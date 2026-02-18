Política

Con guiños a la Casa Rosada, Rogelio Frigerio abrirá un nuevo período de sesiones legislativas en Entre Ríos

El gobernador dará su discurso de apertura con foco en el contraste entre la herencia recibida y la actualidad de la provincia. Se esperan anuncios de inversión en infraestructura

Guardar
Rogelio Frigerio abrirá un nuevo
Rogelio Frigerio abrirá un nuevo período de sesiones legislativas en Entre Ríos

Rogelio Frigerio dará su tercer discurso ante la Asamblea legislativa de Entre Ríos este miércoles desde las 11 de la mañana. Será el puntapié inicial para que las cámaras de Senadores y Diputados comiencen su labor del año.

Además, la puesta en marcha del 147° período de sesiones ordinarias será también una oportunidad para trazar lineamientos políticos. Junto al informe sobre el estado de la provincia, el gobernador marcará cursos de acción para la segunda parte de su gestión.

Una alta fuente del gobierno provincial confirmó a Infobae que, en algún tramo de su alocución, Frigerio hará mención al “rumbo compartido” con la gestión de Javier Milei.

Al apoyo legislativo que dieron en el Congreso los diputados y senadores nacionales que responden al mandatario provincial, se sumó el año pasado un acuerdo electoral. Bajo la denominación “Alianza La Libertad Avanza”, confluyeron el partido del Presidente y el frente que conformó Frigerio en 2021, Juntos por Entre Ríos.

El resultado fue un triunfo aplastante sobre el peronismo, que llegó desgajado a los comicios. Si hubiesen ido separados, el pronóstico no era el mismo. La marea de votos se tradujo en una mayor representación libertaria en el Congreso.

El gobernador entrerriano ratificará su
El gobernador entrerriano ratificará su alineamiento con el Poder Ejecutivo nacional

La trama de acercamientos y gestos mutuos no terminó allí. El gobernador llegó a mover al bloque de LLA a uno de sus alfiles en Diputados, Francisco Morchio, para evitar que el PJ se quedara con la primera minoría de la Cámara.

Qué se espera del discurso

El mensaje del mandatario local estará muy focalizado en el futuro y en la realidad entrerriana, adelantó a este medio un estrecho colaborador de Frigerio. La matriz argumentativa será, párrafo a párrafo, contrastar que heredó una provincia endeudada y con déficit fiscal y que se pasó a una sana en términos financieros y con equilibrio de sus cuentas.

La idea central será que, a partir de ahora, se comenzará a cosechar el esfuerzo que se sembró durante los primeros dos años. En el primer tramo de su gestión, la actual administración debió surfear varias situaciones extremas. Tuvo la estrechez de recursos producto de la caída de coparticipación y merma en la recaudación propia. A esto se sumó una demanda social creciente por el fin de algunos programas nacionales.

Rogelio Frigerio anunciará obras de
Rogelio Frigerio anunciará obras de infraestructura

Además, debió afrontar vencimientos de intereses y de capital de la deuda en dólares tomada por su antecesor, el justicialista Gustavo Bordet. Entre 2024 y lo que va de 2026, debió atender pagos por casi USD 300 millones.

En ese contexto, logró llevar adelante las negociaciones salariales con los gremios estatales. El principal escollo fue la paritaria docente. Los haberes representan la mayor erogación de la administración pública provincial. Si se suman jubilaciones y pensiones, el total ronda el 70% de los gastos corrientes. Al respecto, el Estado nacional dio un fuerte apoyo al déficit de la caja previsional.

Por otro lado, Frigerio tiene en la carpeta del discurso anuncios importantes de inversión en obra pública para Entre Ríos. Esto se sumará a créditos de organismos multilaterales. El gobernador viajó en septiembre del año pasado a la cumbre del BID en Brasil. Llegó acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el Secretario de Hacienda de Nación, Carlos Guberman.

El objetivo fue aceitar las negociaciones para lograr financiación por USD 350 millones del organismo. Frigerio también tiene una carpeta en trámite ante el Banco Mundial.

Por otro lado, se esperan anuncios de inyección de fondos en tres áreas claves: seguridad, salud y educación.

