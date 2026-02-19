Arranca en Argentina la huelga general contra la reforma laboral, la cuarta contra el Gobierno de Milei

El paro convocado en Argentina por la Confederación General del Trabajo (CGT) trae como consecuencia la suspensión de más de 255 vuelos de Aerolíneas Argentinas y afecta a unos 31.000 pasajeros, con pérdidas calculadas en tres millones de dólares (2,5 millones de euros), de acuerdo con información publicada por diversos comunicados oficiales reseñados por la prensa. La medida se extiende a lo largo de 24 horas y tiene respaldo de múltiples sindicatos, abarcando trabajadores de transporte, administración pública y comercios, lo que provoca alteraciones significativas en los servicios esenciales del país. El motivo central de la protesta es la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, cuyo debate y votación avanzan en la Cámara de Diputados, escenario de negociaciones intensificadas tras la reciente aprobación en el Senado.

El medio El País detalló que la huelga comenzó durante la madrugada del jueves, en coincidencia con la jornada parlamentaria en la que los diputados analizan el proyecto de Ley de Modernización Laboral. Esta iniciativa recibió apoyo en la cámara alta la semana previa, con 42 votos a favor, 30 en contra y sin abstenciones, luego de 13 horas de debate. El texto avalado por el Senado incorpora modificaciones propuestas por el Ejecutivo y busca introducir cambios en la regulación del trabajo en Argentina. Entre los puntos centrales, la norma restringe la realización de asambleas y huelgas, establece un banco de horas que permitiría a las empresas compensar el tiempo de trabajo extra con descanso posteriormente, además de impulsar un esquema denominado “salario dinámico”, que podría fijarse tomando en cuenta el tiempo dedicado, el rendimiento presentado o comisiones individuales y colectivas.

La Confederación General del Trabajo, junto a otros 13 sindicatos, sostiene que la reforma representa un retroceso en derechos laborales y advierte sobre la afectación a la negociación colectiva, licencias y condiciones de trabajo. La paralización se suma a otras tres huelgas realizadas previamente bajo la administración de La Libertad Avanza, encabezada por Javier Milei, quien asumió la presidencia con la promesa de reestructurar aspectos fundamentales del aparato estatal y la economía. Según consignó El País, esta protesta masiva se produce en un contexto de creciente cuestionamiento sindical y social frente al rumbo de las políticas del Ejecutivo.

Uno de los puntos criticados por sectores opositores y parte de la coalición aliada al Gobierno se vinculó con el artículo 44 del proyecto original, que habilitaba reducir a la mitad el sueldo de quienes tomen licencia médica por accidentes o enfermedades no asociadas a tareas laborales. El Gobierno respondió a esta presión e introdujo cambios para ajustar esa cláusula, buscando viabilizar acuerdos con legisladores reticentes y disminuir el rechazo de amplios segmentos sociales afectados.

Según reportó El País, la paralización del transporte se traduce en interrupciones en trenes, colectivos y subterráneos, sumado a la cancelación de operaciones aéreas. Aerolíneas Argentinas comunicó que el cese de actividades deja sin servicio a decenas de miles de clientes dentro y fuera de la nación, impactando además en las operaciones económicas de la compañía estatal y en la conectividad de las principales ciudades del país. Otros gremios del sector público y privado definieron programas de adhesión total durante la jornada, lo que genera interrupciones adicionales en dependencias estatales, bancos y centros educativos.

El debate parlamentario sobre la Ley de Modernización Laboral avanza tras una sesión en el Senado que, según detalló El País, estuvo marcada por la extensión y la polarización de posiciones. Mientras el oficialismo defiende la necesidad de ajustar las reglas laborales para dinamizar el mercado y facilitar la contratación, sindicatos y bloques opositores denuncian vulneraciones a derechos históricos y una reducción de la protección al trabajador. La votación en la Cámara de Diputados cobra así relevancia clave para el futuro del proyecto y la brecha entre el Ejecutivo y las organizaciones gremiales.

La CGT y otras centrales sindicales reiteran que mantendrán su postura de resistencia a las reformas consideradas lesivas, al tiempo que advierten sobre la posibilidad de nuevas movilizaciones si el Congreso ratifica las disposiciones más cuestionadas del proyecto. El escenario polarizado también genera debate en la sociedad civil sobre los caminos para reactivar la economía y garantizar condiciones laborales dignas, según el análisis brindado por El País.

La huelga general forma parte de una secuencia de respuestas sindicales frente al paquete de reformas impulsado desde la Casa Rosada, que incluye transformaciones en otros ámbitos de la administración pública, la economía y la política social. Según El País, la gestión de Milei afronta así presiones crecientes tanto en el Legislativo como en la calle, con efectos concretos sobre la vida cotidiana y el funcionamiento de los servicios esenciales en las principales ciudades argentinas.

La nueva jornada de movilización también ocasiona demoras en la atención hospitalaria, baja disponibilidad en oficinas administrativas y limita el funcionamiento de los servicios públicos, alimentando la discusión pública en torno al impacto de las huelgas como herramienta de presión. Mientras tanto, la Cámara de Diputados mantiene su cronograma de sesiones para abordar el proyecto, observando la movilización que se produce en paralelo en distintos puntos del país según recogen medios como El País.

La incertidumbre sobre el desenlace de la votación mantiene expectantes a empleados, empresarios y organizaciones sindicales, en tanto la administración de Milei refuerza su planteo de reformas orientadas a flexibilizar el mercado laboral. El futuro inmediato queda condicionado por el resultado de estas horas en el Congreso y la capacidad del Gobierno para negociar modificaciones que permitan la aprobación definitiva de la ley sin desencadenar reacciones de mayor envergadura en el sector sindical, consignó El País en su cobertura.