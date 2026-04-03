Política

Relegado del desembolso de Milei a 12 provincias, Kicillof se aferra a un fallo de la Corte en busca de fondos para Buenos Aires

Prohibió a los intendentes propios que hagan una movilización para el próximo 21 de abril cuando asista a la audiencia por el reclamo de recursos pisados de ANSES. La caída de la coparticipación en alerta

Guardar
Axel Kicillof anuncio con intendentes

La administración de la provincia de Buenos Aires quedó fuera del anuncio que hizo el Gobierno nacional referido al desembolso de hasta $400 millones para doce provincias con el objetivo de encauzar la relación con gobernadores de cara a una nueva batalla en el Congreso. Como dio cuenta Infobae, este lunes se conocerá el decreto firmado por el presidente Javier Milei. Es un adelantamiento de fondos de coparticipación, una vía de recursos que viene en baja producto de la caída en la recaudación, y que llegará para las provincias de Chaco, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca, Chubut, Corrientes, Santa Cruz, Río Negro y Misiones, aunque también en distritos de fuerte perfil opositor como La Rioja y Tierra del Fuego. Para la provincia que gobierna Axel Kicillof, como el resto de las jurisdicciones, los fondos llegarán mediante el mecanismo habitual.

En primera instancia, Buenos Aires, buscará un aval de la Justicia para garantizar recuperar algo de los fondos nacionales que Casa Rosada intervino desde fines del 2023, en el marco de su camino de superávit fiscal. En lo que respecta a programas y transferencias en La Plata aseguran que la deuda escala a $15 billones y asciende aún más si se compone la paralización de obras nacionales en territorio bonaerense y pérdida de recaudación: con ese ítem llegaría a $22 billones en dos años.

Esta semana ingresó la última demanda ante la Corte Suprema de Justicia de parte de la gestión de Kicillof. Es la octava en lo que va de gestión y reclama fondos por 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y del convenio firmado en 2023. El reclamo abarca tanto el saldo pendiente del acuerdo de 2023 como las diferencias que se estiman para el período 2023-2025 vinculadas al Fondo del Conurbano. La administración provincial solicitó una medida cautelar para que el gobierno nacional restablezca el método de cálculo original, con el objetivo de evitar futuros perjuicios.

Milei y sus ministros junto a 20 gobernadores
Milei y sus ministros junto a 20 gobernadores

Sin embargo, la atención y la estrategia de Buenos Aires pasan por otro reclamo. El que hizo por los fondos no transferidos por ANSES a la Caja previsional bonaerense. Fue la única demanda por la que la Corte convocó a las partes. La primera audiencia fue el 17 de marzo y ahora habrá una nueva el 21 de abril. La expectativa de Buenos Aires es concreta al punto de que asistiría el propio Kicillof a ese encuentro.

Si bien la semana pasada en un acto con intendentes en el que prometió que coparticiparía el 16% de los fondos que llegase a recuperar de las demandas con Nación, pidió el acompañamiento de los jefes comunales en su reclamo a partir de ordenanzas en los concejos deliberantes, este lunes aclaró que no están convocando a intendentes y demás sectores a la audiencia del 21 de abril. Es que en el Ejecutivo bonaerense creen que pueden tener buenas noticias con este caso puntual. “No estamos convocando”, dijo Kicillof en conferencia de prensa y echó por tierra la movida que pergeñaban algunos intendentes del peronismo para ese día: ir a la Corte a respaldar a Kicillof.

Hay un punto que a esta altura consideran crítico en la administración bonaerense. La caída en la coparticipación. Fuentes del ministerio de Economía provincial sostienen que en febrero de 2026, la recaudación tributaria nacional cayó casi un 10% respecto al año previo. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibieron cerca de medio billón de pesos menos en fondos coparticipables, un retroceso que para la PBA representó -100 mil millones de pesos sólo en ese mes. Acumulado desde diciembre de 2023, la Provincia de Buenos Aires perdió más de 22 billones de pesos entre recursos no girados y deudas nacionales por obras paralizadas.

Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gustavo Melella
Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Axel Kicillof (Buenos Aires)

En el anuncio del gobierno nacional se incluyen dos provincias cuyos gobernadores sostienen un claro posicionamiento opositor: Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja). Ambos estuvieron con Kicillof el miércoles y jueves en los actos por Malvinas que se llevaron adelante en Tierra del Fuego.

El caso del adelantamiento de fondos coparticipables cobra especial lectura en la situación de La Rioja. Como marcó este medio, el gobierno nacional espera, con esta medida, acelerar las reformas que incluyen las modificaciones a la Ley de Glaciares o la llamada Ley Hojarsca.

Temas Relacionados

últimas noticiasprovincia de Buenos AiresLey de GlaciaresGobernadoresJavier MileiAxel KicillofCoparticipaciónRicardo QuintelaGustavo MelellaTierra del Fuego

Últimas Noticias

Prorrogaron la fecha límite para adherir al plan voluntario de retiro de la ANSES

La gratificación extraordinaria única de egreso será del 90% por cada año de antigüedad efectiva en ANSES

Prorrogaron la fecha límite para adherir al plan voluntario de retiro de la ANSES

Oficializaron la incorporación de la Guardia Revolucionaria de Irán al registro de organizaciones terroristas

Esta medida se conoció a través de una resolución aunque se había anticipado días atrás, despertando la reacción del régimen iraní

Oficializaron la incorporación de la Guardia Revolucionaria de Irán al registro de organizaciones terroristas

El Gobierno comienza a trabajar en la formulación del Prespuesto 2027

Además, según lo publicado hoy en el Boletín Oficial, se determinó cuando se realizará la formulación del Presupuesto Plurianual 2027-2029

El Gobierno comienza a trabajar en la formulación del Prespuesto 2027

El Gobierno otorgó los anticipos financieros a doce provincias

La decisión de lo que percibirá cada jurisdicción lo determinará la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de acuerdo con la capacidad de pago de las mismas

El Gobierno otorgó los anticipos financieros a doce provincias

El Gobierno oficiliazó la realización del homenaje para los veteranos de Malvinas el año próximo

El decreto fue publicado hoy en el Boletín Oficial. El homenaje se dará en el marco del 45° aniversario del conflicto en el Atlántico Sur

El Gobierno oficiliazó la realización del homenaje para los veteranos de Malvinas el año próximo
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní