El Gobierno creó un plan para apoyar a las personas con Alzheimer y otros trastornos relacionados

El Gobierno afirmó que la implementación del programa no supondría costos extras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este jueves por la madrugada, el Ministerio de Salud aprobó el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados. Se trata de un programa que tendrá por objetivo brindar ayuda a los pacientes diagnosticados, a sus familiares y activar una campaña de promoción y prevención.

El programa fue oficializado por el ministro de Salud, Mario Lugones, luego de que se publicara la resolución 279/2026 en el Boletín Oficial. De esta manera, quedó integrado dentro del ámbito de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental.

Según confirmaron las autoridades, la aplicación del plan no prevé ningún gasto presupuestario para la jurisdicción. No obstante, aclararon que la implementación quedará en manos de la misma Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, que tendrá la facultad de dictar normas complementarias, guías y directrices para garantizar su cumplimiento.

Luego de que la cartera de Salud nacional remarcara que la Enfermedad del Alzheimer (EA) es considerada como “una de las patologías neurodegenerativas más prevalentes a nivel mundial, sobre todo en personas mayores”, sostuvieron que era “oportuno y necesario” trabajar en conjunto para poner en marcha el programa anunciado.

El Ministerio de Salud señaló que los mayores afectados por esta clase de enfermedades son las personas adultas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo que indicaron que tiene como “objetivo impulsar la mejora en la calidad de vida de los pacientes y sus familiares, transformando las prácticas”, remarcaron la importancia de sumar capacitaciones y fomentar la investigación de este tipo de patologías.

De la misma manera, el Ministerio de Salud anunció que el plan de salud mental también incluirá a las personas que hubieran sido diagnosticadas con Deterioro Cognitivo Leve (DCL), Demencia con Cuerpos de Lewy (DCLe) y Demencia Frontotemporal (DFT).

Cómo funcionará el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados

De acuerdo con la cartera de Salud, el fortalecimiento de políticas públicas destinadas a la prevención, diagnóstico y acompañamiento de la Enfermedad de Alzheimer y los trastornos relacionados surgió como prioridad, con la puesta en marcha de un plan nacional integrado por seis ejes de acción.

En este sentido, reiteraron que la misión será transformar el abordaje social y sanitario de la demencia, reducir el estigma y promover una atención integral centrada en la dignidad y la calidad de vida de las personas afectadas, tal como se desprende de los lineamientos presentados.

El plan fomentará la investigación de estos trastornos (REUTERS)

Desde la perspectiva de las familias y los cuidadores, el foco girará en torno a proveer apoyo psicológico y social continuo, así como a garantizar la capacitación tanto de personal profesional como de cuidadores informales, como por ejemplo, familiares y amigos, para mejorar la calidad del cuidado y limitar el uso inadecuado de medicamentos.

El primer eje del plan apunta a visibilizar el Alzheimer como un desafío central de salud pública, por lo que se planificarán campañas nacionales, sostenidas y participativas, cuyos mensajes se difundirán a través de canales oficiales y estarán disponibles para cada jurisdicción.

La información proporcionada buscará ser accesible, actualizada y culturalmente pertinente, trabajando temáticas como los síntomas iniciales, factores de riesgo y los derechos de las personas afectadas, con el fin de reducir el estigma social y fomentar la inclusión.

Además, las acciones contemplan la promoción de mensajes positivos, destacando las capacidades preservadas de quienes viven con Alzheimer y el rol primordial de las redes de apoyo. Entre las estrategias incorporadas figuran talleres, charlas y actividades intergeneracionales pensadas para incentivar la comprensión ciudadana, la detección temprana y la adaptación de los entornos para que sean amigables con la demencia.