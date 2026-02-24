Política

Javier Milei reúne al Gabinete por primera vez en el año: el trasfondo del encuentro y los proyectos que se esperan para 2026

El Presidente encabeza el encuentro con la plana mayor de su Gobierno en Casa Rosada. El motivo de la reunión es darle un puntapié formal a la gestión para este año y repasar la agenda legislativa que impulsarán antes de las elecciones, la cual será anunciada el 1 de marzo

Javier Milei junto a la plana mayor de su Gobierno en noviembre del año pasado

Por primera vez en el año, el presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, la cual contaba, en principio, con prácticamente todos los ministros y funcionarios presidenciales del Gobierno.

El motivo del llamado al encuentro -realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni- fue darle un puntapié formal al año que se viene y repasar los hitos de gestión que cada una de las carteras espera para este año, a los fines de poder alinear el discurso del Presidente en la Apertura de Sesiones del Congreso.

La reunión comenzó a las 9 de la mañana y se iba a realizar en el Salón Eva Perón, ubicado en el primer piso de la Casa Rosada. Además de Milei y Adorni, estaba confirmada la presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y de los ministros libertarios. También estará la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.

Vamos a tratar la agenda parlamentaria que queremos para este año”, confió una altísima fuente presidencial. Es algo que también repasó la mesa política en la jornada de ayer.

Tal y como ya había adelantado este medio, el Gobierno reveló que está evaluando un paquete amplio de medidas para impulsar a lo largo de este año. Ayer Adorni dijo que son cerca de 50 reformas. En la opinión de varios integrantes del círculo mileista, se trata de la ventana de oportunidad perfecta de imponer las reformas oficialistas, ya que en 2027 el esquema de alianzas que actualmente tiene la Casa Rosada con distintos gobernadores y bloques aliados podría desquebrajarse por la contienda electoral.

Se espera que para los próximos dos trimestres se presenten los proyectos más fuertes. Aunque hay quienes dudan del impacto que podría tener en la recaudación -la cual, reconocen algunos funcionarios, está muy débil-, el Gobierno tiene en carpeta la salida de una iniciativa que modifique las políticas tributarias. Junto a la laboral, es uno de los dos proyectos que Milei cree indispensables para poder ordenar el mercado de trabajo e impositivo de cara a una reforma previsional, prevista para 2028 con una eventual reelección libertaria.

Con el contexto político actual y los estudios de opinión pública que llegaron recientemente a la Quinta de Olivos, el oficialismo es muy optimista de lo que pueda pasar el año próximo en las elecciones presidenciales. Pero creen que no deben supeditar la salida de ciertas normativas a un escenario que, al día de hoy, sigue siendo hipotético. “Lo más importante hay que hacerlo ahora... por las dudas”, afirman.

Tal y como adelantó Infobae, Milei le indicó a sus ministros a remitir alrededor de 10 iniciativas por área, como parte de una estrategia para definir las prioridades en la próxima etapa parlamentaria.

Entre las propuestas ya elaboradas en el marco del Consejo de Mayo —órgano integrado por representantes del Ejecutivo, empresarios, sindicalistas, legisladores y gobernadores— figuran la Ley de Libertad Educativa, que introduce reformas al sistema vigente desde 2006 sobre organización, financiamiento y alternativas de elección para las familias, así como un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, destinado a prohibir el déficit fiscal y condicionar la vigencia de nuevas normas de gasto a la existencia previa de recursos en el presupuesto.

Otras reformas presentes en la agenda para las próximas sesiones legislativas incluyen la modernización laboral, el nuevo régimen penal juvenil, la ley de glaciares y la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Además, se busca aprobar el tratado comercial suscripto con Estados Unidos, lo que requerirá adaptar la legislación argentina a los compromisos asumidos en dicho acuerdo.

En el seno del Gobierno están empezando a trabajar en una reforma política, la cual incorporaría modificaciones a la Boleta Única en Papel (BUP) a través de la incorporación del casillero de “lista completa”, el robustecimiento de los controles sobre el financiamiento de partidos políticos y derogar las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias).

Durante las sesiones ordinarias desde marzo, el oficialismo pretende también poner en discusión el nuevo Código Penal. Luego de sucesivas ampliaciones, la versión más reciente consta de 912 artículos e introduce cambios respecto a delitos de corrupción, terrorismo y endurecimientos de penas, así como la extensión de la imprescriptibilidad a homicidio simple y agravado y a delitos sexuales.

La idea del Gobierno es vender esta reunión de Gabinete como una suerte de mensaje de cohesión interna en la plana mayor del Ejecutivo, algo que tiene sus matices, ya que hay resquemores viejos entre importantes integrantes del oficialismo que podrían resurgir a partir de lo que parece ser una renuncia cercana del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. Desde su equipo de prensa no habían podido confirmar si el funcionario asistiría al encuentro de Gabinete.

La última vez que Milei reunió a su equipo de Gobierno fue en la Quinta de Olivos a finales del 2025. Allí compartieron un asado, que tuvo mucho de camaradería y de balance de un año signado por altibajos, que se coronó con la victoria electoral del 26 de octubre. Entre los gestos simbólicos del evento, Milei entregó a cada uno de los presentes un ejemplar del libro “Defendiendo lo indefendible”, del economista Walter Block, como mensaje de respaldo ideológico y referencia para el rumbo de la gestión.

