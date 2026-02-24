Qué reformas buscará impulsar Milei en el Congreso: ley de estabilidad, reforma educativa y boleta única

Javier Milei definió su agenda legislativa 2026 con eje en la estabilidad fiscal, la educación y la boleta única

En la antesala de la apertura de sesiones ordinarias, la reunión de gabinete encabezada por Javier Milei delineó las prioridades políticas que marcarán el rumbo del Gobierno en 2026. En Infobae en vivo se revelaron los lineamientos centrales que el presidente trasladó a sus ministros y que anticipan el contenido de su esperado discurso ante el Congreso.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, se profundizó en los anuncios y las señales políticas surgidas del encuentro ministerial. Aziz explicó: “El presidente dejó un lineamiento concreto de cuáles son los objetivos políticos con los cuales le gustaría terminar este año 2026”. Entre los proyectos, Milei insistirá con la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que obligaría a todo legislador a especificar y justificar el origen de los fondos para financiar cualquier iniciativa parlamentaria.

La hoja de ruta presidencial: reformas clave y el mensaje al Congreso

Milei remarcó la importancia de avanzar con una ley de libertad educativa. “El presidente ya había deslizado en la campaña electoral de 2023 que está a favor del sistema de vouchers educativos”, explicó Gonzalo Aziz. Milei sostiene: “La gente tiene que tener la posibilidad de elegir a qué colegio mandar a sus pibes”, y propone generar competitividad entre las instituciones públicas para mejorar la calidad. Según sus palabras: “Así como uno elige en el transporte, la educación debe permitir elegir el mejor servicio”.

El jefe de Estado también instruyó a sus ministros para enviar una nueva ley de boleta única que amplíe los alcances de la norma vigente. Aziz planteó su inquietud por la visibilidad de las listas: “Me pregunto cómo va a ser en términos de visibilidad esa boleta, cómo se va a plantear de cara al votante, para que todos podamos ver cómo se compone una lista completa”.

Otro punto central es la revisión de la ley de financiamiento de partidos políticos sancionada en 2009. “Han pasado 17 años y han habido modificaciones tecnológicas y culturales en la manera en la que se desarrollan las campañas políticas”, detalló Aziz. El Gobierno considera que la actualización es imprescindible para adecuar la normativa a los desafíos actuales.

El proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria busca que los legisladores justifiquen el origen de los fondos para nuevas leyes (Matilde Campodonico/AP)

La eliminación de las PASO y el debate sobre el sistema político

Entre las definiciones más impactantes, Milei anunció su intención de eliminar las PASO de manera definitiva. Aziz enfatizó: “Me pregunto cómo va a impactar esto en algunos espacios políticos, y no me refiero al kirchnerismo. Pienso en el PRO, por ejemplo, sin ley de PASO, ¿cómo lo van a resolver?”. La decisión despierta interrogantes sobre la dinámica interna de los partidos y la resolución de candidaturas en futuras elecciones.

Durante el programa, Malena de los Ríos aportó otra arista fundamental: “Vos recién decías las leyes que busca impulsar el Gobierno y, por otro lado, qué es lo que el Gobierno busca enviar como mensaje el 1 de marzo. Acá hay tres cuestiones fundamentales. ¿Qué se discutió? La agenda ministerial. Se habló sobre la política pública, hacer políticas públicas en función de la moral”.

De los Ríos recordó el marco conceptual que Milei expuso en el Foro de Davos y cómo esa perspectiva se traslada ahora a la gestión cotidiana: “El discurso va a tener que ver en su primer tramo con la herencia, cómo se llegó a este punto en la Argentina económicamente. El segundo tiene que ver sobre la explicación del 2025, aparece el tema inflación, salarios, empleo. Y, en tercer lugar, por qué y cómo Argentina va a crecer”.

La visita de Borinsky y el nuevo Código Penal: un giro en la agenda legislativa

En el cierre del encuentro ministerial, Milei confirmó un anuncio relevante: “Mañana nos va a visitar acá en el piso el autor del nuevo Código Penal, el doctor Mariano Borinsky, una de las autoridades de la Cámara de Casación Penal”. La inminente presentación de este proyecto ante el Congreso suma otro eje de debate a la agenda legislativa, en un año signado por propuestas de reforma estructural.

El análisis, realizado en Infobae al Regreso, vinculó estas iniciativas con el contexto económico y político actual, marcado por la necesidad de crecimiento sostenido y creación de empleo privado. “Esos son los tres ejes que pudimos saber que el presidente va a tener como punteo para llevar adelante el 1 de marzo”, sintetizó Malena de los Ríos.

