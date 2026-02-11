Milei ordenó a la mesa política que se instale en el Senado para evitar sorpresas y lograr la aprobación de la reforma laboral

La reunión de Mesa Política con Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Lule Menem, Martín Menem, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Manuel Adorni (Presidencia)

El presidente Javier Milei ordenó a la mesa política -integrada por los funcionarios clave de su gobierno- que se instale en el Senado para monitorear el debate, cerrar las últimas negociaciones y evitar sorpresas de último momento, con el objetivo de lograr su principal objetivo político en las sesiones extraordinarias: tener la ley de modernización laboral.

El primer mandatario decidió que tanto su hermana, la influyente secretaria General, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de Diputados, Martín Menem, estén presentes en la Cámara alta. El asesor Santiago Caputo, mientras tanto, estará activo desde la Casa Rosada.

Según pudo saber Infobae, Javier Milei espera que los últimos cambios al proyecto original sean plasmados en el texto definitivo que se tratará, a partir de las 11, en la Cámara alta. Fueron al menos 28 los retoques que tuvo el dictamen aprobado en diciembre pasado, que fueron aceptados para blindar su aprobación.

(Presidencia)

La modernización laboral es clave, tanto por su impacto en la economía, como en el escenario político. Es que el Gobierno resalta que será la primera vez, desde el regreso de democracia, que el Congreso trate y apruebe una profunda actualización de la normativa que rige las relaciones laborales.

La Casa Rosada llega a la sesión con un amplio consenso sobre la necesidad de modernizar la legislación vigente. Desde el año pasado, cuando en diciembre aprobó un dictamen provisorio, las principales espadas del Ejecutivo negociaron con todos los bloques parlamentarios, recibieron más de 1.500 consultas de sectores empresarios pequeños, medianos y grandes, y con referentes gremiales, para avanzar con el proyecto.

La presidente del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue la encargada de timonear las negociaciones parlamentarias, con el denominado “grupo de los 44″, que integran los senadores no kirchneristas dispuestos a acompañar la iniciativa. También hubo contactos con algunos de los 28 legisladores del bloque K, y no se descartaba, incluso, contar con algún voto de ese sector.

Lo cierto es que la propia Bullrich anunció ayer a la tarde 28 modificaciones al dictamen aprobado en diciembre, que serán tratados en la sesión de hoy. El Gobierno aceptó esos retoques, para evitar sorpresas que comprometan el objetivo principal de alcanzar la media sanción. Por eso, la Casa Rosada aceptó la postergación de los cambios en Ganancias que pidieron los gobernadores dialoguistas; la diferenciación de los aportes para el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que planteó el radicalismo; como así también establecer un plazo de dos años para hacer voluntario los aportes a sindicatos y cámaras empresarias.

El Senado tendrá una sesión clave en el Senado con el debate de la reforma laboral

En las negociaciones con los gobernadores, el ministro Santilli tuvo un rol crucial, con viajes al interior del país, reuniones en Casa Rosada y gestiones reservadas con la oposición. Es que los mandatarios tienen una influencia decisiva en el voto de los senadores, que son la representación en el Congreso de las provincias. En todos esos encuentros, el titular de la cartera política recibió el pedido de no afectar las cuentas fiscales con una merma en la coparticipación del impuesto a las Ganancias, un reclamo que terminó siendo aceptado.

Noticia en desarrollo