“Fuera, pobres”: echaron a la directora de Turismo Social de Misiones por burlarse desde el Caribe de las personas sin recursos

El gobernador Hugo Passalacqua la echó luego de que se viralizaran las imágenes

Karina Mabel Acosta posteó un video de sus vacaciones en Cancún dedicado a “todos los pobres”. Era la directora de Turismo Social de la provincia de Misiones. El gobernador Hugo Passalacqua la echó luego de que se viralizaran las imágenes.

“Estoy volando por los aires de México, Cancún. Para todos los pobres”, soltó Acosta, también conocida como “La Reina”. Fue en un video en el que se la ve junto a otras mujeres realizando una actividad recreativa. Todas rieron a carcajadas tras la ocurrencia. Luego se la escuchó a la exfuncionaria diciendo: “Fuera, pobres”.

En el singular video, agregó: “Miren las chicas divinas que conocí acá. Las amo. Gracias por haber compartido su tiempo conmigo”.

La filmación prosiguió con una frase de una de las acompañantes que se oye a lo lejos y que Acosta retoma y repite: “Y esta noche: las despechadas”. Las otras mujeres festejaron con un grito.

El video de Karina Acosta, grabado en el Caribe, generó rechazo en Misiones

La ex titular de Turismo Social de Misiones cerró la grabación dando vuelta el teléfono y mostrando, desde el aire, el paisaje que estaba observando. Se veían torres de hoteles y playas paradisíacas de uno de los destinos favoritos de los argentinos en el Caribe.

La difusión de estas imágenes generó un profundo malestar social en toda la tierra colorada. Confluyeron varios factores. El primero, ver a una funcionaria pública vacacionando en el exterior siendo que el turismo es una de las principales industrias locales.

Además, la jactancia del uso del dinero ganado en su función de empleada del Estado y la descalificación hacia las personas de escasos recursos cayó como un acto de discriminación. Se trata de un exhibicionismo con tintes morbosos del nuevo posicionamiento social logrado a través de la política, algo que fastidia a una sociedad que pone al trabajo y al sacrificio como valores sociales altos.

Cuál fue la reacción oficial

El gobernador Passalacqua dispuso la inmediata remoción de Acosta del cargo que ocupaba. La viralización del video, en momentos en que la provincia ajusta sus números, fue un baldazo de agua fría. Misiones pasó por problemas para pagar el medio aguinaldo de diciembre y debió desdoblarlo. A comienzos de año, tuvo que apelar a una moratoria impositiva para mejorar la recaudación.

El despido de Acosta representa, según fuentes oficiales, un mensaje de cero tolerancia y pide responsabilidad a todos los funcionarios

Un último movimiento realizado en el mismo sentido fue congelar el sueldo del titular del Poder Ejecutivo. La decisión se tomó al excluir de los aumentos que se otorguen a los trabajadores del Estado a la retribución que recibe el mandatario provincial.

El decreto por el que se la apartó del gobierno no hizo mención al hecho puntual. Tan solo ordenó que se deje sin efecto el nombramiento de Acosta como Directora de Turismo Social de la provincia. La ahora exfuncionaria, de 51 años, había sido nombrada en el cargo el 16 de febrero de 2024.

Una alta fuente de la administración provincial confió a Infobae: “No habrá tolerancia con este tipo de cosas”. Luego, anticipó que el gobierno misionero busca abrir una etapa nueva con “un cambio importante de paradigma” en el que se pondrá en valor “la responsabilidad de ocupar un cargo público”.

Asimismo, consignó que el despido de Acosta fue “un claro mensaje al resto de los funcionarios del enojo del Gobernador para con este tipo de situaciones”. Yendo más allá, puntualizó: “Estaba recaliente. Reclamó a sus funcionarios que se acomoden”.

Además del difícil momento económico, el oficialista Frente Renovador de la Concordia no atraviesa su mejor etapa política. Luego de más de dos décadas gobernando la provincia, tuvo dificultades para ganar las elecciones locales de medio término y cayó derrotado en los comicios nacionales. En ambas votaciones, La Libertad Avanza logró un respaldo importante de los votantes.