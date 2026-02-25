Martín Menem le respondió a Quintela por sus dichos contra el Gobierno: “Es un mono con un martillo en una cristalería”

El presidente de la cámara de diputados afirmó que el gobernador de La Rioja es un “mono con un martillo en una cristalería”

Martín Menem y Ricardo Quintela son comprovincianos. Ambos nacieron en La Rioja, pero sus diferencias políticas los separan profundamente. El actual presidente de la Cámara de Diputados defiende la gestión del presidente Javier Milei en la mientras que el gobernador pide por el regreso del peronismo al poder. “Este gobierno no puede llegar al 10 de diciembre de 2027” fue la frase que pronunció Quintela y que derivó en una respuesta en tono similar de Menem, un día después: “Es un mono con un martillo en una cristalería”, devolvió.

El gobernador riojano había expresado en forma descarnada su intención de que el mandato de Milei se vea interrumpido por fuera de las vías institucionales, lo que consideró “un sacrificio necesario”.

“Lo de Quintela es lamentable desde todo punto de vista”, advirtió Menem. Luego arremetió contra su gestión en La Rioja: “Tiene la provincia prendida fuego desde el año 2019, desde que lo hicieron gobernador”

“Usa el avión de la provincia para venir a ver a Boca a Buenos Aires. Administrando la provincia, es un mono con un martillo en una cristalería”, agregó.

Martín Menem acusó al gobernador Ricardo Quintela de corrupción y mala gestión en la provincia de La Rioja

Luego abundó en sus críticas con un tono de denuncia. “Se hizo un camino de cien kilómetros para ir a su campo, que solamente pasa por el campo de él para darle valor a su campo. Es la provincia más corrupta de la Argentina, donde tiene trescientos, cuatrocientos funcionarios que no pueden justificar su nivel de vida”.

“Como ven que se les viene la noche en 2027 están nerviosos, entonces dicen cualquier estupidez sin ningún tipo de control. Seguramente tendrán que dar explicaciones de lo que hicieron con cientos de miles de millones durante mucho tiempo”, finalizó Menem con su contestación.

Desde su rol nacional y ante el escenario de las elecciones de 2027, Menem anticipó que La Libertad Avanza presentará en La Rioja “una propuesta de provincia distinta, productiva y que genere trabajo genuino”. Rehusó confirmar una eventual candidatura a gobernador, argumentando que “sería una barbaridad hablar de candidaturas cuando faltan dos años”, aunque deslizó que el oficialismo intentará desplazar al actual mandatario en los próximos comicios.

Qué había dicho Quintela

Ricardo Quintela advirtió que el Gobierno no puede llegar así a diciembre de 2027

Las declaraciones de Ricardo Quintela a Radio La Red un día antes fueron las que desataron la polémica. El gobernador riojano planteó que el rumbo de la administración nacional de Javier Milei pondría en riesgo la estabilidad social, advirtiendo que “este gobierno no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”. Quintela argumentó que la permanencia del actual presidente conducirá a “un país totalmente destruido, entregado” y lo comparó con el escenario caótico vivido en 2001 bajo la gestión de Fernando de la Rúa.

Alertó que la crisis social ya se traduce en “desnutrición que avanza, familias que no tienen o no les alcanza para comer, la mortalidad infantil otra vez, la falta de vacunas”. Advirtió que esa situación derivará en “un genocidio gravísimo en Argentina si no hay una intervención fuerte de quienes tenemos distintas responsabilidades”.

En respuesta a la reforma laboral impulsada por el ejecutivo nacional, Quintela se manifestó junto a otros cinco gobernadores opositores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Propuso una serie escalonada de paros y movilizaciones de 24, 48, 72 y 96 horas, que podrían extenderse de manera indefinida hasta lograr revertir la legislación.

El gobernador de La Rioja criticó con dureza a los diputados peronistas que apoyaron la reforma, exigiendo que, en caso de continuar su respaldo al actual gobierno, permitan que el peronismo intervenga en las provincias para reorganizar su estructura desde una óptica nacional.