“Le entrego el símbolo de esta ley”: Horacio Pietragalla le dejó una cadena a Martín Menem en el debate de la reforma laboral

"Le entrego el símbolo de esta ley": Horacio Pietragalla le entregó una cadena a Martín Menem en medio del debate de la reforma laboral

En medio de los fuertes cruces en Diputados mientras se debate el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, un insólito momento se vivió cuando el legislador kirchnerista Horacio Pietragalla le dejó una cadena en el escritorio que utiliza Martín Menem en el recinto.

“Quiero manifestar mi disconformidad de que en una ley que viene a quitar tantos derechos a trabajadores y trabajadoras se limite la voz solamente a 40 diputados”, comenzó su exposición el legislador que tomó la palabra tras pedir una interrupción a la diputada Vanesa Siley.

Así, el ex Secretario de Derechos Humanos de la Nación durante la presidencia de Alberto Fernández continuó: “Esta ley es una ley que nos retrotrae a la esclavitud y te voy a hacer entrega del símbolo de esta ley hoy, que es claramente un retroceso para nuestros derechos laborales, para nuestros derechos históricos y para nuestra Constitución, que defiende por sobre todas las cosas a los trabajadores”. En ese momento, se paró de su banca y fue hacia la presidencia de la Cámara para depositar una cadena frente al presidente de la Cámara.

“A mí no me puede entregar nada, diputado. Le pido que respete el reglamento, que retire lo que ha dejado acá. Es una falta de respeto. No está permitido”, le respondió el titular de la Cámara baja.

Esto se dio después de varios cuestionamientos por parte de la bancada de Unión por la Patria hacia la presidencia por la votación a mano alzada del plan de labor parlamentaria que impulsó el oficialismo en el inicio de la sesión. Desde la oposición pidieron una moción de reconsideración, aunque admitieron que iba a quedan en la nada.

En ese sentido, establecieron que primero cada uno de los miembros informantes de los cinco despachos pueda hablar durante 20 minutos y luego hay una lista de 40 oradores con 5 minutos cada uno antes de la votación en general y luego en particular, que será por capítulo.

En el inicio de la sesión, hubo cruces por una moción de reconsideración entre los bloques del oficialismo y el presidente de la Cámara, Martín Menem. También lanzaron críticas contra los legisladores que respaldarán el proyecto

Todo escaló todavía más cuando la diputada Cecilia Moreau tomó la palabra en el inicio de la sesión e increpó al presidente de la Cámara: "Usted está pasándose de vivo porque está planteando la reconsideración de esa moción porque sabe que reglamentariamente, para poner una moción en reconsideración, hacen falta dos tercios".

Y añadió: “Igual vamos a pedir esa moción de reconsideración, porque aunque perdamos, vamos a perder esos dos tercios con la frente en alto, defendiendo los derechos de los trabajadores”.

“Monigotes. Ustedes, los que entraron en nombre del peronismo, en nombre del campo nacional y popular, en nombre de Irigoyen y de Alem, no solo hoy van a acompañar un retroceso en la vida de los trabajadores, sino que además van a ser cómplices en este Congreso, censurar las voces de los diputados y diputadas”, lanzó Moreau en el recinto tras pedir la palabra. Enseguida, la diputada exigió que la votación se hiciera de manera nominal: “Pido una reconsideración y que se vote de manera nominal”.

En medio de los gritos y reclamos, la moción del peronismo para modificar el plan de labor fue sometida a votación y obtuvo 107 votos afirmativos y 136 negativos. De esa manera, la propuesta del oficialismo se mantuvo y la sesión avanzó bajo esos parámetros.

En el inicio de la sesión por la reforma laboral en la Cámara baja, se vivieron momentos de tensión entre el bloque kirchnerista y el oficialismo

Minutos después, con la exposición del libertario Lisandro Almirón en el dictamen de mayoría, comenzó a tratar en la Cámara de Diputados la reforma laboral oficialista.

“¿De cuánto sirve una biblioteca entera de legislación laboral si al final del día el régimen previsto no sirve para generar empleo?“, se preguntó el legislador correntino que recibió cuestionamientos desde los bloques peronistas porque leyó todo su discurso.

El correntino defendió fervorosamente el proyecto del Gobierno. Incluso cuando el kirchnerista Aldo Leiva se acercó hasta su banca para increparlo. “Mientras estamos en este recinto, millones de argentinos trabajan por afuera del encuadre de las leyes, sin aportes y sin obra social”, recordó el diputado.

Y agregó: “La experiencia nos demostró que nuestra legislación laboral vigente, rígida y anacrónica, funciona como una barrera infranqueable para la registración de empleo formal”.