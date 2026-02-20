El Senado tratará la semana que viene la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad y una ley clave para los gobernadores del norte

El Senado volverá a reunirse la semana que viene, con una intensa agenda

Va a ser una semana de superacción en el Senado. Tras la aprobación de la reforma laboral en Diputados, la Cámara alta tiene previsto la semana que viene convertir en ley los principales objetivos políticos del presidente Javier Milei en sesiones extraordinarias. Entre el jueves y el viernes, el oficialismo confía en sancionar de manera definitiva la baja de la edad de imputabilidad y la modernización de las relaciones del trabajo.

Tras la aprobación del dictamen en comisión, el Senado tendrá listo para su debate en el recinto la reforma laboral que Diputados aprobó en la madrugada por 135 votos a favor y 115 en contra. Debido a que se eliminó el polémico artículo 44 que limitaba las licencias médicas, la Cámara alta deberá volver a discutirlo para darle sanción definitiva.

Según confirmó a Infobae la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, la intención es tratar el jueves la baja de la edad de imputabilidad y al día siguiente -tras cumplir la semana exigida por reglamento- la reforma laboral.

La senadora Patricia Bullrich, presidente del bloque La Libertad Avanza

Pero no serán las únicas sesiones. Antes, el martes 24 de febrero está convocada la sesión preparatoria, donde los legisladores se reúnen para definir autoridades, comisiones y funcionamiento.

El jueves, de acuerdo a lo que anticipó Bullrich, se discutirá la ley penal juvenil -que tuvo aprobación en Diputados-, la aprobación de la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea, y la denominada Ley de Glaciares.

Esta última es un reclamo de los gobernadores del norte -que tienen un potencial minero en plena expansión- quienes fueron claves para que el gobierno de Javier Milei consiguiera el aval parlamentario para sus objetivos políticos. El salteño Gustavo Sáenz, el catamarqueño Raúl Jalil, el sanjuanino Marcelo Orrego, y el jujeño Carlos Sadir venían reclamando por esa iniciativa, que despeja límites para el desarrollo de esa actividad clave para el desarrollo de sus provincias.

Javier Milei en la apertura de sesiones

El viernes próximo, en tanto, está previsto que se lleve al recinto la reforma laboral, el proyecto que tuvo anoche una aprobación de Diputados. La Cámara baja modificó la redacción original que la semana pasada había aprobado el Senado. Al eliminar el artículo 44, la iniciativa debe volver en revisión a la Cámara de origen. De acuerdo a los cálculos que tiene el Gobierno, el proyecto no tendrá inconvenientes para convertirse en ley.

También, ese mismo día, está prevista la discusión del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que tuvo ya en Diputados una aprobación holgada, incluso con votos peronistas.

Tanto para la reforma laboral como la baja de la edad de imputabiidad y el acuerdo comercial con Europa, el Gobierno consiguió apoyo de legisladores del peronismo, por lo que el oficialismo descarta que en la Cámara alta no habrá complicaciones para conseguir la aprobación.

Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli, en el palco en la Cámara de Diputados

La única fuerza que se opuso en todas las iniciativas que llevó el Gobierno a las sesiones extraordinarias fue el sector de Unión por la Patria que está alineado y responde al liderazgo de Cristina Kirchner, presidenta del PJ Nacional y que cumple una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por la “Causa Vialidad”.

El Senado ya había aprobado con 42 votos en general y 38 en particular la reforma laboral. Por eso, en la sesión del viernes próximo, La Libertad Avanza descuenta que se repetirá el mismo escenario. Más aun, porque la Cámara alta podrá votar de manera más rápida si acepta o no el cambio que se ejecutó en la Cámara baja.

En concreto, los diputados, con acuerdo el oficialismo, removieron el artículo 44 que tenía la limitación del pago de las licencias médicas.