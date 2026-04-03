Relegado del desembolso de Milei a 12 provincias, Kicillof se aferra a un fallo de la Corte en busca de fondos para Buenos Aires

La administración de la provincia de Buenos Aires quedó fuera del anuncio que hizo el Gobierno nacional referido al desembolso de hasta $400 millones para doce provincias con el objetivo de encauzar la relación con gobernadores de cara a una nueva batalla en el Congreso. Como dio cuenta Infobae, este lunes se conocerá el decreto firmado por el presidente Javier Milei. Es un adelantamiento de fondos de coparticipación, una vía de recursos que viene en baja producto de la caída en la recaudación, y que llegará para las provincias de Chaco, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca, Chubut, Corrientes, Santa Cruz, Río Negro y Misiones, aunque también en distritos de fuerte perfil opositor como La Rioja y Tierra del Fuego. Para la provincia que gobierna Axel Kicillof, como el resto de las jurisdicciones, los fondos llegarán mediante el mecanismo habitual.

En primera instancia, Buenos Aires, buscará un aval de la Justicia para garantizar recuperar algo de los fondos nacionales que Casa Rosada intervino desde fines del 2023, en el marco de su camino de superávit fiscal. En lo que respecta a programas y transferencias en La Plata aseguran que la deuda escala a $15 billones y asciende aún más si se compone la paralización de obras nacionales en territorio bonaerense y pérdida de recaudación: con ese ítem llegaría a $22 billones en dos años.

Esta semana ingresó la última demanda ante la Corte Suprema de Justicia de parte de la gestión de Kicillof. Es la octava en lo que va de gestión y reclama fondos por 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y del convenio firmado en 2023. El reclamo abarca tanto el saldo pendiente del acuerdo de 2023 como las diferencias que se estiman para el período 2023-2025 vinculadas al Fondo del Conurbano. La administración provincial solicitó una medida cautelar para que el gobierno nacional restablezca el método de cálculo original, con el objetivo de evitar futuros perjuicios.

Milei y sus ministros junto a 20 gobernadores

Sin embargo, la atención y la estrategia de Buenos Aires pasan por otro reclamo. El que hizo por los fondos no transferidos por ANSES a la Caja previsional bonaerense. Fue la única demanda por la que la Corte convocó a las partes. La primera audiencia fue el 17 de marzo y ahora habrá una nueva el 21 de abril. La expectativa de Buenos Aires es concreta al punto de que asistiría el propio Kicillof a ese encuentro.

Si bien la semana pasada en un acto con intendentes en el que prometió que coparticiparía el 16% de los fondos que llegase a recuperar de las demandas con Nación, pidió el acompañamiento de los jefes comunales en su reclamo a partir de ordenanzas en los concejos deliberantes, este lunes aclaró que no están convocando a intendentes y demás sectores a la audiencia del 21 de abril. Es que en el Ejecutivo bonaerense creen que pueden tener buenas noticias con este caso puntual. “No estamos convocando”, dijo Kicillof en conferencia de prensa y echó por tierra la movida que pergeñaban algunos intendentes del peronismo para ese día: ir a la Corte a respaldar a Kicillof.

Hay un punto que a esta altura consideran crítico en la administración bonaerense. La caída en la coparticipación. Fuentes del ministerio de Economía provincial sostienen que en febrero de 2026, la recaudación tributaria nacional cayó casi un 10% respecto al año previo. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibieron cerca de medio billón de pesos menos en fondos coparticipables, un retroceso que para la PBA representó -100 mil millones de pesos sólo en ese mes. Acumulado desde diciembre de 2023, la Provincia de Buenos Aires perdió más de 22 billones de pesos entre recursos no girados y deudas nacionales por obras paralizadas.

Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Axel Kicillof (Buenos Aires)

En el anuncio del gobierno nacional se incluyen dos provincias cuyos gobernadores sostienen un claro posicionamiento opositor: Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja). Ambos estuvieron con Kicillof el miércoles y jueves en los actos por Malvinas que se llevaron adelante en Tierra del Fuego.

El caso del adelantamiento de fondos coparticipables cobra especial lectura en la situación de La Rioja. Como marcó este medio, el gobierno nacional espera, con esta medida, acelerar las reformas que incluyen las modificaciones a la Ley de Glaciares o la llamada Ley Hojarsca.