Datos

La Asamblea empezará sobre las 11.30, con la apertura a cargo de la vicegobernadora, Alicia Aluani. Está previsto que Frigerio comience su alocución a las 12. El mensaje no durará más de 40 minutos, se estima. El acto se hará en el Centro de Convenciones.

Esta apertura de sesiones será la primera que no se realizará el 15 de febrero, como marca el texto constitucional vigente desde 2008. La explicación oficial fue que se debió a la concomitancia con el feriado largo de carnaval.

Temas Relacionados

Rogelio FrigerioEntre RíosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Trasladaron a Alberto Samid desde Uruguay: “Estoy estable, pero sigo con el virus adentro”

Tras el reclamo de su familia contra el gobierno bonaerense, el empresario de la carne consiguió el vuelo sanitario desde Punta del Este para continuar con su recuperación. “Tengo que irme rápido para que me detecten qué carajo es”, aseguró

Trasladaron a Alberto Samid desde

Oscar Zago: “Estoy conforme con que revean las licencias médicas”

El diputado nacional del MID celebró en Infobae al Regreso la decisión del Gobierno de retirar el artículo de licencias médicas de la reforma laboral. Valoró el consenso alcanzado en el Congreso y anticipó el debate sobre otros puntos clave del proyecto

Oscar Zago: “Estoy conforme con

Reforma laboral: el Gobierno aceptó eliminar el artículo de las licencias médicas, tras la presión de los bloques aliados

El oficialismo lo resolvió tras el rechazo que generó el artículo 44 que establecía límites a las licencias. Los gobernadores, el PRO y la UCR habían planteado críticas. El Gobierno quiere que se apruebe en extraordinarias

Reforma laboral: el Gobierno aceptó

El Gobierno endurece las medidas de seguridad y control para la marcha contra la reforma laboral en el Congreso

El Ministerio de Seguridad intensificará los procedimientos para garantizar el orden durante la concentración impulsada por un sector sindical y piqueteros. Se evalúa la revisión de mochilas y micros

El Gobierno endurece las medidas

Quién es Uriel Manzo, el joven que fundó el IAEPG y que propone una política sin grieta ni etiquetas

En una entrevista con Infobae a la Tarde, Uriel Manzo, de 18 años, explicó por qué impulsa el diálogo entre jóvenes de diferentes ideas y reclama más espacios de participación apartidaria

Quién es Uriel Manzo, el
DEPORTES
River Plate empata contra Ciudad

River Plate empata contra Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina

Pablo Migliore contó la única vez que se tomó a golpes de puño en un vestuario: qué entrenador “la ligó” por querer separar

Aldosivi goleó 3-0 a San Miguel y se enfrentará a River Plate o Ciudad de Bolívar en los 16avos de la Copa Argentina

La sanción podría recibir Prestianni si se confirma el insulto racista a Vinícius: qué dice el protocolo de la UEFA

Giro inesperado en el pase de Adam Bareiro a Boca Juniors: la exigencia de Fortaleza y el factor River Plate

TELESHOW
El tierno tatuaje de Melody

El tierno tatuaje de Melody Luz para inmortalizar el amor por su hija: “Mi puentecito de vida”

El llamativo dardo de la China Suárez a Benjamín Vicuña: “Gracias a Dios que no”

María Becerra participó en una jornada de adopción de perros en Miami y reafirmó su amor por los animales

Quién es la influencer a quien llaman “la doble de la China Suárez” y se hizo viral por su parecido físico con la actriz

Rodrigo Lussich recordó a Meche Portillo, la actriz de En el barro: “Sufrí porque se murió dos meses antes del estreno”

INFOBAE AMÉRICA

Los precios del petróleo cayeron

Los precios del petróleo cayeron mientras Estados Unidos negocia con Irán

Estados Unidos desplegará sistemas de misiles en Filipinas frente a las maniobras del régimen de China en el mar Meridional

Incumplimientos de garantía lideran reclamos por autos nuevos en Panamá

Venezuela pidió a Guyana reanudar las negociaciones para resolver la disputa por el territorio Esequibo

Hezbollah rechazó el plan de desarme del gobierno libanés