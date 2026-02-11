Política

La Justicia Federal indicó que el segundo venezolano detenido en Corrientes no tendría vinculación con el Tren de Aragua

Permanecerá retenido por orden de la Dirección de Migraciones hasta tanto se concrete su expulsión del país. El hombre entró a la Argentina por un paso clandestino

La Justicia Federal constató que
La Justicia Federal constató que el segundo venezolano detenido en Corrientes no tendría vinculación con el Tren de Aragua

Los informes de Interpol y de otras agencias internacionales vinculadas a la seguridad dieron cuenta de que D. J. A. Z. no tendría relación con el Tren de Aragua. Toda esta documentación fue recabada por la Fiscalía Federal de Corrientes luego de su detención el viernes 30 de enero.

Una de las fuentes principales fue un oficial de enlace de Gendarmería destinado en Colombia. Fue quien confirmó que el individuo no tendría relación con la organización terrorista. Solo registraba problemas migratorios en Chile y Colombia.

El hombre estuvo detenido durante unos días en el destacamento de Prefectura. Pero al poco tiempo, personal de la Policía Federal lo trasladó a Buenos Aires.

Entre los integrantes de la Fiscalía hubo fuertes sospechas de que el detenido también estaba enrolado en el Tren de Aragua. Había elementos que sostenían esta hipótesis. El principal: un tatuaje en forma de rosa. Además, era venezolano indocumentado, una coincidencia doble con José Félix Peñalver Veliz, detenido 40 días antes y con vínculos comprobados con la organización criminal.

Por otro lado, los dos eran hombres jóvenes. El primer detenido tenía 35 años y el segundo, 32.

Prontuarios

D. J. A. Z. fue capturado en la zona de Ita-Ibaté. Estaba deambulando. Cuando fue abordado por fuerzas de seguridad, confesó no tener documentación personal. También manifestó que era venezolano y que entró a la Argentina por un paso clandestino. En ese momento, aseguró que pretendía regresar a pie a su patria y consignó que había salido de Mar del Plata antes de arribar a Ita-Ibaté.

La localidad está ubicada en el norte de la provincia, a 160 km de Corrientes Capital. Es ribereña del río Paraná, que actúa de frontera natural con Paraguay. A corta distancia de la costa vecina, está la ciudad de Panchito López.

Una alta fuente de Fiscalía comentó a Infobae que los antecedentes del segundo ciudadano venezolano detenido poco tenían que ver con los que registraba Peñalver Veliz. En el primer caso, se trataba de un ex militar que escapó de Venezuela, donde tenía cargos por homicidio y otros delitos.

Además, se mantuvo en la clandestinidad en casi todos los países de América Latina y fue expulsado de Estados Unidos por integrar el Tren. Era buscado por agresión en Canadá. Cuando se le hizo la revisión corporal, se constató que tenía 20 heridas de arma blanca y una bala alojada en el abdomen.

La presencia del Tren en Corrientes

La situación de D. J. A. Z. fue diferente. Cuando se lo demoró, estaba en un avanzado estado de intoxicación. Esto evitó que pudiera ser llevado ante el Juzgado Federal de Garantías para ser indagado.

El magistrado que tenía jurisdicción es Gustavo Fresneda, quien tuvo una participación activa en casos relacionados con el Tren, detectados en Corrientes. Primero fue la “Banda de Yiyi”. Y luego Peñalver Veliz, quien fue expulsado de la Argentina y llevado a Venezuela la semana pasada. En el mismo vuelo se iba a ubicar a D. J. A. Z., pero eso no ocurrió.

Se trata de un delincuente con antecedentes que ya había sido deportado de Estados Unidos Crimen y Justicia

“Yiyi” es el alias de Guillermo Rafael Boscán Bracho. El hombre lideraba una banda de 13 personas con ramificaciones en la provincia del litoral, Ezeiza y La Plata. Su organización estaba relacionada con el Tren. La operación se dividía en dos células criminales: una a cargo de su pareja y la otra de su primo.

Está detenido en el Penal de Ezeiza. Permanece alojado en el Pabellón 20. Su día transcurre casi por completo dentro de la celda. Solo tiene 4 horas fuera. Su expulsión ya fue pedida por Migraciones y está en proceso de concretarse.

El Tren de Aragua entró en la calificación de organización terrorista el año pasado por una resolución de la ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. La decisión tomada por el Gobierno nacional se dio en consonancia con la determinación del presidente norteamericano Donald Trump de poner al Tren en la lista de organizaciones de este tipo.

