Política

Un gremio le propuso a Kicillof crear y aumentar impuestos para alcanzar un acuerdo paritario

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lanzó una serie medidas para fortalecer las finanzas del Ejecutivo. Subir el impuesto rural y a viviendas en countries, una de las opciones. El movimiento se da en medio de la negociación salarial

Guardar
Axel Kicillof
Axel Kicillof

La instancia paritaria entre la provincia de Buenos Aires y los gremios de la administración pública bonaerense atraviesa un terreno inédito desde que Axel Kicillof es gobernador. Los distintos representantes sectoriales vienen rechazando el ofrecimiento de un 3% de aumento salarial propuesto por el gobierno en el marco de la negociación. El Ejecutivo, en los últimos días, recordó que la gestión de Javier Milei adeuda al gobierno bonaerense $22,2 billones en diferentes conceptos y, en este contexto, para apuntalar la caja provincial, uno de los gremios propuso la creación de nuevos impuestos y el aumento de otros ya vigentes.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó formalmente ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Walter Correa, el pedido de una nueva convocatoria urgente para avanzar en la paritaria, estancada para febrero después de que la mayoría de los gremios consideraron insuficiente el ofrecimiento del 3%. En el petitorio para retomar las negociaciones, la entidad que lidera Claudio Arévalo incluyó propuestas específicas.

Aumentar el impuesto inmobiliario rural, cobro adicional para inmuebles dentro de barrios cerrados, impuesto adicional al inmueble urbano ocioso, fortalecimiento del impuesto a la herencia, entre otros”, es parte de la propuesta que ATE le hizo al Ejecutivo provincial.

Claudio Arévalo, secretario general de
Claudio Arévalo, secretario general de ATE Buenos Aires

La estrategia impositiva desplegada por los estatales se da planteando que la provincia de Buenos Aires transita una “asfixia” financiera de parte del gobierno nacional. ATE responsabiliza a Javier Milei de la situación y le recuerda a Kicillof que “deben pensarse iniciativas de cara a la apropiación de mayores niveles de renta de los que más tienen en nuestro territorio provincial”.

“Hace más de dos años venimos atravesando un modelo de ajuste brutal implementado por el Gobierno de Javier Milei en Argentina, provocando una constante caída del poder adquisitivo. Desde diciembre de 2023 hasta el mes de febrero de 2026 los trabajadores vieron incrementada su canasta de servicios públicos en el AMBA en un 593%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en 200%”, enfatizó la entidad de los estatales.

Discursivamente, hay coincidencia con el Ejecutivo bonaerense. De hecho, en los últimos días y en medio de la negociación paritaria, el gobierno de Kicillof actualizó el monto de fondos que dejó de percibir de parte la Nación, desde diciembre del 2023 a esta parte. La suma total asciende a $22,2 billones.

Fue el ministro de Economía, Pablo López, el que expuso el detalle. Según el funcionario, los $22,2 billones se desglosan principalmente en:

  • $8,7 billones por obras públicas comprometidas por Nación y nunca finalizadas o paralizadas.
  • $3,8 billones en deudas directas por fondos establecidos por ley, como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), transferencias previsionales y el Fondo de Incentivo Docente (FONID), entre otros.
  • $3,1 billones adicionales por la discontinuidad de programas nacionales.

El resto corresponde al efecto indirecto de la menor actividad económica y caída de la recaudación propia provincial.

Los gremios y el Ejecutivo
Los gremios y el Ejecutivo bonaerense responsabilizaron a la administración de Milei de la asfixia

Para graficar la magnitud de la cifra, López comparó que equivale aproximadamente a ocho años de inversión en obra pública de la provincia, a la mitad del presupuesto anual total de la administración bonaerense, o a más de un año completo de ingresos propios. En términos concretos, representaría la construcción de más de 15.000 kilómetros de rutas.

En paralelo, el Ejecutivo bonaerense busca cerrar la paritaria. Mantiene el diálogo informal con los gremios y busca bajar algún nivel de conflictividad que pueda aparecer en el medio. Es que pese al acuerdo político que tiene con las principales centrales obreras como la CGT y las dos CTA, algunos genios ya anunciaron medidas de fuerza para los próximos días.

