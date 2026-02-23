Política

Daiana Fernández Molero defendió la reforma laboral: “Va a haber mayor creación de empleo porque va a ser más fácil contratar en blanco”

La diputada del PRO participó de Infobae al Regreso y resaltó que la nueva ley simplifica la registración y da previsibilidad, en medio de críticas por parte de la oposición y de sindicatos


La diputada Daiana Fernández Molero defendió la reforma laboral, destacando que facilitará la creación de empleo formal y la contratación en blanco

En una entrevista para Infobae en vivo, la diputada nacional Daiana Fernández Molero sostuvo que “va a haber mayor creación de empleo, porque va a ser más fácil contratar en blanco”. Aseguró que la reforma laboral “da certidumbre tanto a empleadores como a trabajadores” y rechazó que implique una quita de derechos, remarcando que “el problema central es la informalidad”.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Fernández Molero abordó las críticas sobre la judicialización de la reforma. “Los garantes del status quo van a estar tratando de que nada cambie. Van a encontrar la manera de llevarlo a la justicia y estaban trabajando para eso, te lo decían activamente”, afirmó la diputada, en referencia a la oposición que intentó impedir la sesión en la que se votó la ley.

La judicialización y el debate sobre la constitucionalidad

Fernández Molero sostuvo que, si bien “la oposición quería directamente impedir la sesión”, no ve razones objetivas para que la reforma sea judicializada. “Obviamente, va a ser algo que va a determinar la justicia”, señaló, y comparó la situación con intentos anteriores de reforma por decreto: “Cuando la reforma se dio por decreto, no había pasado por el ámbito del Congreso. Eso naturalmente lleva a que digan: ‘No me voy a meter en esto, que pase primero por el Congreso’, porque no veían la urgencia”.

Gustavo Lazzari, presente en el estudio, cuestionó el accionar de la justicia: “Un juicio laboral de un muchacho de Aldo Bonzi tarda 14 años en que el juez se digne en abrir la carpeta”, ironizó, tras relatar la rapidez con la que se declaró la inconstitucionalidad del último decreto. “Si esto entra en la ciénaga de la justicia y la Corte se toma su tiempo, no le pidamos respuesta a la ley de una incertidumbre judicial. Nadie va a contratar si el juez está por fallar para este lado o para el otro”, apuntó, pidiendo celeridad en las definiciones.

Indemnizaciones, PyMEs y formalización del empleo

Consultada sobre el impacto de la reforma en las indemnizaciones, Fernández Molero remarcó: “Lo que se hace es unificar criterios y lo que te dan es el sueldo. Lo que corresponde es que se haga sobre la base de tu sueldo. Se da un criterio uniforme para asegurar también que estaría bueno que la gente no vaya a juicio, que te den una indemnización clara”. A su vez, rechazó que la reforma solo implique un recorte de derechos: “Si no se está negando una realidad, que es que las personas hoy están en la informalidad sin los derechos de los que sí están registrados. Aplicamos una lógica restrictiva para los que están en blanco, pero tenés a un montón de personas en la informalidad con menos derechos”.

La nueva ley simplifica la
La nueva ley simplifica la registración y da previsibilidad a empleadores y trabajadores, según afirmó Fernández Molero en su entrevista con Infobae (Infobae en Vivo)

La diputada sostuvo que la nueva normativa aporta herramientas para las PyMEs: “Hoy la PyME termina siendo cadete del Estado. A veces te pedían: ‘Tenés que presentar este papel también en este otro lugar’. Ese incumplimiento podía entrar como una multa y engrosar el juicio. Esto aporta facilidad para registrar y hace más barato el proceso”.

Aziz le planteó: “Una PyME que antes quebraba con dos despidos, hoy teniendo la herramienta del FAL quizás no quiebra, porque tiene la plata ahí, paga la indemnización y continúa. Si el objetivo es ese, veremos si eso funciona bien”. Fernández Molero coincidió: “Sí, me parece que vamos a ganar todos: va a haber mayor creación de empleo formal, porque va a ser más fácil contratar en blanco. Además, se facilitan también todo lo que es la parte burocrática de cómo registrar a un trabajador”.

Sindicatos, aportes y licencias: los temas pendientes

Respecto a los sindicatos y el aporte solidario, la diputada consideró: “Me parece que es algo para rever, que incluso le haría bien a los sindicatos competir para tener más afiliados. Hoy hay una desconexión entre el representante y el representado. No sé si el trabajador se siente muy representado por los sindicalistas que viven en mansiones fastuosas”.

Sobre el debate legislativo y las modificaciones de último momento, Fernández Molero reconoció: “Hay ventanas de oportunidad que hay que aprovechar. Muchos gobiernos intentaron tener una reforma laboral y no se pudo. Me parece que es muy razonable lo que se termina aprobando, aunque lo perfecto es enemigo de lo posible”.

En cuanto a los puntos que considera perfectibles, lamentó que no se avanzara en la cuestión de las billeteras digitales: “Era un artículo que para mí estaba mejor, porque le daba al Banco Central la posibilidad de decir: ‘Che, esta billetera funciona o no funciona’. Ahora lo deja mucho más reducido a que solo son los bancos”.

La diputada concluyó que la reforma, lejos de ser la solución única, es parte de un proceso más amplio: “No hay una medida que te resuelva todos los problemas. Pero efectivamente, si creás condiciones que faciliten la inversión y el trabajo, vas a estar mejor que sin eso. Si en un contexto recesivo, encima tenés leyes laborales que no te permiten contratar, estás peor que con un marco más favorable”.

