Reforma laboral: Karina Milei y Manuel Adorni planean ir al Senado para presenciar el cierre del debate

Diego Santilli, Karina Milei y Manuel Adorni en el Congreso (Presidencia)

Luego de una extensa jornada legislativa en la que el Gobierno puso a prueba los acuerdos a los que llegó con los diferentes sectores políticos, Karina Milei y Manuel Adorni decidieron ir al Congreso para presenciar el cierre del debate por la reforma laboral, en la antesala de la votación del proyecto que recibiría media sanción durante la madrugada.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes cercanas a los protagonistas, la secretaria general de la Presidencia y el jefe de Gabinete se trasladarían hasta el Senado cerca de la medianoche.

De esta manera, se sumarán a otros referentes del oficialismo que se encuentran desde temprano en el lugar, como el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tal como había anticipado este medio, el propio presidente Javier Milei le había ordenado a los integrantes de la mesa política libertaria instalarse en el recinto durante el tratamiento de la norma, para evitar imprevistos.

Parte de la mesa política se trasladará al Congreso (Presidencia)

Se prevé que el arribo de los funcionarios se dé en el marco de un fuerte operativo de seguridad, debido a que en las inmediaciones del Palacio Legislativo se vienen registrando desde hace horas graves incidentes como consecuencia de los disturbios ocasionados por algunos manifestantes, que incluso arrojaron bombas molotov.

El choque entre la Policía y los agresores provocó hasta el momento que alrededor de seis uniformados terminaran heridos y al menos quince personas fueran detenidas.

Dentro del Congreso, en tanto, los senadores continuaban discutiendo la reforma laboral, la cual tuvo cerca de 28 cambios con respecto al texto original, que fueron aceptados por el Gobierno para conseguir el respaldo de los espacios aliados.

Los últimos legisladores en tomar la palabra serán la radical Silvana Schneider, la peronista Juliana Di Tullio y los libertarios Agustín Monteverde y Ezequiel Atauche.

El Senado debate la reforma laboral (NA)

Para este entonces se prevé que en los palcos ya estarán ubicados la secretaria general y el jefe de Gabinete, quienes supervisarán el cierre y se garantizarán de que estén los votos para la media sanción.

El único integrante de la mesa política que no estará en el Senado será el asesor presidencia, Santiago Caputo, quien se quedó en la Casa Rosada para continuar trabajando desde allí.

Ya por la madrugada, hablarán los jefes de los bloques, entres ellos del Frente PRO, Martín Goerling Lara; de Convicción Federal, Fernando Salino; de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Vischi; del Justicialismo, José Mayans, y -finalmente-, de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

Las autoridades nacionales confían en que el proyecto será aprobado en general, mientras que durante el tratamiento en particular de los capítulos, se realizarán las modificaciones previamente acordadas con los aliados.

Los gobernadores, empresas, bancos y los gremios fueron los principales beneficiados con los retoques que se hicieron en los últimos días, aunque en algunos casos se matizaron varios puntos de la medida original.

La votación se realizará por la madrugada (RS Fotos)

Entre otros puntos, el oficialismo aceptó eliminar el artículo que proponía reducir del 30% al 27% las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades y que afectaba las cajas provinciales.

Asimismo, se confirmó la bancarización y se descartó el uso de billeteras virtuales para el pago de salarios, mientras que la derogación de los estatutos y regímenes especiales entrará en vigencia 180 días después de la sanción de la ley.

En tanto, el aporte solidario a los sindicatos se mantendrá durante dos años, aunque con un tope del 2% (actualmente, algunos gremios perciben hasta el 4 por ciento).

Además, no avanzó el artículo que proponía reducir las cargas patronales para las obras sociales: se mantendrá en 6% y no bajará al 5%, como establecía el proyecto original.

Se incorpora la palabra “especialización” a los programas, cursos o seminarios cuyo otorgamiento o pago debe documentarse contra recibo y se exige que el pago de gastos de sepelio de familiares a cargo del trabajador esté debidamente documentado mediante comprobante.

Antes de ingresar al Senado, Bullrich, se mostró confiada de cara a la sesión, afirmó que el proyecto “ha tenido una participación de todos aquellos que son reformistas, que quieren que el país avance” y aseguró que el oficialismo espera una votación favorable.