La Coalición Cívica cuestionó el tratamiento exprés de la reforma laboral y advirtió sobre la falta de debate

La Coalición Cívica rechaza el tratamiento exprés de la reforma laboral y cuestiona la falta de debate en el Congreso

Continúa el debate por la reforma laboral. En este contexto, Maximiliano Ferraro, diputado nacional por la Coalición Cívica, criticó enérgicamente el tratamiento exprés de la iniciativa impulsada por el oficialismo en la Cámara de Diputados. “Nos están llevando a las patadas y así perdemos la oportunidad de discutir seriamente una modernización del sistema laboral”, afirmó Ferraro durante una entrevista exclusiva en Infobae en Vivo Al Amanecer

El legislador advirtió que, aunque la sesión para el jueves 19 no está convocada, se realizará el día de hoy, a las 14:00, un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, presidido por el diputado libertario Almirón. “Recordemos aquel diputado que en la sesión de presupuesto se confundió el listado de obras de un dictamen que pertenecía al kirchnerismo”, recordó Ferraro, en referencia a situaciones anteriores en el ámbito parlamentario.

Al mismo tiempo manifestó: “Rechazamos que una reforma de esta magnitud sea tratada de manera exprés en menos de veinticuatro horas en la Cámara de Diputados, con doscientos artículos para analizar”. Añadió que los cambios no solo se presentaron en una conferencia de Patricia Bullrich, sino que también se introdujeron el mismo día de la sesión, alrededor de las dos de la mañana, antes de la votación y tras el anuncio del secretario parlamentario.

El diputado Maximiliano Ferraro criticó la incorporación de cambios sin discusión previa en el proyecto impulsado por el oficialismo (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Consultado por Nacho Girón, periodista de Infobae en Vivo, sobre la introducción de artículos controvertidos sin debate transparente, Ferraro fue categórico: “Muchos están fingiendo demencia. Otros habrán establecido el ‘si pasa, pasa’. Basta ver la sesión o leer la versión taquigráfica: esto se leyó en el recinto”. Añadió que no se trata solo del artículo 44, que modifica el 208 de la Ley de Contratos de Trabajo acerca de licencias. “Hay colosales trastadas y desaciertos”, subrayó.

En cuanto al proyecto del oficialismo, Ferraro opinó: “La reforma laboral propuesta por el oficialismo está anclada hace veintiséis años. Es muy similar en muchos aspectos a las que proponía el gobierno de la Alianza y lo llevó al fracaso que lo llevó en aquel entonces. Siento que es una ley sin rostro, principalmente porque no tiene en cuenta a los trabajadores ni a las pequeñas y medianas empresas”.

“Vamos a ver cómo transcurre el día de hoy, en que el jueves, o sea, mañana, pasemos a sesionar y a discutir estos doscientos artículos”, agregó el diputado, según indicó Infobae.

Respecto a los argumentos del Gobierno nacional sobre el impacto en el empleo, Ferraro expresó: “Me agarro de lo que han dicho muchos economistas del circuito libertario y otros. Esta ley no es que va a generar empleo de un día para el otro”. Subrayó que existe un “contexto de 40% de empleo no registrado, que es un mal estructural en la Argentina. Se cerraron 22.000 empresas en el último tiempo. Más de 120.000 personas perdieron el empleo”.

El diputado subrayó que la propuesta oficialista omite el interés de trabajadores y pymes, repitiendo errores de reformas pasadas (Prensa Senado)

Ferraro sostuvo que se pierde la oportunidad de discutir en profundidad la modernización y de combinar productividad con derechos. “Perdemos la oportunidad de discutir seriamente la modernización, de combinar productividad con derechos y de bajar impuestos como debemos bajar, para potenciar principalmente a quienes generan y sostienen empleo en la Argentina, que son las pequeñas y medianas empresas”, afirmó.

En el análisis de las modificaciones, el diputado planteó dudas sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral. “¿Por qué un Fondo de Asistencia Laboral obligatorio que desfinancia los fondos del sistema previsional, que está quebrado y también merece una discusión seria?”, cuestionó.

Ferraro también se refirió al comportamiento de legisladores frente al Ejecutivo nacional. “Hemos visto la poca actitud de muchísimos senadores y diputados que no se le animan al Gobierno. En muchos aspectos, debo decir que a vos te llevan a las patadas, pero eso no implica estar en contra de discutir una ley que modernice el sistema laboral. No podemos naturalizar que este debate sea llevado en menos de 24 horas solo para cumplirle al presidente Milei”, remarcó en diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer.

También denunció lo que llamó “doble vara” en la política argentina. “Ponían el grito en el cielo cuando el kirchnerismo hacía del Congreso una escribanía. Ahora miro para otro lado. Así se hace normal gobernar por decretos de necesidad y urgencia, cuando están prohibidos por la Constitución y solo son una excepción cuando el Congreso no puede sesionar”, señaló.

Por último, Ferraro reiteró la base histórica de su bloque. “La Coalición Cívica siempre ha tenido posiciones firmes y propuestas concretas en áreas sensibles del Estado”, concluyó.