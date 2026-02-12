“Cordones cuneta”: la chicana de Manuel Adorni a una diputada de Grabois por la reforma

Manuel Adorni y Natalia Zaracho

La media sanción a la reforma laboral en el Senado provocó un curioso intercambio tuitero entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la diputada nacional Natalia Zaracho.

La legisladora, que integra el frente Patria Grande y responde a Juan Grabois en el bloque Unión por la Patria, cuestionó con insultos e improperios a los senadores que esta madrugada avalaron con su voto la reforma laboral impulsada por la Casa Rosada.

“Se cagaron en los trabajadores de todo el país. La historia los va a poner en su lugar. A este gobierno de hijos de puta, a los senadores que votaron esto y a los gobernadores que se vendieron por dos cordones cuneta”, aseguró la dirigente social.

El mensaje provocó una particular respuesta de Adorni.

“Estimada Natalia: los ”cordones cuneta" son responsabilidad de los gobiernos locales, jamás podríamos haber otorgado dos de ellos como usted sugiere“, posteó el jefe de ministros.

Estimada Natalia: los “cordones cuneta” son responsabilidad de los gobiernos locales, jamás podríamos haber otorgado dos de ellos tal como usted sugiere. Saludos. https://t.co/LFEWuY56ow — Manuel Adorni (@madorni) February 12, 2026

En rigor, el mensaje de Zaracho intenta evidenciar la actitud de gobernadores que terminaron respaldando la reforma laboral a cambio de supuestos beneficios para sus administraciones.

Uno de los grandes logros de los mandatarios fue evitar que se disminuyera la masa de recursos coparticipables por Ganancias, en contraposición a lo que establecían los primeros borradores de la ley.

Zaracho tendrá ahora un rol preponderante en la discusión que se realizará en Diputados de la reforma. Patricia Bullrich, negociadora del proyecto oficial, anticipó que no hay lugar para cambios en la Cámara baja: “La ley es esta”, dijo esta mañana.

La senadora también tuvo una mañana activa en redes: publicó en sus cuentas un video vinculado a su trabajo en el Congreso para logra la media sanción.

No trabajamos con excusas. Trabajamos con resultados.



La reforma laboral ya tiene media sanción.



Si quieren una Argentina grande, sígannos. Nosotros vamos a fondo. pic.twitter.com/WBE4q9tpEz — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 12, 2026

Adorni, por su parte, presenció la discusión en uno de los palcos del Senado y celebró la media sanción en un comunicado formal.

“La “Ley de Modernización Laboral” obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, lo que representa un avance histórico hacia la mayor reforma del régimen de trabajo en los últimos 50 años en la Argentina“, dijo.

“La normativa vigente data de 1974. Esta reforma, la más significativa desde entonces, representa una decisión trascendental impulsada por el Gobierno Nacional para actualizar las bases que organizan el trabajo en nuestro país”, continuó.

“La nueva legislación continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados, profundizando un proceso de cambio que busca dejar atrás décadas de estancamiento y proyectar a la Argentina hacia una nueva etapa de desarrollo y crecimiento”, cerró.