Política

Con un mensaje directo, Victoria Villarruel salió a responder las críticas por su viaje a La Rioja

La vicepresidenta salió al cruce de los cuestionamientos por su visita a la provincia, defendió el carácter institucional de su agenda y aseguró que recorrió distintos sectores productivos y culturales, más allá de su encuentro con el gobernador

Victoria Villarruel defendió su visita a La Rioja afirmando que se trató de una agenda institucional enfocada en sectores productivos y culturales

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajó el sábado pasado a La Rioja para participar de la Fiesta de la Chaya. Durante su visita, mantuvo un encuentro con el gobernador Ricardo Quintela, lo que despertó cuestionamientos desde distintos sectores del oficialismo y generó repercusiones en redes sociales. Cabe recordar que el mandatario provincial es un reconocido opositor del presidente Javier Milei. Ante las críticas, Villarruel sostuvo que el viaje tuvo un carácter institucional y que buscó acercarse a las distintas realidades del país. En Infobae en Vivo A las Nueve brindaron detalles acerca del reocrrido de la funcionaria.

“Este fin de semana estuve recorriendo La Rioja, la 19° provincia desde que inicié mi mandato de vicepresidente", sostuvo Villarruel en su cuenta de ‘X’. La funcionaria explicó que su presencia en la provincia formó parte de una agenda institucional que incluyó reuniones, visitas a sectores productivos y recorridos por espacios culturales.

A quienes la criticaron por su fotografía con Quintela, Villarruel respondió de forma directa: “Visité desde emprendimientos productivos hasta parques eólicos, priorizando mostrarle a los argentinos la cultura del esfuerzo colectivo de familias y grupos emprendedores, así como las tradiciones que pasan de generación en generación”.

Las imágenes junto al mandatario riojano generaron numerosos cuestionamientos dentro del oficialismo y en las redes sociales. El periodista Ramón Indart analizó en Infobae en Vivo: “La vicepresidenta de la nación está afuera del gobierno. Es un decorado para el presidente, a quien él considera una absoluta traidora”. Indart añadió que Villarruel acusa a Milei de haberle prometido seguridad y defensa, para luego dejarla sin esas áreas: “Eso ya es pasado. Hoy es decorado”.

Por su parte, Cecilia Boufflet agregó contexto sobre el impacto de la foto junto a Quintela: “Después de esta foto, críticas de todo el arco tuitero del Gobierno, diciéndole absolutamente de todo por la traición. Inclusive, ella se dedicó a responder varios posteos”.

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de las nueve bajo la conducción de Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar y se puede escuchar todos los días de 7 a 9 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

Las imágenes de Villarruel junto
Las imágenes de Villarruel junto al gobernador Ricardo Quintela desataron cuestionamientos en el oficialismo y fuertes críticas en redes sociales (X)

En su descargo por las redes, Villarruel continuó: “Años atrás, cuando la casta repartía planes, IFE y hablaban en inclusivo, dándose la buena vida mientras nos encerraban a todos, los operadores que juegan a criticarme como captadores de ideologías no eran tan incisivos ni ponían el cuerpo para resistir a eso”. Subrayó, además, el valor del desarrollo productivo en el interior: “Por eso, si en la Argentina profunda alguien vende más aceitunas o visita un parque nacional, yo estoy feliz”.

