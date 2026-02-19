Política

Reforma laboral: así escaló la tensión y hubo incidentes entre la policía y los manifestantes

En vivo por Infobae al Regreso, Julieta Roffo reportó desde el Congreso el avance de camiones hidrantes y gases en medio de la tensión por la reforma laboral y el desalojo de manifestantes

La tensión escaló cuando la Infantería de la Policía Federal y la Ciudad bloqueó todas las salidas de la Plaza Congreso a raíz de los incidentes

En una jornada marcada por la reforma laboral y el debate social, la tensión escaló frente al Congreso de la Nación cuando fuerzas de seguridad y manifestantes protagonizaron incidentes que fueron transmitidos en vivo por Infobae en vivo. La periodista Julieta Roffo, presente en el epicentro de los hechos, describió: “Se acaba de volver a tensar el vallado entre la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y los manifestantes. Ya no hay uno, sino tres camiones hidrantes de Infantería tirando agua hacia los manifestantes y acaban de volver a tirar gas pimienta”.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Roffo narró en tiempo real cómo evolucionaba el operativo policial: “Había algunos fotógrafos a los que estaban auxiliando con un poco de leche en los ojos, que es lo que alivia lo más rápido posible esos síntomas”. La periodista enfatizó que “hay mucha menos gente que hace algunas horas en esta Plaza Congreso. Se fueron ya casi todas las organizaciones, que eran sobre todo organizaciones de izquierda”.

El avance de la policía y el endurecimiento del operativo

A medida que transcurría la tarde, el despliegue policial se intensificó y la confrontación se trasladó al vallado en la esquina de Callao y Rivadavia. “Los camiones hidrantes, que ya te digo, se sumaron dos, era uno solo y ahora hay tres, tiran agua hacia los manifestantes que están sobre la avenida Rivadavia”, puntualizó Roffo. Del otro lado de la plaza, la vida cotidiana de los vecinos contrastaba con la tensión: “Sobre Hipólito Yrigoyen, te diría que es un uso casi barrial de la plaza. Están los vecinos de todos los días haciendo uso de su plaza, casi como si esta marcha no estuviera ocurriendo, pero del lado de Rivadavia es donde más se concentran los manifestantes”.

El cerco policial se cerró sobre quienes permanecían en la plaza: “La Policía de la ciudad de Buenos Aires bloqueó las cuatro calles que siguen a Callao, Rodríguez Peña, Montevideo, Paraná y Uruguay. No se puede salir de la plaza si uno quiere evacuar por esas calles. Están completamente bloqueadas por la Infantería de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”.

El avance de la policía
El avance de la policía con camiones hidrantes y uso de gas obligó a desalojar a los manifestantes frente al Congreso durante la protesta contra la reforma laboral (Photo by TOMAS CUESTA / AFP)

Incidentes y desconcentración: gases, balas de goma y tensión en las calles

La cobertura de Infobae en vivo mostró el instante en que la situación se agravó, con la caída de vallas y la intervención de las fuerzas de seguridad. “En este momento ya se tensa mucho más. La gente está corriendo. Empiezan a llover balas de goma por la avenida Rivadavia. Y las cortinas de los negocios se cierran”, relató Roffo mientras avanzaba la Infantería. Gonzalo Aziz, desde el estudio, aportó: “Ya empezaron ahí los gases lacrimógenos, las balas de goma. La fisonomía cambió porque aparecieron las motos y la Infantería por la calle Hipólito Yrigoyen”.

La acción policial fue contundente: “Infantería que salió por la calle Hipólito Yrigoyen de la Policía Federal está avanzando ya por Rivadavia, que era donde se concentraba la mayor cantidad de manifestantes. Vienen con las armas en alto y avanza con las motos y caminando la Infantería de la Policía Federal”, destacó Roffo. Las rutas de salida estaban bloqueadas: “Rivadavia, que es la vía de salir, no hay manera de salir hacia los costados, no hay manera de caminar hacia la avenida Corrientes, porque la Policía de la ciudad mantiene estas calles cerradas”.

Sin detenidos confirmados y la asistencia a los afectados

En el cierre de la cobertura, Aziz consultó: “Julieta, ¿hay detenidos en este momento? ¿Pudiste saberlo?”. La periodista respondió: “Hasta donde sé, no, pero no sé ahora”.

El operativo dejó imágenes de desconcierto y urgencia, con la presencia de ambulancias sobre la avenida Rivadavia. Roffo explicó: “Lo de la ambulancia tiene que ver con una, con dos mujeres, que una mujer se desmayó en hace un rato ya en la avenida Rivadavia, y el SAME asistió ya hace varios minutos a auxiliar a esa mujer. Esa asistencia no tuvo que ver con incidentes. Es una mujer que se descompuso, que estaba en la plaza y se descompuso, no tiene que ver con algo que haya pasado en la marcha”.

El endurecimiento de la respuesta policial fue notorio a lo largo de la jornada. Malena de los Ríos analizó: “Desde el Ministerio de Seguridad dijeron que iban a ser mucho más duros con el protocolo, a duplicar el tema de las fuerzas”. La escena final fue de desconcentración y desaliento: “La infantería avanza, no solo con balas de goma, sino también con gases. Y la infantería de la ciudad bloquea cualquier salida posible hacia el norte”, describió Roffo, quien debió alejarse del lugar por la intensidad del operativo.

