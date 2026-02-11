Marcha de la CGT, en vivo: las últimas noticias sobre la movilización en Congreso contra la reforma laboral

El oficialismo buscará este miércoles darle media sanción al proyecto de reforma laboral. Si bien la Casa Rosada cedió ante algunas demandas de los gremios, igualmente se espera una movilización masiva que comenzará en Plaza de Mayo y terminará frente al Congreso.
Ayer, Roberto Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) amenazó a los gobernadores que apoyen el proyecto de la Casa Rosada: “Firmarán su sentencia de muerte”, dijo, marcando el tono de la tensión que gira en torno al debate.
Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, está previsto que las principales columnas comiencen a movilizarse hacia el recinto a partir de las 11:00. La Policía montó un operativo de seguridad especial en un comando unificado con la Ciudad de Buenos Aires que incluye vallas que rodean al Palacio Legislativo y a la Casa de Gobierno.
A primera hora del día, ya se veían alrededor del Congreso camiones hidrantes y gran presencia de efectivos. En esta nota, se actualizarán durante la jornada todas las novedades sobre las protestas contra la reforma laboral.
El día después de haber anunciado cambios claves en el articulado de la Reforma Laboral, con varias consesiones al sindicalismo, el Gobierno sigue de cerca la protesta convocada para este mediodía por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al proyecto y anticipa una asistencia reducida en la Plaza del Congreso. “No nos importa para nada”, sintetizó ante Infobae una importante voz con acceso al despacho presidencial en la previa a la protesta que nucleará a sindicatos, movimientos sociales, organizaciones piqueteras y partidos políticos.
Mientras en el interior del Congreso de la Nación se tratará la reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional, en los alrededores se montará un operativo especial. Al mismo tiempo que las fuerzas de seguridad y federales resguardarán la seguridad, varias de las calles y avenidas de la zona estarán interrumpidas por la presencia de movimientos sociales y sindicatos.