia la magnitud de la fragmentación interna: “Nosotros somos la fuerza política histórica en Argentina que defiende los derechos de los trabajadores. Es complicado”.

Relación con Nación y presión fiscal

Por otra parte, Bianco sostuvo que el vínculo con el Gobierno Nacional es casi nulo. “Muy poco, definió sobre la coordinación institucional. “No me contesta Santilli”, ejemplificó al referirse a la falta de respuesta de jefes de gabinete y ministros nacionales. Aseguró que la provincia sostiene reclamos ante la Corte Suprema por partidas y fondos recortados: “Tenemos siete causas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por distintos fondos que le recortaron a la provincia de Buenos Aires”.

En materia impositiva, Bianco remarcó: “Nosotros no aumentamos impuestos, los mantuvimos en términos reales este año”. Describió que el impacto impositivo sobre la producción es fundamentalmente nacional: “Más del 90% son los impuestos nacionales”. Explicó que los tributos provinciales y municipales representan una porción mínima del total.

La disputa por las autoridades del Senado bonaerense volvió a tensar la interna con La Cámpora, en un escenario atravesado por la negociación política y el conflicto educativo, con la voz de Carlos Bianco en el centro del debate

Candidaturas y futuro político en la provincia

Consultado sobre el futuro electoral de Axel Kicilllof, figura fuerte del peronismo, Bianco aseguró: “Kicillof no tiene definido ser candidato”. Este escenario, marcado por tensiones financieras, falta de interlocución con Nación y una creciente dispersión interna, define el presente de la provincia de Buenos Aires y del peronismo según Bianco. Agregó que el gobernador prioriza la gestión y las urgencias de la provincia, mientras continúan “charlando” con referentes y dirigentes para definir los pasos a seguir.

Entre otro de los temas, el ministro abordó el inicio del ciclo lectivo que quedó en suspenso en la provincia de Buenos Aires tras el paro docente convocado a nivel nacional, con adhesión de los gremios bonaerenses. El conflicto surge por el rechazo sindical a la oferta de incremento salarial presentada por el gobierno provincial.

Bianco explicó: “Exactamente como se planteó, hay un paro nacional y los docentes de la provincia adhieren”. Detalló que la oferta paritaria fue del 3% de aumento. El ministro estimó que un docente con cargo testigo percibe un salario de alrededor de 1.200.000 pesos. Señaló que la mayoría de los docentes tiene dos cargos para complementar sus ingresos.

Reconoció la gravedad del deterioro salarial: “Son salarios que impiden tener una vida cómoda. El 75% de los salarios en Argentina están por debajo del millón de pesos”, afirmó. Subrayó que el diálogo con los gremios continúa, a pesar de las medidas de fuerza.

El PJ expone diferencias en el Congreso ante debates centrales como la reforma laboral, revelando la magnitud de la fragmentación interna

Recortes nacionales y su impacto en los fondos provinciales

Bianco atribuyó el esfuerzo salarial provincial al impacto de los recortes nacionales. “Hace unos días mostramos cuál es el monto total del recorte recibido: 22 billones de pesos en estos dos años”. Esa cifra equivaldría a la mitad del presupuesto anual bonaerense.

Enumeró los programas afectados: “El FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, impactó negativamente en el salario de los docentes”. Agregó que dejaron de financiar viajes de egresados para estudiantes de secundaria y la entrega de computadoras a quienes finalizan quinto grado. La obra pública también disminuyó respecto a años previos y los recursos propios de la provincia cayeron por la recesión.

Bianco destacó: “En la provincia de Buenos Aires ya no se puede ajustar más”. Señaló que es el “gobierno más pobre de la Argentina” y una de las provincias con menor cantidad de empleados públicos en relación a la población. Sostuvo: “Lo que necesitamos son recursos para pagar médicos, docentes y policías”.

Medidas de ajuste y prioridades del gobierno bonaerense

El ministro describió el proceso de ajuste derivado de la caída de recursos federales. “Varios programas provinciales fueron suspendidos, como el de viajes de egresados y la entrega de computadoras escolares”, afirmó. Añadió que la obra pública continúa, pero a menor escala por la falta de fondos: “Seguimos manteniendo la obra pública, pero a menor escala porque los recursos no alcanzan”.

Sobre el posible ajuste del gasto político, Bianco lo minimizó: “Los cargos políticos suman poco. Lo que necesitamos son recursos para pagar médicos, docentes, policías”. Volvió a rechazar que haya margen para nuevos recortes: “En la provincia ya no se puede ajustar más”.

Respecto a la falta de diálogo institucional, Bianco interpretó que evidencia una “falta de voluntad” por parte del Gobierno nacional. No obstante, reconoció cierta coordinación con algunos ministerios.

El inicio del ciclo lectivo quedó en suspenso tras el paro docente nacional, mientras la provincia enfrenta desafíos salariales y presupuestarios

El reclamo bonaerense por la coparticipación federal

El ministro profundizó sobre la histórica disputa por la coparticipación: “La provincia genera el 38% de la recaudación de los impuestos coparticipables, pero solo recibe el 21%”. Explicó que Buenos Aires cedió unilateralmente ocho puntos en 1988 con el objetivo de frenar la migración interna, pero “fue un gravísimo error” porque la gente siguió viniendo en busca de trabajo.

Bianco enfatizó que ninguna otra provincia está dispuesta a ceder porcentaje de coparticipación: “Lo que se hizo en su momento fue unilateral y fue un desastre”, manifestó. Justificó la judicialización del reclamo: “Estamos reclamando en la Corte. Son siete reclamos que estamos haciendo”.

Presión impositiva y desafíos fiscales en la provincia

Consultado sobre la presión impositiva, Bianco minimizó el impacto de los tributos municipales y provinciales: “Más del 90% del impacto impositivo son impuestos nacionales; los provinciales suman 6% y los municipales, 3%”.

Afirmó que “el problema no es la carga impositiva, lo que falta es demanda y mercado interno”. Comparó la situación con otros países: “Los países del norte de Europa, donde todo el mundo quiere vivir, tienen la mayor carga impositiva del mundo. No tiene que ver con la presión fiscal sino con la especialización productiva y la calidad de servicios”.

Respecto a la economía informal, insistió: “Hay que formalizar más la actividad económica. Con esta ley de reforma no va a pasar. Tiene que crecer la actividad económica”. Añadió que “la mitad de los económicamente activos no paga impuestos porque está en la informalidad”.