La mesa política definió el cronograma de lo que queda de extraordinarias: la reforma laboral y las autoridades legislativas

La mesa política se reúne y retrata el intercambio con una selfie

Este lunes, en la última semana de sesiones extraordinarias, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una nueva reunión del reducido círculo designado por el presidente Javier Milei para ordenar el cronograma de lo que queda del receso veraniego. Con la reforma laboral como principal obsesión, pero también con la Ley Penal Juvenil, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y las modificaciones a la Ley de Glaciares en el temario, el equipo legislativo realizó un repaso de la hoja de ruta, ultimó los detalles de la estrategia de cara a las sesiones del jueves y viernes y validó la terna de representantes por la Cámara de Senadores para completar la nómina de la Auditoría General de la Nación (AGN).

De esta forma, Adorni recibió en su despacho ubicado en la planta baja de Casa Rosada a los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); a la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que estila asistir con su primo, el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y al asesor presidencial, Santiago Caputo. Fue de la partida la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien suele participar de los encuentros.

Según supo este medio de uno de los integrantes, luego de retratarse todos junto con una selfie que fue oficializada, los integrantes del círculo rojo libertario realizaron un repaso del accionar previsto para la semana. Durante la cita, definieron que la Cámara Alta debatirá la Ley Penal Juvenil y las modificaciones en la Ley de Glaciares este jueves, y dejará para el viernes la reforma laboral y el acuerdo comercial entre los bloques.

“Conversamos sobre los pasos de la semana. Se discutieron los proyectos sobre Ley de Glaciares”, expresó ante este medio uno de sus integrantes.

Esta edición del intercambio, que se reúne regularmente cada semana, tuvo por objetivo afinar la línea para finalmente obtener la sanción definitiva de la reforma laboral, que conquistó el visto bueno de ambas cámaras, pero que debió regresar al Senado luego de que el Ejecutivo accediera a eliminar el artículo 44 relativo a las licencias por enfermedad a pedido de la oposición dialoguista. Pese al nuevo debate legislativo, en Balcarce 50 descartan su aprobación el próximo viernes.

Tras varias idas y vueltas, se incorporará al tratamiento en el recinto las modificaciones a la Ley de Glaciares, proyecto clave para la administración libertaria y uno de los pedidos de los gobernadores, para cumplimentar los planes que el mandatario libertario ideó para el verano, lo que le permitirá iniciar el período ordinario en el Congreso con nuevos objetivos fijados.

Parte de la mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el Congreso

La terna del Ejecutivo para la AGN y las autoridades del Senado

Otro de los temas que fue de abordado en la reunión de este lunes gira en torno al compromiso del Senado que este martes al mediodía se prepara para definir las principales autoridades de la cámara. Como contó este medio, el oficialismo buscará avanzar en los lugares vacantes que dejó el kirchnerismo tras su negativa para conformar comisiones. Con Patricia Bullrich al frente, y en alianza con los sectores dialoguistas, La Libertad Avanza estudia los pasos de la oposición a la que le toca definir la vicepresidencia de la Cámara.

Durante la sesión preparatoria, donde Bartolomé Abdala se encamina a ser ratificado como presidente previsional del Senado, también se conocerán los tres represenantes que le corresponden en la Auditoría General de la Nación (AGN). Luego de mantenerlo bajo estricta reserva, los primos Menem validaron su propuesta interpretada por el abogado Mariano Piazza ante los miembros de la mesa política, quien asumirá junto a la representación del peronismo, interpretada por Javier Fernández y de la UCR, el de exsenador Luis Naidenoff.

Pasada la instancia de tensión, luego de recolectar los votos necesarios para la media sanción de la reforma laboral en Diputados, en Balcarce 50 se muestran optimistas por la obtención de un proyecto tan radicalizado. “Es una reforma que se intentaba y que la última data de hace 80 años. Eso solo dice todo”, celebró una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

Con la dinámica aceitada, y la posibilidad de dar lugar a los pedidos que consideran coherentes de la oposición, el Ejecutivo planea replicar las reuniones de la mesa política para lograr consolidar los planes legislativos del año. En paralelo, el Gobierno reactiva la dinámica de gestión, por lo que el ministro coordinador convocó a la primera reunión de Gabinete del año que tendrá lugar este martes con la idea de felicitar la tarea y repasar asuntos pendientes.