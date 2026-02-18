Política

La Coalición Cívica cuestionó el tratamiento exprés de la reforma laboral y advirtió sobre la falta de debate

Durante una entrevista en Infobae en Vivo, el diputado Maximiliano Ferraro reafirmó el rechazo al tratamiento acelerado del proyecto, denunció la incorporación de cambios sin discusión previa y reclamó un debate profundo que contemple a trabajadores y pymes

Guardar
La Coalición Cívica rechaza el tratamiento exprés de la reforma laboral y cuestiona la falta de debate en el Congreso

Continúa el debate por la reforma laboral. En este contexto, Maximiliano Ferraro, diputado nacional por la Coalición Cívica, criticó enérgicamente el tratamiento exprés de la iniciativa impulsada por el oficialismo en la Cámara de Diputados. “Nos están llevando a las patadas y así perdemos la oportunidad de discutir seriamente una modernización del sistema laboral”, afirmó Ferraro durante una entrevista exclusiva en Infobae en Vivo Al Amanecer

El legislador advirtió que, aunque la sesión para el jueves 19 no está convocada, se realizará el día de hoy, a las 14:00, un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, presidido por el diputado libertario Almirón. “Recordemos aquel diputado que en la sesión de presupuesto se confundió el listado de obras de un dictamen que pertenecía al kirchnerismo”, recordó Ferraro, en referencia a situaciones anteriores en el ámbito parlamentario.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Al mismo tiempo manifestó: “Rechazamos que una reforma de esta magnitud sea tratada de manera exprés en menos de veinticuatro horas en la Cámara de Diputados, con doscientos artículos para analizar”. Añadió que los cambios no solo se presentaron en una conferencia de Patricia Bullrich, sino que también se introdujeron el mismo día de la sesión, alrededor de las dos de la mañana, antes de la votación y tras el anuncio del secretario parlamentario.

El diputado Maximiliano Ferraro criticó
El diputado Maximiliano Ferraro criticó la incorporación de cambios sin discusión previa en el proyecto impulsado por el oficialismo (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Consultado por Nacho Girón, periodista de Infobae en Vivo, sobre la introducción de artículos controvertidos sin debate transparente, Ferraro fue categórico: “Muchos están fingiendo demencia. Otros habrán establecido el ‘si pasa, pasa’. Basta ver la sesión o leer la versión taquigráfica: esto se leyó en el recinto”. Añadió que no se trata solo del artículo 44, que modifica el 208 de la Ley de Contratos de Trabajo acerca de licencias. “Hay colosales trastadas y desaciertos”, subrayó.

En cuanto al proyecto del oficialismo, Ferraro opinó: “La reforma laboral propuesta por el oficialismo está anclada hace veintiséis años. Es muy similar en muchos aspectos a las que proponía el gobierno de la Alianza y lo llevó al fracaso que lo llevó en aquel entonces. Siento que es una ley sin rostro, principalmente porque no tiene en cuenta a los trabajadores ni a las pequeñas y medianas empresas”.

“Vamos a ver cómo transcurre el día de hoy, en que el jueves, o sea, mañana, pasemos a sesionar y a discutir estos doscientos artículos”, agregó el diputado, según indicó Infobae.

Respecto a los argumentos del Gobierno nacional sobre el impacto en el empleo, Ferraro expresó: “Me agarro de lo que han dicho muchos economistas del circuito libertario y otros. Esta ley no es que va a generar empleo de un día para el otro”. Subrayó que existe un “contexto de 40% de empleo no registrado, que es un mal estructural en la Argentina. Se cerraron 22.000 empresas en el último tiempo. Más de 120.000 personas perdieron el empleo”.

El diputado subrayó que la
El diputado subrayó que la propuesta oficialista omite el interés de trabajadores y pymes, repitiendo errores de reformas pasadas (Prensa Senado)

Ferraro sostuvo que se pierde la oportunidad de discutir en profundidad la modernización y de combinar productividad con derechos. “Perdemos la oportunidad de discutir seriamente la modernización, de combinar productividad con derechos y de bajar impuestos como debemos bajar, para potenciar principalmente a quienes generan y sostienen empleo en la Argentina, que son las pequeñas y medianas empresas”, afirmó.

En el análisis de las modificaciones, el diputado planteó dudas sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral. “¿Por qué un Fondo de Asistencia Laboral obligatorio que desfinancia los fondos del sistema previsional, que está quebrado y también merece una discusión seria?”, cuestionó.

