La Libertad Avanza pidió la expulsión de una diputada kirchnerista por su actitud durante la sesión de la reforma laboral

Florencia Carignano desconectó los micrófonos y los dispositivos de los taquígrafos al inicio del debate. “Realizó actos de sabotaje ilegales y contrarios al espíritu democrático que debe reinar en el Congreso”, denunciaron los libertarios

La diputada de la libertad avanza denunció en su cuenta de X que su par opositora "agredió" a los trabajadores de la Cámara Baja

Tras la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el oficialismo exigió la expulsión de la legisladora kirchnerista Florencia Carignano, a quien acusó de interrumpir el normal desarrollo de la sesión al manipular y desconectar los micrófonos y dispositivos técnicos del recinto, un hecho que quedó registrado por las cámaras del Congreso.

Este viernes, el jefe del bloque oficialista Gabriel Bornoroni presentó un proyecto de resolución donde solicita formalmente su exclusión de la Cámara por “desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones”, en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional. Los fundamentos del pedido destacan que la diputada interfirió directamente en el normal desarrollo de la sesión, afectando el trabajo de los taquígrafos y del personal técnico de la Cámara. El documento remarca que el funcionamiento del sistema de registro taquigráfico es esencial para la validez institucional de las deliberaciones parlamentarias.

“Lo hemos dicho una y otra vez: el kirchnerismo no está interesado en el debate parlamentario sino en imponer sus ideas mediante la violencia. Estas actitudes no pueden ser permitidas. Aquí también, el que las hace las paga”, plantearon en un comunicado.

El bochornoso episodio se había desencadenado en el marco de las protestas de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda por la decisión de Menem de avanzar con la votación a mano alzada del plan de labor oficialista, mientras varios legisladores solicitaban hacer uso de la palabra.

Fue entonces cuando varios diputados opositores se acercaron a la Presidencia de la Cámara y Carignano desconectó los dispositivos como señal de protesta.

Javier Milei reaccionó al comportamiento de Carignano
Javier Milei reaccionó al comportamiento de Carignano

Todo quedó registrado por la cámaras y luego fue subido a las redes por la libertaria Lilia Lemoine. En el video se escucha como Lemoine le grita a la diputada opositora: “¡Carignano! ¿Qué hacés? ¿Estás loca? Quedaste grabada, pedazo de loca. ¿Cómo vas a hacer eso? Estás loca”.

La bancada oficialista sostiene que la actitud de Carignano no constituye un hecho menor y que ninguna discrepancia política habilita a obstaculizar materialmente el desarrollo de la sesión ni a interferir en tareas técnicas indispensables para la función legislativa. El proyecto también recuerda un antecedente ocurrido en junio de 2025, cuando la legisladora profirió expresiones agraviantes hacia otra diputada (le dijo “callate, gato”), lo que vulneró “las reglas mínimas de respeto y decoro parlamentario”.

El texto cita el artículo 66 de la Constitución Nacional, que faculta a la Cámara a corregir o excluir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta, y el artículo 188 del reglamento interno, que prevé mecanismos disciplinarios para preservar el orden y el funcionamiento parlamentario. Además, los libertarios señalan que la gravedad de los hechos se ve acentuada por declaraciones públicas de Carignano, quien sostuvo que repetiría su accionar en idénticas circunstancias.

Por otro lado, el pedido incluye la suspensión preventiva de Carignano mientras se sustancian las actuaciones y faculta a la Presidencia de la Cámara a efectuar la denuncia penal correspondiente por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.

La denuncia será girada a la comisión de Asuntos Constitucionales, que deberá analizar si corresponde avanzar con la suspensión y expulsión. El caso de Carignano se suma a otros episodios recientes que han tensado el clima en el Congreso.

