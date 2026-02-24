Política

Julián López, ministro de Justicia de Córdoba: “Celebramos la media sanción de la ley de baja de edad de imputabilidad”

El ministro cordobés analizó en Infobae al Regreso los desafíos y alcances de la reforma penal juvenil. Planteó la necesidad de un tratamiento diferenciado para adolescentes y reclamó mayor inversión nacional para que la ley sea efectiva en todo el país

Julián López, ministro de Justicia de Córdoba, destacó la importancia de la media sanción de la ley que baja la edad de imputabilidad en Argentina

En una entrevista en Infobae en vivo, Julián López, ministro de Justicia de Córdoba, advirtió sobre las dificultades que enfrenta la provincia para implementar la nueva Ley Penal Juvenil: “El aporte incluido en la ley es mínimo en comparación con lo que invirtió Córdoba solamente en infraestructura”.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, López trazó un diagnóstico sobre la situación actual: “Vivimos en un estado de descomposición de la seguridad en general. Cuando hay descomposición social, hay aumento de la pobreza y la indigencia, y automáticamente también aumenta la delincuencia”. El ministro hizo hincapié en el crecimiento de delitos graves cometidos por jóvenes y en la percepción de impunidad que genera en la sociedad.

Reforma en Córdoba y límites del sistema federal

López explicó que Córdoba aprobó a principios de 2025 una reforma del Código de Procedimientos Penal Juvenil: “Se generaron distintas herramientas, sobre todo para jóvenes que vienen de cometer raids delictivos importantes, con dieciocho, veinte ingresos en poco tiempo al sistema correccional”. Relató que, pese a los avances, la aplicación se ve condicionada por las competencias nacionales: “Muchas normas se declaran inconstitucionales y otras son de difícil aplicación cuando el derecho de fondo contrasta con el derecho de forma que pueden aplicar las provincias”.

El ministro argumentó que la baja de la edad de imputabilidad aporta respuestas ante delitos graves: “Celebramos esta media sanción de la ley, para que aquellos chicos que cometen delitos graves puedan encontrar una respuesta del Estado y que sea parte de un régimen diferencial”. Descartó que se trate de igualar el régimen penal juvenil al de mayores: “No es así porque tiene topes, incluso para los años que se le pueden dar a un joven que comete un delito, incluso un homicidio”.

La inversión provincial y los desafíos de infraestructura

Al ser consultado por el financiamiento, López detalló: “El año pasado el gobernador Martín Llaryora anunció la licitación para una obra muy grande, con una inversión de casi 18 mil millones de pesos para este penal juvenil, el campus Papa Francisco, que va a permitir el tratamiento de alrededor de 250 jóvenes”. Destacó que la infraestructura fue pensada para adolescentes entre 16 y 18 años, pero la baja en la edad de imputabilidad obligará a hacer adecuaciones: “Habrá que hacer adecuaciones necesarias para jóvenes de menor edad, entre 14 y 15 años”.

El ministro López resaltó el aumento de delitos graves cometidos por jóvenes y la percepción social de impunidad en el sistema penal juvenil (Infobae en Vivo)

El ministro expresó la preocupación compartida con otras provincias por el escaso acompañamiento nacional: “Sabemos que hay incluido en la ley un aporte que es mínimo, creo que es de 23 mil millones, es mínimo en comparación. Cuento lo que invirtió Córdoba solamente en infraestructura, eso sin contar profesionales, equipos técnicos, infraestructura extra y muchas cuestiones que van a ser necesarias”. Subrayó también la responsabilidad provincial: “Cuando Nación no puede acompañar, las provincias muchas veces toman la decisión de hacerlo eficiente”.

Casos paradigmáticos y la “Ley Joaquín”

López compartió historias que marcaron su gestión en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia: “Un joven apodado el Pistolero ingresó y egresó 18 veces del sistema correccional. Provenía de un espacio sin contención familiar ni social. Hasta que cumplió los 16 años no se pudo dictar una pena privativa de libertad, porque la legislación no lo permitía”.

Narró el caso de Joaquín Esperanti, asesinado a los 14 años por un amigo de la misma edad en Laboulaye: “Fue un hecho muy traumático. Hablé mucho con los padres de la víctima. Por ser menor de edad el victimario, la familia ni siquiera pudo constituirse en querellante, no pudo acceder a la prueba, no podía discutir muchas cuestiones procesales”. Este caso derivó en la presentación de la “Ley Joaquín”, destinada a garantizar derechos de las víctimas: “El gobernador la ha firmado y la ha enviado a la Legislatura para garantizar los derechos de las víctimas”.

Sobre el proceso para los menores no imputables, López admitió: “En estos casos, el joven queda a la buena del juez de menores y se lo priva de la libertad sin juicio ni condena justa. La ley que baja la edad de imputabilidad viene a poner una situación de justicia que no existía, donde los victimarios también tendrán la posibilidad de un juicio justo, de declarar, de tener un abogado”.

El ministro defendió la gradualidad de la reforma: “El proyecto aprobado tiene que ver con la proporcionalidad y el gradualismo. En los casos de homicidio o lesiones graves, permite el tratamiento temprano y rápido, hace que el sistema sea más eficiente y evita que los jóvenes entren en un raíl delictivo de mayor crecimiento”.

