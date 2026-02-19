En medio del paro de la CGT, Martín Yeza defendió la reforma laboral y pidió habilitar las billeteras virtuales como cuenta sueldo

La reforma laboral se debate en Diputados durante un paro general convocado por la CGT en medio de tensiones sectoriales

En medio de un contexto marcado por un paro general de 24 horas, convocado por la CGT, la Cámara de Diputados tratará este jueves la reforma laboral. Martín Yeza, diputado nacional del PRO, visitó los estudios de Infobae en Vivo y defendió algunos de los puntos de la medida. El funcionario se situó en el centro del debate al defender la habilitación de las billeteras virtuales como opción para el pago de salarios.

En una entrevista con Infobae en Vivo A las Nueve, Yeza advirtió sobre el riesgo de convertir la discusión pública en una disputa de slogans o posiciones extremas: “El 81% de los argentinos tiene billetera virtual; no se puede borrar de un plumazo una realidad sociológica”, manifestó.

El legislador cuestionó la tendencia a los debates polarizados que, según indicó, distorsionan la conversación sobre el futuro del empleo en Argentina y la digitalización financiera. “Estamos en una época en que todos se mueven bajo grandes premisas fundamentalistas y las cosas parecen blanco o negro”, expresó Yeza, al comparar la discusión sobre la reforma laboral con otros debates como la baja de imputabilidad penal.

Martín Yeza defiende la habilitación de las billeteras virtuales como opciones válidas para el pago de salarios en Argentina

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana bajo la conducción de Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. Se puede escuchar todos los días de 9 a 12 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

“De un lado te dicen esto es una revolución, vamos a crear empleo con una ley; del otro lado te dicen que perjudica a los trabajadores. La verdad es que ninguna ley en particular te va a cambiar la vida dramáticamente”, afirmó el diputado.

El dirigente subrayó que si bien en Argentina existe “un sistema robusto de derechos y garantías para el trabajador, de los mejores en el mundo”, la mitad de los asalariados queda afuera por no estar registrada. Al mismo tiempo advirtió sobre la magnitud de los litigios laborales: “La litigiosidad judicial en Argentina multiplica por veinte a países de similares características como Chile o España”. Yeza consideró que la clave de la reforma es “resolver esto y adaptar ciertas modalidades laborales a los tiempos actuales”.

Respecto a la introducción de cambios en licencias por enfermedad, reconoció: “Haber incorporado a medianoche de una manera desprolija el tema de licencias por enfermedad, con un mal articulado, fue claramente un error”. Esta admisión marcó un punto autocrítico sobre la praxis legislativa.

El 81% de los argentinos tiene billetera virtual, un dato clave que refleja la revolución de la digitalización financiera en el país

Acerca de la disputa entre bancos y empresas fintech, Yeza se mostró a favor de que las billeteras virtuales sean consideradas como cuenta sueldo: “Originalmente era un proyecto del oficialismo, pero en la negociación, los bancos y los gobernadores lograron sacar la cláusula. Yo lo que te estoy diciendo es: no me los borres de un plumazo”.

Destacó el impacto social de la digitalización financiera en el país: “En Argentina hubo una revolución financiera, se amplió dramáticamente la cantidad de millones de argentinos que ahora tienen aunque sea un sistema más o menos regulado, controlado por el Banco Central, que son las billeteras virtuales”. Apoyándose en datos actuales, agregó: “El 81% de los argentinos tiene billetera virtual, el 64% hizo una incorporación”.

Sobre los desafíos en la regulación fintech, el diputado consideró: “El Banco Central tiene muchas herramientas para equilibrar la cancha en términos regulatorios. El objetivo número uno de cualquier regulación debe ser que, si se habilitan las billeteras, quede todo bien cuidado”.

En cuanto a la carga laboral y la competitividad, Yeza explicó que la reforma plantea bajar la carga “del 34% al 27%”, aunque admitió la diferencia con países desarrollados: “Todavía estaríamos un 4% o 5% por encima del estándar de la OCDE”. Detalló: “El estándar de los países de la OCDE tiene una carga laboral económica del 22%; hay países europeos que están en el dieciséis, diecisiete”.

Sobre la indemnización laboral, Yeza precisó: “Lo que veo es que pasa a ser un hecho no traumático. Vos de alguna manera lo que necesitás es acotar y dar certidumbre al empleado y al empleador. Ni esta ley ni ninguna ley de trabajo puede crear trabajo. Lo único que te va a beneficiar de verdad es que en algún momento crezca la economía”.

El proyecto laboral busca reducir la carga laboral del 34% al 27%, aunque sigue por encima de los estándares de la OCDE (Diego Medina)

El diputado hizo especial hincapié en la situación de los trabajadores no registrados: “En el caso de los no registrados, es pasar a tener derechos. Probablemente al registrado no le traiga soluciones que le cambien la vida, pero para el que está fuera del sistema, sí”.

Al referirse a Pinamar, ciudad donde vive y fue intendente, Yeza ilustró las diferencias con el resto del país: “Pinamar es una ciudad con problemas positivos de trabajo: tenés mucho crecimiento económico, demanda laboral y problemas con la vivienda. Pero no es la realidad de la Argentina”. Añadió que, pese al flujo turístico, “el consumo masivo bajó un quince por ciento respecto al año pasado, con igual o más gente”.

