El Senado dictaminó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y quedó listo para ser sancionado la próxima semana

El senador formoseño Francisco Paoltroni, echado de La Libertad Avanza tiempo atrás, reingresó al oficialismo y retendría la presidencia de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta (Adrián Escandar)

En paralelo a la mini crisis que se autogeneró el propio oficialismo libertario con la reforma laboral -licencias médicas-, que regresaría en segunda revisión, el Senado continuó este miércoles con su agenda de sesiones extraordinarias y activó la comisión de Relaciones Exteriores, que dictaminó y dejó al borde de la sanción -semana próxima- el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El proyecto fue aprobado días atrás en Diputados con votos de sobra, un panorama que se replicaría sin problemas en la Cámara alta.

Después de ser expulsado de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), el de nuevo oficialista Francisco Paoltroni (Formosa) retuvo la presidencia, tras se propuesto por su colega de bancada Ivanna Arrascaeta (San Luis). Al tomar el comando, el legislador habló de convenios “cajoneados desde 1907″ y que en los últimos dos años se avanzó “con más de 25 tratados”.

La actividad trajo otra novedad, que involucra al más que lesionado kirchnerismo. Como no quiso integrar ninguna comisión en diciembre pasado, el conglomerado del oficialismo -comanda Patricia Bullrich- y la oposición dialoguista se repartieron, para las de 19 butacas, 13 ellos y seis para las tribus peronistas y filo justicialistas, como el camporismo.

Ante la siesta cristinista, la bancada Convicción Federal, de cinco soldados que en los papeles se dicen peronistas y se encuentran aún en el interbloque K -con anuncios de ruptura operados de forma penosa desde hace larguísimos meses-, envió su propuesta para Relaciones Exteriores y allí apareció el pícaro catamarqueño Guillermo Andrada.

De esta manera, de 19 lugares, ahora restan cinco para quienes siguen, sin chistar, las órdenes que parten desde la prisión domiciliaria del barrio porteño de Constitución. En queja, la justicialista riojana Florencia López aseguró que “no se le está reconociendo al bloque la proporción que le corresponde”.

Diputados aprobó la semana pasada el acuerdo Mercosur-Unión Europea (NA)

El jueves último, Diputados aprobó la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea con 203 votos positivos, 42 en contra y cuatro abstenciones. El texto contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas y casi todos los silvestres provinciales. El dato destacable fue que el peronismo/kirchnerismo lo hizo dividido: 47 integrantes de Unión por la Patria se manifestaron a favor.

A diferencia de los proyectos de ley, el tratado entre el Mercosur y la UE no puede sufrir modificaciones. Debe ser validado o rechazado en su totalidad, lo que simplifica la discusión. Cuando el Poder Ejecutivo sumó su tratamiento al temario de las sesiones extraordinarias, explicaron que el objetivo es que Argentina sea el primer país de la región en ratificar parlamentariamente el tratado para poder aventajar a sus socios regionales.

Esto se debe a que el convenio se divide en una parte política y otra económica. La primera quedó frenada debido a que el Parlamento Europeo lo remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios. Esta decisión fue interpretada como un revés, ya que se deberá aguardar hasta que dichos magistrados lleguen a una conclusión, lo que podría demorar el proceso hasta dos años.

Sin embargo, las facultades para avanzar con algunos procesos de integración económica ya fueron delegadas en el Consejo Europeo y éste comenzaría a negociar con las naciones que ratifiquen el acuerdo, por ejemplo, para ser los primeros en cubrir cuotas de exportación de carne. Tanto Brasil como Uruguay enviaron todo al Congreso. Brasil ya lo dictaminó y lo llevará al recinto después del Carnaval, el 24 de febrero. En tanto, Uruguay se tomará hasta el 27 de febrero para escuchar a todos los sectores productivos involucrados.

Relaciones Exteriores es una de las comisiones más “codiciadas” por los bloques. No tanto tanto por la geopolítica y lo que ocurre en el mundo -lo más importante-, sino por las sociales con legisladores y embajadores de otros países y, sobre todo, por las potenciales invitaciones a diversos viajes. Algunos, de egresados.

El peronista no kirchnerista Guillermo Andrada se diferenció del cristinismo e integró la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta (Prensa Senado)

Qué se dijo en la comisión

El primero en hacer uso de la palabra como expositor invitado fue el secretario de Relaciones Internacionales de Cancillería, Fernando Brun: habló de un aumento del flujo -hoy en u$s 9.000 millones- de 76% en cinco años y 122% en diez años. Hizo hincapié en la “energía y minerales críticos”.

Luego, resaltó los ejemplos de crecimiento de intercambio comercial en Chile, con 278% en 20 años siguientes; México, de 569% en 23 años; y Colombia, de 82% en una década.

El kirchnerismo, a través de Carlos Linares (Chubut), le consultó por qué este convenio y no un acercamiento a los BRICS. “Es un acrónimo sin formalidad”, respondió Brun. Y agregó: "No se trata de un bloque y político con el que la Argentina pueda tener una relación de tipo comercial“.

Seguido a ello, la cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires) criticó el “apuro imprudente” del Ejecutivo para sancionar la ley -no apuntó directo al tratado en sí-, y observó la falta de estudios de impacto por provincia. El funcionario de Cancillería despejó ese camino por “negociaciones específicas” realizadas por Brasil y Argentina para “la protección de industrias a través de plazos de adecuación competitiva”, con “períodos de desgravación diferenciados”.

En tanto, desde la Unión Cívica Radical (UCR), el bonaerense Maximiliano Abad dijo que el convenio “puede convertirse en la política de Estado de las próximas décadas” y que el mismo “es trascendental”, con “implicancias geopolíticas” que dejó para cuando se discuta la iniciativa en el recinto. Por su parte, la libertaria Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego) destacó que en el texto se haya respetado la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas.

“Alberto Fernández le dijo al presidente de Rusia que la Argentina iba a ser la entrada de Rusia para toda la zona y, a las dos semanas, invadieron Ucrania y cambiaron la realidad del mundo. Habiéndose advertido que iba a pasar, fue algo con bastante falta de tacto”, reflexionó el jefe de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes).

Pasadas las 18.20, Paoltroni informó que ya había un dictamen de mayoría, con 14 de las 19 firmas. Los únicos que no lo hicieron -tampoco pueden, ya que no la integran- fueron los cristinistas. Sobre el final se desactivó un cuarto intermedio para oír otras disertaciones.