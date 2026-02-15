Política

Un cantante folklórico criticó la visita de Victoria Villarruel en La Rioja: “Somos una provincia montonera y peronista”

La vicepresidenta participó de la Fiesta de la Chaya. El intérprete Ramiro González la acusó de “negacionista” de los crímnes de la última dictadura

El cantante de folklore Ramiro Gonzáles criticó a Victoria Villarruel en La Rioja

La Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, vivió un momento incómodo en La Rioja, cuando participaba de la Fiesta de la Chaya. El cantante de folklore Ramiro González protestó contra su presencia en el festival y la acusó de “negacionista”.

“Vamos a hacer ahora ‘Un triunfo’. Y se lo quiero dedicar a la memoria de todos nuestros desaparecidos, en especial Enrique Angelelli”, dijo el intérprete. Y agregó: “En momentos va a aparecer por aquí Victoria Villarruel con el negacionismo, en una provincia signada por la dictadura militar, con un montón de personas desaparecidas, 50 desaparecidos, Enrique Angelelli entre ellos”. “En una provincia montonera, como somos nosotros. Montonera y peronista”, remató

Tras el show, Ramiro González dijo a medios locales que la visita de Villarruel a su provincia era “una afrenta a un pueblo que tuvo desaparecidos. “Monseñor Angelelli fue asesinado por la última dictadura cívico militar que ella suaviza. No se puede minimizar, no se puede negar”, dijo a Nueva Rioja.

Victoria Villarruel en el Festival
Victoria Villarruel en el Festival de La Chaya

La vicepresidenta viajó a La Rioja tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, en otro gesto de distanciamiento del gobierno de Javier Milei. Allí desplegó una agenda conjunta con el gobernador Ricardo Quintela, una de las principales figuras del peronismo no kirchnerista.

La recepción en la Casa de Gobierno de La Rioja reunió a Villarruel con Quintela, la vicegobernadora Teresita Madera, el intendente Armando Molina y los senadores Fernando Rejal y Florencia López, vinculados al peronismo y a Convicción Federal.

Durante el acto, Villarruel subrayó el sentido federal de su gestión y expresó: “Cada vez quedan menos provincias para dar la vuelta completa a la Argentina y el objeto es que sientan que pensamos en ustedes, que allá en Buenos Aires los tenemos presentes, que aquí me siento riojana y, ante todo, el mensaje de federalismo y de trabajo”.

La agenda de la vicepresidenta también incluyó una visita a la catedral local y una reunión con el obispo Dante Braida en el Santuario de San Nicolás de Bari. Villarruel mostró interés por la historia provincial y el trabajo social de la Iglesia. Además, anticipó su intención de colaborar con referentes religiosos en iniciativas sociales vinculadas a la pobreza y la ludopatía.

La dirigente expresó entusiasmo por las tradiciones locales en la Fiesta Nacional de la Chaya: “Vengo con toda la curiosidad. Me tienen que tirar harina, que dar la albahaca, pienso colgarme el ramito, pienso hacer todas las costumbres. Estoy muy contenta”, comentó ante la prensa provincial.

La gira por La Rioja se suma a otras recorridas provinciales de la vicepresidenta y refuerza su perfil independiente, ajeno a la gestión diaria del oficialismo. Por su parte, desde la Casa Rosada se desestima la posibilidad de que Villarruel integre nuevamente una fórmula presidencial con Milei en las elecciones de 2027.