Ferraro también se refirió al comportamiento de legisladores frente al Ejecutivo nacional. “Hemos visto la poca actitud de muchísimos senadores y diputados que no se le animan al Gobierno. En muchos aspectos, debo decir que a vos te llevan a las patadas, pero eso no implica estar en contra de discutir una ley que modernice el sistema laboral. No podemos naturalizar que este debate sea llevado en menos de 24 horas solo para cumplirle al presidente Milei”, remarcó en diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer.

También denunció lo que llamó “doble vara” en la política argentina. “Ponían el grito en el cielo cuando el kirchnerismo hacía del Congreso una escribanía. Ahora miro para otro lado. Así se hace normal gobernar por decretos de necesidad y urgencia, cuando están prohibidos por la Constitución y solo son una excepción cuando el Congreso no puede sesionar”, señaló.

Por último, Ferraro reiteró la base histórica de su bloque. “La Coalición Cívica siempre ha tenido posiciones firmes y propuestas concretas en áreas sensibles del Estado”, concluyó.

Temas Relacionados

Maximiliano FerraroArgentinaCámara de DiputadosFondo de Asistencia LaboralReforma Laboral ExprésPequeñas y Medianas EmpresasInfobae en VivoInfobae Al Amanecer

Últimas Noticias

El Colegio de Abogados porteño envió una carta al Congreso sobre aspectos de la reforma laboral

La entidad que nuclea a casi 90 mil profesionales expresó su preocupación por el inminente tratamiento del proyecto. Y alertó por las implicancias que su sanción tendría sobre el ejercicio de la abogacía

El Colegio de Abogados porteño

La CGT confirmó el paro contra la reforma laboral y atribuyó el cierre de FATE al “fracaso del plan económico del Gobierno”

En una conferencia de prensa, la cúpula cegetista ratificó la huelga de 24 horas prevista para este jueves, cuando Diputados trate el proyecto, y advirtió que “este es el comienzo”. También se exhortó a los diputados a no votar el proyecto oficial

La CGT confirmó el paro

El Gobierno analiza el caso de Fate como un capítulo de la reconversión industrial y culpa a los sindicatos

“Una parte de la política y de los gremios con ideología extrema llevaron a la empresa a una situación terminal”, afirman fuentes oficiales. La Secretaría de Trabajo programó una audiencia virtual con las autoridades de la fábrica

El Gobierno analiza el caso

Las centrales obreras van al Congreso y los reclamos de la oposición hacen crujir artículos clave de la ley laboral

El cierre de Fate y el oficialismo eliminando el artículo sobre licencias abrió un nuevo escenario de reclamos. Las 3 centrales obreras irán al plenario de Comisión. Las provincias ponen en riesgo el FAL y aparecen reclamos del PRO

Las centrales obreras van al

Sabrina Ajmechet defendió la reforma laboral: “Rompe con el espíritu marxista de trabajadores contra empresarios”

La diputada de La Libertad Avanza defendió el proyecto “modernización laboral” y aseguró que promoverá el blanqueo de empleados. Calificó de “mala” la redacción del artículo de las licencias médicas: “Lo dejamos para más adelante”, sostuvo

Sabrina Ajmechet defendió la reforma
DEPORTES
Primer día de los últimos

Primer día de los últimos test de pretemporada de la F1: Colapinto salió a pista en el segundo turno

El furioso comentario de una leyenda del fútbol inglés contra Prestianni: lo tildó de “basura” y “rata racista”

Argentinos Juniors dará el primer paso en la Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador: hora, TV y formaciones

Las confesiones de Gabriela Sabatini: el antes y el después en su carrera y cómo le afectaban las críticas

Una figura de la F1 reveló el desconocido beneficio del “pase rojo” que reciben los campeones de por vida tras su retiro

TELESHOW
Benito Fernández fue abuelo por

Benito Fernández fue abuelo por segunda vez: “Se agrandó la familia”

Un incendio destruyó la casa de un exganador de Gran Hermano: su hija de 3 años se salvó de milagro

La divertida tarde de juegos de Pampita y sus hijos: sol, piscina y torta casera

El tenso cruce entre Damián Betular y Cachete Sierra en la gala de Masterchef Celebrity: “¡No soy tu amigo!"

Las imágenes inéditas del detrás de escena de Alejandra “Locomotora” Oliveras en En el barro

INFOBAE AMÉRICA

Panamá vuelve a los mercados

Panamá vuelve a los mercados y reduce deuda en $204 millones

Polonia prohibió el ingreso de vehículos chinos a instalaciones militares por riesgo de espionaje y fuga de datos

Imágenes satelitales revelan nuevas fortificaciones en sitios nucleares y bases de misiles del régimen iraní

Los archivos Epstein sacuden a la Cámara de los Lores británica: de la tradición a los cuestionamientos

Panamá sumó 309 mil contratos nuevos en 2025 pero sigue lejos del nivel prepandemia