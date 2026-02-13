Gustavo Sáenz sumó dos nuevos diputados al bloque de Innovación Federal

Gustavo Sáenz sumó a Claudio Álvarez y Gerardo Gustavo González a Innovación Federal

El bloque Innovación Federal amplió su representación en la Cámara de Diputados de la Nación tras la incorporación de Claudio Álvarez, de San Luis, y Gerardo Gustavo González, de Formosa. Ambos legisladores formalizaron su integración al espacio liderado por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, consolidando la impronta federal que caracteriza al sector y reforzando la articulación política de las provincias en el Congreso nacional. El movimiento se inscribe en un escenario de creciente protagonismo de los espacios provinciales y de búsqueda de mayor incidencia en la agenda parlamentaria.

El crecimiento del bloque responde a una estrategia de fortalecimiento institucional y político, orientada a sumar voces y voluntades que representen los intereses de las distintas regiones del país. Sáenz, referente principal del espacio, recibió a los nuevos diputados para coordinar acciones y afianzar un mensaje conjunto frente al Gobierno Nacional. La decisión de Álvarez y González de sumarse a Innovación Federal se interpreta como un respaldo explícito a la construcción de una agenda federal y a la defensa de recursos estratégicos para las provincias.

La llegada de los diputados puntano y formoseño refuerza la estructura parlamentaria de un bloque que busca consolidarse como interlocutor válido en las discusiones sobre políticas públicas y distribución de recursos. Según informaron fuentes legislativas, la integración de ambos legisladores responde al perfil que sostiene Innovación Federal, caracterizado por la promoción de consensos y la representación de los intereses regionales en el recinto de la Cámara baja.

Tanto Álvarez como González habían asumido sus bancas gracias a los votos obtenidos por La Libertad Avanza, pero ya llevaban un tiempo alejados del oficialismo, desencantados con la fuerza que conduce Javier Milei. El puntano, también secretario general de UTHGRA San Luis, ingresó a la Cámara en reemplazo de Carlos González D’Alessandro. Por diferencias irreparables con Martín Menem, habían conformado primero Coherencia, con Marcela Pagano y Lourdes Arrieta, espacio ya disuelto. Antes de este nuevo cambio, eran parte de País Federal.

Más allá de sus diferencias con el Gobierno, suelen acompañar las iniciativas oficialistas, como la Reforma Penal Juvenil que ayer obtuvo media sanción en Diputados.

En un encuentro reciente, Sáenz y los flamantes integrantes del bloque definieron líneas de trabajo orientadas a consolidar una sola voz de las provincias ante la Nación. El gobernador de Salta remarcó la importancia de “compartir una mirada federal de país, con objetivos comunes para la Argentina”, en referencia a la necesidad de que los legisladores provinciales actúen de manera coordinada para incidir en la toma de decisiones a nivel nacional.

Por su parte, el diputado Gerardo Gustavo González expresó que “la Argentina necesita federalismo, diálogo y una mirada profunda del interior para construir soluciones para todos”. La declaración refuerza el posicionamiento del bloque, que desde su conformación busca instalar una agenda basada en el reconocimiento de las particularidades de cada región y en la defensa de los derechos y recursos que corresponden a las provincias.

Estos dos nuevos miembros llevaron a nueve el número total de diputados de Innovación Federal y a cuatro la cantidad de provincias que representan. Ya pertenecían al bloque Alberto Arrúa (Misiones), Bernardo Biella (Salta), Oscar Herrera (Misiones), Pablo Outes (Salta), Yamila Ruiz (Misiones), Daniel Vancsik (Misiones) y Yolanda Vega (Salta).

La integración de Álvarez y González se da en un contexto de redefinición de alianzas y bloques en la Cámara de Diputados, donde la representación federal adquiere un peso central en las negociaciones parlamentarias. Innovación Federal, identificado con gobernadores y referentes provinciales, apuesta a ampliar su capacidad de gestión y a consolidar su liderazgo en un escenario donde la articulación entre las provincias resulta clave para la discusión de temas sensibles, como la coparticipación, la infraestructura y el desarrollo productivo.