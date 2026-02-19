Miguel Ángel Pichetto advirtió sobre la destrucción de empleo en Argentina: “Donde entra China no queda nada”

El diputado nacional se refirió al debate que se llevará a cabo en el Congreso desde las 14 horas

El diputado Miguel Ángel Pichetto analizó este miércoles el paro general convocado por la CGT en rechazo de la reforma laboral que se tratará en la Cámara de Diputados. Además, comparó la política proteccionista de Donald Trump en Estados Unidos, con lo que sucede en Argentina, que podría tener consecuencias irreparables para el trabajo. “El mundo chino es devastador. Los productos entran a valores incluso de dumping en muchas situaciones”, alertó.

“Donde entra China, no queda nada. China entró en África y su intervención en el proceso económico es depredadora. Incluso entra con precios de dumping para generar mercado y después quedarse en el mercado. Y esto, si no se defiende de manera inteligente, va a destruir empleo en la Argentina”, expresó Picehtto durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

El legislador vinculó la reciente ola de despidos industriales y el cierre de empresas con la liberalización de las importaciones. “Es un modelo que produce cierre de empresas, que produce despidos, que produce impactos sociales que son muy letales para el sistema económico”, manifestó. Al referirse al caso de FATE, emblemática fábrica nacional de neumáticos, Pichetto fue contundente: “Tiene que ver con el ingreso del neumático chino, que no tiene seguridad, que no tiene certificación. El principal responsable de estos cierres es el sistema de libre importación”.

Para el diputado, la política actual replica errores históricos: “Ya tuvimos un sistema de libre importación en la época de Martínez de Hoz, pero no estaba China. Ahora está China, que es un dato relevante en el mundo moderno”.

Pichetto defendió la necesidad de proteger la industria local y justificó sus proyectos legislativos: “He presentado una iniciativa que tiende a regular esas plataformas con un recargo del treinta por ciento en concepto de aranceles. También he presentado otro proyecto de ley que tiene que ver con la asignación de cincuenta por ciento de aranceles para el acero y el aluminio. Igual que Estados Unidos. Estados Unidos tiene un marco protectorio que establece que si querés ingresar acero, tenés que pagar el cincuenta por ciento en concepto de aranceles”.

La Estación Constitución de Buenos Aires, casi desierta, refleja el impacto del paro general convocado por la CGT en protesta contra la reforma laboral. (Foto: Maximiliano Luna)

El contexto de la entrevista estuvo marcado por el paro general convocado para este miércoles por la CGT, en rechazo a la reforma laboral que el oficialismo impulsa en la Cámara de Diputados. Pichetto no ahorró críticas: “Una reforma de este tipo, en lo inmediato, no va a producir ni generar ningún tipo de empleo. Estamos en problemas en la Argentina”.

El legislador señaló que la iniciativa oficialista implica una pérdida de derechos históricos: “La ley tiene toda una estructura sistémica donde hay una pérdida del marco protectorio de la ley laboral. Se elimina la ley del teletrabajo, el cálculo indemnizatorio se reduce, y el sistema de plataformas queda sin regulación adecuada”.

Consultado sobre si encontraba algún aspecto favorable para los trabajadores, Pichetto fue categórico: “No, de ninguna manera. No. El espíritu de la ley va en detrimento o en la pérdida de protección del trabajador en la relación laboral”.

El dirigente advirtió también sobre el capítulo previsional y el uso de fondos de la ANSES: “El fondo de asistencia para los despidos se va a financiar con la plata de los jubilados. Está en la norma. Es un elemento que debilita fuertemente el sistema jubilatorio”.

La jornada parlamentaria, con epicentro en el Congreso y en las calles, sumó presión sobre el oficialismo para conseguir el quórum necesario. Pichetto enfatizó: “El quórum lo tiene que generar el oficialismo. Hay que poner 109 diputados para iniciar la sesión”.

Sobre el rol de la oposición, el diputado de Encuentro Federal expresó: “El peronismo necesita más que nunca un proceso de renovación de las ideas, como se hizo en los ochenta. Gobernar es generar trabajo, no hacer leyes. Hay algunos que creen que solamente haciendo leyes cambian la historia”.

Pichetto también diferenció su posición tanto del oficialismo como del kirchnerismo: “Tengo un análisis crítico respecto a la gestión de Milei, especialmente en lo que hace a la pérdida de empleo y al mundo del trabajo. Pero tampoco comparto la estética ni el mensaje del peronismo actual. Hay que instalar una visión capitalista productiva basada en que gobernar es generar trabajo”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan • De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.