Germán Martínez criticó a los peronistas que apoyaron la reforma laboral y se refirió al escenario electoral de 2027

Martínez sostuvo que la nueva normativa precariza el empleo y alertó sobre el impacto en la industria nacional

Se refirió a la Reforma Laboral discutida la semana anterior en el Congreso

El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, cuestionó a los legisladores peronistas que acompañaron la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que ese posicionamiento implica un quiebre del mandato electoral con el que fueron elegidos. Al mismo tiempo, rechazó que el peronismo atraviese una crisis terminal y afirmó que el espacio llegará competitivo a las elecciones de 2027.

Durante su participación en el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Martínez respondió a las preguntas sobre la solidez del bloque peronista, la fuga de legisladores y el rol de la oposición en el debate sobre la reforma laboral.

“El mandato electoral, sin lugar a duda, los traicionó. Después, yo trato de evitar esa palabra en el diálogo político, porque mi responsabilidad me lleva, inclusive con ese diputado que traicionó el mandato popular, a buscar la manera de trabajar juntos en otra coyuntura”. Planteó que ningún candidato peronista anunció en campaña que votaría quitar derechos a los trabajadores: “Cuando uno hace una cosa, habiendo dicho otra, ahí se quiebra el mandato electoral”.

Martínez agregó: “Hay una idea de que hay situaciones generales que terminan justificando una actitud individual, absolutamente alejado de lo que para mí tiene que ser el comportamiento de nosotros a la hora de llevar adelante una posición en cualquiera de las cámaras”.

German Martinez, jefe del bloque de Unión por la Patria

Al analizar las justificaciones del oficialismo, Martínez rechazó que la reforma laboral sea la solución para generar empleo registrado: “La ley de contrato de trabajo tuvo 240 modificaciones desde el 74 hasta acá. Los libros no muerden, los diarios de sesiones tampoco. Hay que estudiar un poco”, ironizó. Sostuvo que el problema de fondo es el modelo económico: “¿No será que lo que manda a la hora de generar puestos de trabajo o perderlos es el rumbo de la economía y no tanto la normativa laboral?”.

El dirigente peronista apuntó contra la idea de que flexibilizar las condiciones laborales atraerá inversiones y mejorará la situación de los trabajadores: “Se está recreando una especie de teoría del derrame en el mundo laboral. Lo que dicen es: si libero todo esto, la economía va a estar más precarizada en el próximo tiempo, ya lo van a ver”. Y advirtió sobre una nueva dinámica en el mercado laboral: “Ese gap, esa diferencia, se está achicando, lo cual funciona como un desincentivo al trabajo en blanco”.

Martínez también puso el foco en los recursos fiscales involucrados: “La reforma plantea un Fondo de Indemnizaciones de unos 2.500 millones de dólares anuales, a lo que hay que sumar el régimen de incentivo al blanqueo laboral. Todo eso, volcado a una actualización de los bonos de los jubilados, permitiría una suba por arriba del 100 %”.

El tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados

En el plano político, el jefe del bloque peronista rechazó la idea de que el espacio se encuentre en su momento de mayor debilidad desde el retorno de la democracia. Sostuvo que el peronismo atravesó otras crisis cuando no tuvo el control del Poder Ejecutivo y recordó antecedentes históricos similares. En ese marco, destacó que el espacio cuenta con dirigentes competitivos de cara a 2027 y mencionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof como una de las referencias importantes, aunque aclaró que aún no es tiempo de definir candidaturas.

Por último, Martínez planteó que existe una sobrerrepresentación del oficialismo en el debate público y afirmó que, pese al resultado electoral, una parte significativa de la sociedad no percibe mejoras en su vida cotidiana en materia de ingresos, empleo, educación y salud. “Vamos a dar una elección competitiva y sólida en 2027”, aseguró.