Los docentes no iniciarán en tiempo y forma las clases. Los judiciales también consideraron insuficiente el ofrecimiento del 3% y le dieron mandato a la conducción para llevar adelante una medida de fuerza a la que podrían sumarse los propios estatales. Por su parte, UPCN, aguardará los pasos a seguir. Sin embargo, su secretario gremial, Juan Pablo Martín Oyarzabal planteó días atrás que “las medidas de fuerza siempre están como opción”. Aunque no descartó un paro y reconoció que “es una posibilidad, como siempre está la carta en el mazo”, insistió en que el gremio apuesta por el diálogo y busca alcanzar un acuerdo salarial y un aumento para los trabajadores; reivindicando que es mejor dialogar con un gobierno peronista.

Temas Relacionados

ImpuestosATEAxel KicillofJavier MileiParitariasProvincia de Buenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

La CGT descartó un paro o movilización contra la reforma laboral el viernes: sólo marchará a Tribunales el lunes para impugnarla

Tras un intenso debate, se resolvió que no habrá ninguna protesta cegetista cuando el Senado sesione para convertir en ley el proyecto del Gobierno. Se efectuará una concentración similar a la de diciembre de 2023 contra el DNU 70

La CGT descartó un paro

“Nunca hubo tan poca representación peronista en el Senado”, señaló el analista político Pablo Salinas

En una extensa entrevista en Infobae a la Tarde, el politólogo Pablo Salinas analizó la nueva dinámica parlamentaria tras las elecciones y explicó por qué el oficialismo enfrenta un escenario inédito para aprobar leyes clave

“Nunca hubo tan poca representación

Javier Milei invitó a 10 gobernadores a su próximo viaje a los Estados Unidos: la agenda en la “Argentina Week”

La convocatoria fue cursada a través de la Cancillería y de la Embajada en Washington. Es para participar del evento en Nueva York, con el objetivo de atraer inversiones. Varios de los mandatarios provinciales ya confirmaron su asistencia

Javier Milei invitó a 10

Javier Milei encabezó un acto en homenaje por el aniversario del nacimiento de José de San Martín

El Presidente participó de la actividad junto al Regimiento de Granaderos que se realizó en el monumento al Libertador en el barrio porteño de Retiro

Javier Milei encabezó un acto

El Senado debatirá mañana la reforma de la Ley de Glaciares en un escenario con votos ajustados

El oficialismo busca apoyos clave que le permitan alcanzar la mayoría en medio de fracturas dentro de los bloques aliados y presiones de provincias con intereses mineros. La importancia para el RIGI y el PJ con la posibilidad de ser el verdugo o el salvador de la iniciativa

El Senado debatirá mañana la
DEPORTES
Tras el triunfo de Rosario

Tras el triunfo de Rosario Central, Vélez enfrenta a Deportivo Riestra por la fecha 7 del Torneo Apertura

Con el ingreso de Mastantuono, Real Madrid eliminó a Benfica y avanzó a los octavos de la Champions League: todos los goles

El grito en el deporte, ¿un aliado para incrementar la fuerza?

Facundo Díaz Acosta y Juan Bautista Torres, los primeros argentinos en acceder a los cuartos del AAT Challenger edición Tigre II

La reacción de Di María ante la pregunta en el sorteo previo a Gimnasia-Rosario Central: “¿Maradona o Messi?”

TELESHOW
Gran Hermano: Zoe Bogach profundizó

Gran Hermano: Zoe Bogach profundizó sus críticas contra su ex, Manuel: “Es un manipulador psicópata”

Juan Reverdito pasó por Infobae en Vivo, contó cómo vive siendo chofer de aplicaciones y analizó el nuevo Gran Hermano

Catherine Fulop contó el difícil momento que atraviesa su madre en Venezuela: “Está postrada”

La tajante decisión que tomó Daniela De Lucía, la participante de Gran Hermano cuyo padre falleció: “Fue sorpresivo”

La particular actitud de Wanda Nara ante el ingreso de Kennys Palacios a Gran Hermano Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

Panamá y Estados Unidos sellan

Panamá y Estados Unidos sellan nueva etapa de cooperación sanitaria

Del Gran Gatsby a Jeffrey Epstein

El Gobierno de Ecuador calificó de “absurdas” las acusaciones del Líder de Los Lobos contra Daniel Noboa sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio

Banca panameña crece con más consumo y capital extranjero en 2025

El gobierno de El Salvador firma nuevos convenios para ampliar becas universitarias en la zona oriental