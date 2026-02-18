Con guiños a la Casa Rosada, Rogelio Frigerio abrirá un nuevo período de sesiones legislativas en Entre Ríos

Rogelio Frigerio abrirá un nuevo período de sesiones legislativas en Entre Ríos

Rogelio Frigerio dará su tercer discurso ante la Asamblea legislativa de Entre Ríos este miércoles desde las 11 de la mañana. Será el puntapié inicial para que las cámaras de Senadores y Diputados comiencen su labor del año.

Además, la puesta en marcha del 147° período de sesiones ordinarias será también una oportunidad para trazar lineamientos políticos. Junto al informe sobre el estado de la provincia, el gobernador marcará cursos de acción para la segunda parte de su gestión.

Una alta fuente del gobierno provincial confirmó a Infobae que, en algún tramo de su alocución, Frigerio hará mención al “rumbo compartido” con la gestión de Javier Milei.

Al apoyo legislativo que dieron en el Congreso los diputados y senadores nacionales que responden al mandatario provincial, se sumó el año pasado un acuerdo electoral. Bajo la denominación “Alianza La Libertad Avanza”, confluyeron el partido del Presidente y el frente que conformó Frigerio en 2021, Juntos por Entre Ríos.

El resultado fue un triunfo aplastante sobre el peronismo, que llegó desgajado a los comicios. Si hubiesen ido separados, el pronóstico no era el mismo. La marea de votos se tradujo en una mayor representación libertaria en el Congreso.

El gobernador entrerriano ratificará su alineamiento con el Poder Ejecutivo nacional

La trama de acercamientos y gestos mutuos no terminó allí. El gobernador llegó a mover al bloque de LLA a uno de sus alfiles en Diputados, Francisco Morchio, para evitar que el PJ se quedara con la primera minoría de la Cámara.

Qué se espera del discurso

El mensaje del mandatario local estará muy focalizado en el futuro y en la realidad entrerriana, adelantó a este medio un estrecho colaborador de Frigerio. La matriz argumentativa será, párrafo a párrafo, contrastar que heredó una provincia endeudada y con déficit fiscal y que se pasó a una sana en términos financieros y con equilibrio de sus cuentas.

La idea central será que, a partir de ahora, se comenzará a cosechar el esfuerzo que se sembró durante los primeros dos años. En el primer tramo de su gestión, la actual administración debió surfear varias situaciones extremas. Tuvo la estrechez de recursos producto de la caída de coparticipación y merma en la recaudación propia. A esto se sumó una demanda social creciente por el fin de algunos programas nacionales.

Rogelio Frigerio anunciará obras de infraestructura

Además, debió afrontar vencimientos de intereses y de capital de la deuda en dólares tomada por su antecesor, el justicialista Gustavo Bordet. Entre 2024 y lo que va de 2026, debió atender pagos por casi USD 300 millones.

En ese contexto, logró llevar adelante las negociaciones salariales con los gremios estatales. El principal escollo fue la paritaria docente. Los haberes representan la mayor erogación de la administración pública provincial. Si se suman jubilaciones y pensiones, el total ronda el 70% de los gastos corrientes. Al respecto, el Estado nacional dio un fuerte apoyo al déficit de la caja previsional.

Por otro lado, Frigerio tiene en la carpeta del discurso anuncios importantes de inversión en obra pública para Entre Ríos. Esto se sumará a créditos de organismos multilaterales. El gobernador viajó en septiembre del año pasado a la cumbre del BID en Brasil. Llegó acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el Secretario de Hacienda de Nación, Carlos Guberman.

El objetivo fue aceitar las negociaciones para lograr financiación por USD 350 millones del organismo. Frigerio también tiene una carpeta en trámite ante el Banco Mundial.

Por otro lado, se esperan anuncios de inyección de fondos en tres áreas claves: seguridad, salud y educación.

Datos

La Asamblea empezará sobre las 11.30, con la apertura a cargo de la vicegobernadora, Alicia Aluani. Está previsto que Frigerio comience su alocución a las 12. El mensaje no durará más de 40 minutos, se estima. El acto se hará en el Centro de Convenciones.

Esta apertura de sesiones será la primera que no se realizará el 15 de febrero, como marca el texto constitucional vigente desde 2008. La explicación oficial fue que se debió a la concomitancia con el feriado largo de carnaval.