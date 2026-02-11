Política

Marcha de la CGT, en vivo: las últimas noticias sobre la movilización en Congreso contra la reforma laboral

A la par del debate en el Senado, sindicatos y organizaciones sociales marcharán desde la Plaza de Mayo para rechazar el proyecto impulsado por el gobierno nacional

Guardar

Foto de archivo: ayer hubo
Foto de archivo: ayer hubo marchas en Rosario de sindicatos duros opositores a Milei

El oficialismo buscará este miércoles darle media sanción al proyecto de reforma laboral. Si bien la Casa Rosada cedió ante algunas demandas de los gremios, igualmente se espera una movilización masiva que comenzará en Plaza de Mayo y terminará frente al Congreso.

Ayer, Roberto Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) amenazó a los gobernadores que apoyen el proyecto de la Casa Rosada: “Firmarán su sentencia de muerte”, dijo, marcando el tono de la tensión que gira en torno al debate.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, está previsto que las principales columnas comiencen a movilizarse hacia el recinto a partir de las 11:00. La Policía montó un operativo de seguridad especial en un comando unificado con la Ciudad de Buenos Aires que incluye vallas que rodean al Palacio Legislativo y a la Casa de Gobierno.

A primera hora del día, ya se veían alrededor del Congreso camiones hidrantes y gran presencia de efectivos. En esta nota, se actualizarán durante la jornada todas las novedades sobre las protestas contra la reforma laboral.

11:12 hsHoy

Marcha de la CGT contra la reforma laboral: el Gobierno vaticina que será “minoritaria” y sin grandes conflictos

Con el protocolo de seguridad definido y luego de varios cambios en el proyecto favorables al sindicalismo, en Casa Rosada le bajaron el precio a la convocatoria prevista para la Plaza de los Dos Congresos

La CGT realizará una manifestación
La CGT realizará una manifestación mientras se debate la reforma laboral en el Senado (RS Fotos)

El día después de haber anunciado cambios claves en el articulado de la Reforma Laboral, con varias consesiones al sindicalismo, el Gobierno sigue de cerca la protesta convocada para este mediodía por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al proyecto y anticipa una asistencia reducida en la Plaza del Congreso. “No nos importa para nada”, sintetizó ante Infobae una importante voz con acceso al despacho presidencial en la previa a la protesta que nucleará a sindicatos, movimientos sociales, organizaciones piqueteras y partidos políticos.

Leer la nota completa
11:08 hsHoy

Cuáles son las calles que estarán cortadas durante la marcha contra la reforma laboral

Mientras que las agrupaciones se concentrarán en los alrededores del Congreso de la Nación, el Gobierno confirmó que aplicarán el protocolo antipiquetes

La movilización comenzará a partir
La movilización comenzará a partir de las 11:00 horas (RSFotos)

Mientras en el interior del Congreso de la Nación se tratará la reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional, en los alrededores se montará un operativo especial. Al mismo tiempo que las fuerzas de seguridad y federales resguardarán la seguridad, varias de las calles y avenidas de la zona estarán interrumpidas por la presencia de movimientos sociales y sindicatos.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

CGTSindicalismoreforma laboralcortes de callecongreso de la naciónúltimas noticias

Últimas noticias

Cese de actividades en el subte por una fuerte protesta sindical contra la reforma laboral: “Tenemos un gobierno que se dedica a desprestigiar la única herramienta que tenemos”

Los trabajadores del transporte porteño anunciaron una interrupción del servicio en rechazo a los cambios impulsados por el Ejecutivo nacional, en el marco de una jornada de movilización coordinada por distintas centrales gremiales. Néstor Segovia, metrodelegado, habló con Infobae Al Amanecer y brindó detalles acerca de la protesta sindical

Cese de actividades en el

Tensión policial en Santa Fe: piden levantar la protesta y prometen que no habrá más pases a disponibilidad

La provincia negoció hasta la madrugada con los voceros del reclamo. Siguen las manifestaciones y “sirenazos” de los efectivos locales. La ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, amplió el patrullaje de las fuerzas federales

Tensión policial en Santa Fe:

El Senado debate la reforma laboral, en vivo: las últimas noticias sobre la votación en el Congreso

La sesión fue convocada para las 11. El Ejecutivo tuvo que ceder ante los gobernadores y la CGT para asegurar la media sanción del proyecto, que igualmente es resistido por los gremios y la oposición

El Senado debate la reforma

La CGT enfrenta una reforma laboral con cambios que no alcanzan y una movilización llena de riesgos

Los contrastes de una jornada clave que mostrará el debate en el Senado del proyecto oficial y la concentración sindical en la calle para expresar su rechazo. La pérdida de poder del gremialismo, como telón de fondo

La CGT enfrenta una reforma

Mauricio Macri prepara una agenda federal para reactivar al PRO de cara al 2027

El puntapié inicial será en Puerto Madryn, en marzo. El ex presidente buscar contener la sangría de dirigentes y prevé visitar a intendentes y gobernadores

Mauricio Macri prepara una agenda

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de las principales criptomonedas este día

Volvió a caer el empleo privado formal en noviembre: cuántos trabajos se perdieron y en qué sectores

El rey Carlos intenta limitar las consecuencias del escándalo de su hermano Andrés con Epstein

Tips de ortografía: pixelar, mejor que pixelear o pixelizar

Sigue el calor en el AMBA, pero llegan las lluvias y baja la temperatura

INFOBAE AMÉRICA

Masacre en una escuela de

Masacre en una escuela de Canadá: los alumnos se atrincheraron en sus aulas y llamaron a sus familias

La dictadura de Cuba imputó a los activistas del grupo El4tico: “Es una muestra del estado de paranoia en el que está el régimen”

Uruguay quiere reformar sus cárceles: hay 477 personas presas por cada 100 mil habitantes, el nivel más alto de la región

Salvador: La serie de Netflix que explora la radicalización en Madrid

La historia del hijo de Pablo Escobar: una infancia desconocida desde una óptica nunca antes vista

DEPORTES

El capitán del Barcelona Ronald

El capitán del Barcelona Ronald Araujo habló por primera vez del problema de salud mental que lo alejó de las canchas: “Toqué fondo, pero lo peor ya pasó”

El primer día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine y generó una bandera roja

Francisco Cerúndolo y Joao Fonseca salen a la cancha en el Argentina Open: hora y cómo ver los partidos en vivo

Del podio olímpico al heavy metal: la increíble doble vida de Dominik Paris, el esquiador que hizo historia en Cortina

Informe especial: por qué los motores que usará Alpine desataron una polémica que mantiene en vilo a la Fórmula 1