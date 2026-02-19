Todas las fotos y los videos de los incidentes en la marcha del Congreso contra la reforma laboral

Incidentes en la marcha contra la reforma laboral: los manifestantes tiraron las vallas y la policía aplica el protocolo

En medio del fuerte debate sobre la reforma laboral que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, en las afueras del Congreso se registraron varios incidentes entre los manifestantes y la policía. Hubo gases lacrimógenos y disparos con balas de goma.

La policía utilizó un camión hidrante para desconcentrar a los manifestantes

Pasadas las 18, efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería avanzaron con la infantería para arrestar a algunos de los grupos de personas que derribaron al menos dos vallas que estaban en el perímetro del Congreso.

Más temprano, los incidentes se habían dado cuando las agrupaciones se concentraron frente al lugar donde estaban las fuerzas federales a pesar de la respuesta del camión hidrante y los gases lacrimógenos que lanzaron desde las primeras horas de la tarde para dispersar.

Los manifestantes arrojaron los gases lacrimógenos que lanzó la policía (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

En las imágenes se puede observar cómo los efectivos intentaron aplicar el protocolo antipiquete para las agrupaciones, que no eran multitudinarias, pero que sí respondieron ante los intentos de las fuerzas federales. En ese marco, las personas afectadas fueron atendidas por personal médico, mientras que un grupo de personas generó más disturbios: prendieron fuego a basura en la calle.

Los manifestantes intentaron derribar las vallas (Photo by TOMAS CUESTA / AFP)

Desde un primer momento, algunos manifestantes comenzaron a lanzar botellas y palos a la Policía, y luego intentaron tirar una de las vallas. Si bien en un primer momento no respondieron las fuerzas, luego actuó un camión hidrante.

La intención de lanzar agua es para que se alejen de las vallas y no se generen conflictos cuerpo a cuerpo. De momento, algunos se refugian en una bandera de Argentina. Mientras que otros cantan “la patria no se vende”.

La vista desde arriba de la manifestanción (Gaston Taylor)

Justamente, mientras había enfrentamientos entre los efectivos federales, la Policía de la Ciudad bloqueó las arterias laterales que permiten evacuar la Plaza Congreso. Los efectivos alegan “razones de orden público” y no ofrecen indicaciones sobre qué vías alternativas se pueden tomar para salir.

Lanzaron gases a los manifestantes (Gustavo Gavotti)

Permanecían cerradas Rodríguez Peña y Montevideo, ambas cerca de Bartolomé Mitre, así como también Paraná, Uruguay y Rivadavia. No se puede cambiar de dirección, solamente permiten caminar en línea recta, por lo que se complica la evacuación de quien quiera irse de Congreso.

Importante operativo en las arterias laterales en la zona del Congreso (Gustavo Gavotti)

La fuerza porteña incluso dispuso un camión de Infantería y varias motos en esos cortes. Un oficial dijo a Infobae: “Es por razones de orden público”. Ni él ni otros tres oficiales supieron indicar cuál era la vía de evacuación habilitada.

Dos mujeres reciben el agua del camión hidrante en medio de la protesta (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

En la manifestación, se vieron afiches que tenían leyendas como: “No al banco de horas”, “No a las vacaciones fraccionadas”, “No a los descuentos en la licencia por enfermedad”, “No a las 12 horas de jornada laboral” y, en mayor presencia, “No a la reforma laboral esclavista”.

También se exhiben fotografías de varios de los principales líderes sindicales de Argentina: Hugo Moyano, Gerardo Martínez, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Octavio Argüello. En todas ellas, sus rostros muestran los ojos tachados, manchas de sangre en la boca y cuernos. Todos los carteles llevan la misma consigna: “Traidor al pueblo trabajador”.

"Rebelión", una de las consignas de la jornada de la marcha (Photo by TOMAS CUESTA / AFP)

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó en el inicio de la manifestación que el derecho a manifestarse está garantizado siempre que se desarrolle de manera pacífica. “Marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”, sostuvo.

En esa línea, la funcionaria advirtió que habrá intervención ante posibles disturbios. “El que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias. Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar”, señaló, y agregó que el objetivo es evitar situaciones de desorden durante la jornada de protesta.

Hubo incidentes entre los manifestantes y la policía (Gustavo Gavotti)

Asimismo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que iban a realizar una manifestación frente al Palacio Legislativo. También se concentraron Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que agrupa a la UOM, Aceiteros y las dos CTA.