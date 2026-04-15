Política

Propiedad privada: sin previsión de dictamen, continuarán hoy las exposiciones en el Senado

Hay más de 20 disertantes anotados para el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General de la Cámara alta. Reunión desde las 15

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El primer plenario para debatir la ley libertaria sobre propiedad privada se realizó el miércoles pasado, en el Salón Azul de la Cámara alta (Fotos: Prensa Senado)
El primer plenario para debatir la ley libertaria sobre propiedad privada se realizó el miércoles pasado, en el Salón Azul de la Cámara alta (Fotos: Prensa Senado)

Tras la exposición de la semana pasada del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado continuará esta tarde con el debate de la ley del Gobierno libertario que busca “blindar” el derecho a la propiedad privada, sin previsión de dictamen a la vista.

Para las 15 de hoy hay anotados más de 20 disertantes, que se dividirán en bloques. El comando del plenario responde a oficialistas, a través del fueguino Agustín Coto (Asuntos, que es cabecera) y la neuquina Nadia Márquez (Legislación General).

El proyecto en cuestión modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, la mayoría cristinistas o de izquierda-, tierras rurales e incluso el criticado régimen de manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la gestión de su “compañero” Alberto Fernández.

Desde la rama del derecho constitucional harán uso de la palabra, por caso, Diego Armesto y Daniel Sabsay. En tanto, por el administrativo hablarán Mariano Marcucci y Martín Galli Basualdo.

También participarán referentes de excombatientes de Malvinas y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), así como representantes de inquilinos y de observatorios de tierras rurales, barrios populares y hasta el exvicerrector de la UBA y exdecano de las Facultades de Arquitectura y Diseño de dicha institución, Jaime Smith.

Qué dijo Sturzenegger

El único insumo que Argentina nunca pudo poner sobre la mesa es el respeto a los derechos de propiedad. Por ejemplo, tenemos tantos recursos mineros, pero nadie vino a explotarlos porque no hay certezas sobre los derechos de propiedad”, aseguró días atrás.

Una mujer rubia con saco blanco habla por un micrófono frente a un hombre. Detrás, una pantalla muestra "Senado Argentina" y "Legislación General"
La titular de la comisión de Legislación General de la Cámara alta, la libertaria Nadia Márquez. A su lado, el vice y peronista opositor, Pablo Bensusán

Tras ello, Sturzenegger dio detalles de cada capítulo. En cuanto al primero, relacionado con las expropiaciones, señaló que las mismas “no pueden ser discriminatorias” y deberán ser “específicas y bien fundadas, como ya sucede en tratados bilaterales de inversiones” firmados desde hace larguísimos años por la Argentina. Es decir, alinear la ley con documentos que el país ya tiene vigentes con otras naciones y suelen rubricar todas las administraciones centrales.

Además, el funcionario apuntó a compensaciones “al valor del mercado”, la contemplación del “lucro cesante” y la preservación de dicho derecho ante eventuales declaraciones del sector público, así como la “no transferencia de dominio sin previo pago” y la “clarificación del proceso judicial cuando no se logre definir un valor”.

Sobre procesos de desalojo, confirmó un “cambio sustancial” para activar “juicios sumarísimos” y así “tener otros tiempos y velocidades”, con el fin de un proceso “más efectivo”. En ese capítulo se incorpora la notificación electrónica y la falta de pago como condicionante, lo que objetó parte de la oposición.

No llamó la atención, pese a haber sido parte del Gobierno de Cambiemos -Mauricio Macri-, cómo defenestró la regularización de barrios populares que en su momento fomentó la exministra Carolina Stanley y referentes piqueteros, como el actual diputado cristinista Juan Grabois. En este sentido, sentenció: “En 10 años se ha resuelto el 0,08% de los casos sobre la superficie total. Necesitaríamos 12.500 años para terminar el proceso. Ley que fracasó en su objetivo”. Para Sturzenegger, hay una explicación “clarísima” por haber “transferido responsabilidades territoriales, como la municipalidad o la provincia”.

Pretender que iba a solucionar un funcionario sentado en Maipú y avenida Libertador en todo el territorio nacional era una imposibilidad. Bloqueó cualquier posibilidad de solución y sacó de la cancha a todos los instrumentos para resolver estos problemas”, sostuvo. Después habló de una “ley tapón” y usó de ejemplo de eficiencia en este problema al intendente -en uso de licencia- de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. El gran problema aquí, como en otras cuestiones, es quién pondrá millonadas.

Seguido a ello, observó el límite de compra de hectáreas a extranjeros, diferenció los casos en los que sí se blindarían -si se sanciona el proyecto- ante cuestiones de seguridad nacional, y a posterior denostó la ley de fuego de Máximo Kirchner. “O sea que si tengo una catástrofe -en un campo ganadero- no puedo hacer otra cosa -por 30 años- mientras crece. ¿Alguien pensó que podía tener algún sentido?”, preguntó, y calificó al régimen de “dislate”.

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