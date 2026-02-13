Quirno encabeza la delegación argentina en la Conferencia de Seguridad de Múnich: defensa del plan Milei, China, Israel, Gran Bretaña y EEUU

El canciller Pablo Quirno. Foto de archivo (Reuters)

Mientras la Casa Rosada celebra la media sanción de la ley de reforma laboral en el Senado, en paralelo, la Cancillería ultima los detalles de la participación en la 62ª Conferencia de Seguridad, que se realiza desde hoy -y hasta el domingo 15 de febrero- en la ciudad de Múnich, Alemania. La agenda, hasta el momento, transita varios frentes abiertos de diálogo diplomático.

Por un lado, el canciller Pablo Quirno, al frente de la delegación oficial que también integra el ministro de Defensa, Carlos Presti, ya agendó una reunión con su par de Israel, Gideon Sa’ar. El funcionario argentino anunció el encuentro a mediados de enero: “He tenido una llamada telefónica con el Canciller de Israel. Conversamos sobre la situación en Irán y Venezuela, y acordamos reunirnos durante la Conferencia de Seguridad en Múnich para continuar fortaleciendo nuestra relación estratégica”, indicó, en aquel momento, en X.

A su vez, el mes pasado, el ministro de Netanyahu celebró la decisión de Argentina de designar a la Fuerza Quds como organización terrorista. “Este es un paso significativo que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. La Fuerza Quds forma parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que continúa exportando terror al Medio Oriente y a todo el mundo, mientras aterroriza a su propio pueblo. Más países deberían seguir el ejemplo de Argentina y llamar a estas organizaciones terroristas por su nombre”, sostuvo.

Reunión en el Pentágono de jefes militares (@thejointstaff)

Por otro lado, en las oficinas de Casa Rosada circuló semanas atrás la posibilidad de que la delegación argentina busque concretar en Alemania un encuentro con funcionarios del Reino Unido para intentar flexibilizar el histórico veto al rearmamento argentino. Es una negociación que realiza Casa Rosada desde hace meses, y que ahora encabeza Presti, pero en las últimas horas se enfrió esa chance, según supo Infobae. De todas formas, si se llegase a concretar un acercamiento, sería el primer avance formal en más de una década para revisar una prohibición que rige desde 1982 y afecta desde la compra de aviones de combate hasta la adquisición de sistemas electrónicos sensibles.

El propio Milei reconoció esta negociación. Fue durante un reportaje que replicó el medio británico The Telegraph. Allí, además, sostuvo que la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas “no es negociable”, y aclaró que solo buscará la recuperación del territorio por la vía diplomática y con el consentimiento de los isleños. De todas formas, y según supo Infobae, la agenda oficial aún no está cerrada.

Javier Milei y el ex primer ministro de Gran Bretaña David Cameron en una foto de archivo (NA)

Desde Cancillería, además, señalaron que la delegación argentina presentará en Múnich los avances alcanzados por el gobierno libertario “en materia de estabilidad macroeconómica, previsibilidad regulatoria y apertura a las inversiones. En particular, destacará el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta central para atraer capitales en sectores estratégicos, generar empleo y potenciar el crecimiento sostenido de la economía argentina”.

Se informó, además de la reunión con su par de Israel, que Quirno (que llega a Alemania tras una serie de actividades oficiales en Italia, donde invitó de manera formal al Papa León XIV a visitar la Argentina) mantendrá encuentros bilaterales con líderes y altos funcionarios de distintos países, “con el objetivo de fortalecer los vínculos políticos y económicos y promover activamente la inserción de la Argentina en iniciativas clave vinculadas a la seguridad, la energía y la minería”.

Según consignó Deutsche Welle, el presidente del Consejo de la Fundación que organiza la conferencia, Wolfgang Ischinger, informó que Estados Unidos estará representado por el secretario de Estado, Marco Rubio, con quien el Canciller argentino tiene diálogo fluido. Ischinger sostuvo, además, que los representantes de Rusia e Irán no fueron invitados.

En la agenda del canciller argentino está también un encuentro bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi; con el ministro de Industria y Tecnología Avanzada y CEO de -Abu Dhabi National Oil Company- ADNOC de los Emiratos Árabes Unidos, Sultan Ahmed Al Jaber; con la vicepresidente y alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Kaja Kallas; y con el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul.

Este encuentro mundial tiene lugar 48 horas después de la cumbre de jefes militares que se realizó en Washington para analizar las estrategias de defensa en la región. Allí, la delegación argentina estuvo liderada por Marcelo Dalle Nogare, recientemente designado jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En un comunicado oficial, se informó que la reunión se centró en la cooperación regional en materia de seguridad contra el narcoterrorismo y otras empresas criminales en todo el hemisferio, y que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió a todos los altos mandos presentes “trabajar juntos en ejercicios, entrenamiento, operaciones, inteligencia, acceso, bases, sobrevuelos”, para garantizar la paz en la gestión. También se habló sobre e operativo militar que terminó con la detención de Nicolás Maduro en Venezuela.

La presencia argentina en la Conferencia de Seguridad (MSC, por sus siglas en inglés) había sido intermitente durante casi una década, con una diplomacia más enfocada en temas regionales que en debates de seguridad estratégica. Pero la situación cambió en los últimos años. Luego de siete años sin participación de alto nivel, la canciller Diana Mondino representó al país en la edición 2024.

La entonces funcionaria integró el panel “Moneda para el cambio: política mundial con un presupuesto limitado”, y compartió escenario con líderes europeos y referentes del mundo financiero global donde, entre otros puntos, planteó la necesidad de revisar los sobrecargos del FMI y reclamó una arquitectura financiera internacional más equitativa.

Esa participación fue presentada por la Cancillería como un “retorno estratégico” de Argentina al debate global sobre defensa, economía internacional y gobernanza. Y se destacó que Mondino mantuvo más de 20 reuniones bilaterales con ministros y líderes empresariales.

Un año después, en 2025, la representación argentina quedó en manos del entonces canciller Gerardo Werthein, quien desarrolló una agenda más amplia y se reunió con autoridades de Alemania, Noruega, India e Italia, impulsó negociaciones sobre energía, minerales críticos y seguridad, buscó transmitir la “perspectiva global del presidente Milei”, y reforzó la alineación con Estados Unidos y el apoyo al Estado de Israel.

En 2024, además, hubo un movimiento clave: la MSC realizó por primera vez en América Latina un panel en el marco de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que se realizó en Mendoza, donde Argentina jugó un rol organizativo. El evento titulado “Cooperación en materia de seguridad global en el hemisferio occidental” fue realizado en cooperación con el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y reunió a oradores de alto nivel, incluidos el entonces ministro de Defensa y actual diputado nacional, Luis Petri; la General Laura J. Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos hasta noviembre de 2024; y el CEO del MSC Benedikt Franke.

La edición 2026 de la Conferencia se da en un momento de fuertes reacomodamientos globales, donde Europa acelera su gasto en defensa, Rusia y Ucrania mantienen un conflicto sin final claro, China avanza en tecnología militar, Irán intensifica su influencia regional, pero sufre masivas protestas en contra del régimen y Estados Unidos redefine alianzas.