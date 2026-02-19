Política

La CGT afirmó que el paro tuvo un acatamiento de más del 90% y advirtió: “Recién empieza el plan de acción”

En una conferencia de prensa, los líderes cegetistas criticaron al Gobierno y a los gobernadores por el apoyo al proyecto oficial e insistieron en que “no retrocederán ni entregar los derechos ni las conquistas”

La CGT hizo el balance
La CGT hizo el balance del cuarto paro general contra Javier Milei

La CGT consideró que el paro general de 24 horas tuvo un “enorme acatamiento, de más del 90% de las actividades” en todo el país y afirmó que la reforma laboral “retrocede 100 años en derechos colectivos”, por lo cual advirtió: “Recién empieza el plan de acción”.

En una conferencia de prensa, realizada en la sede de Azopardo 802, el triunvirato cegetista aseguró que “la sociedad le dio un mensaje al Gobierno de que está cansada de esta política que le da pobreza al pueblo”.

En el encuentro sólo hablaron los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (seguros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), quienes agradecieron a los trabajadores que adhirieron a la huelga y fueron particularmente críticos no sólo del gobierno de Javier Milei sino también de los gobernadores y los legisladores que apoyaron la reforma laboral.

El discurso más duro estuvo a cargo de Jerónimo, que señaló: “No vamos a parar hasta que cambie el rumbo político y económico de nuestro país”. Y agregó: “No estamos dispuestos, porque así lo marca nuestra tradición y nuestra historia, a entregarnos ni a cerrar la puerta de las organizaciones sindicales”.

Noticia en desarrollo

