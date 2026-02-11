Política

La CGT enfrenta una reforma laboral con cambios que no alcanzan y una movilización llena de riesgos

Los contrastes de una jornada clave que mostrará el debate en el Senado del proyecto oficial y la concentración sindical en la calle para expresar su rechazo. La pérdida de poder del gremialismo, como telón de fondo

Guardar
Luego del 18 de diciembre,
Luego del 18 de diciembre, la CGT marchará ahora hacia el Congreso en contra de la reforma laboral (Foto: RS Fotos)

La CGT reaccionó en silencio ante los cambios en la reforma laboral anunciados por Patricia Bullrich. No hubo elogios, obviamente, pero tampoco críticas a ese combo de modificaciones que deja a salvo (pero no tanto) las arcas sindicales a través del mantenimiento limitado de las cuotas solidarias y la eliminación de la rebaja a las contribuciones patronales para las obras sociales.

“Los cambios no nos conforman y seguimos negociando”, admitió un jefe cegetista a Infobae pocas horas antes de una suerte de “supermiércoles” en el que todo indica que se aprobaría la reforma laboral en el Senado y que la zona del Congreso será un termómetro del malestar sindical por el proyecto de Javier Milei.

¿Lo que anunció Bullrich fue fruto de acuerdos con la CGT o un gesto unilateral del Gobierno hacia el poder sindical? El hermetismo de los gremialistas es muy sugestivo. El oficialismo hizo concesiones ante algunos reclamos cegetistas, sobre todo al mantener intactos los fondos para las obras sociales y sostener las cuotas solidarias, aunque seguirán igual que ahora hasta 2028 (luego dejarán de ser obligatorias y no podrán cobrarse sin el consentimiento de los trabajadores) y el descuento no podrá superar el tope del 2% de los salarios.

La CGT negocia con el
La CGT negocia con el Gobierno, pero no está conforme con los cambios en la reforma laboral

Otro alivio para la CGT es la eliminación del artículo que quitaba la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de las cuotas de afiliación sindical. El nuevo texto, de todas formas, no contempla lo que prevé la ley actual: la recaudación también de “otros aportes”, que abarca a las cuotas solidarias.

Pese a sus reclamos, la CGT no logró quitar del proyecto ni suavizar la estricta reglamentación del derecho de huelga, la obligación de pedir autorización para realizar asambleas sindicales en los lugares de trabajo ni el tope de 10 horas mensuales pagas a los delegados para realizar actividades gremiales, entre otros puntos.

Los planteos de la CGT, además, tampoco se reflejaron en los anuncios de Bullrich sobre la ultraactividad de los convenios (se buscaba que no se cayeran al vencimiento, sino que existiera un período para renegociarlos) y la prelación de los convenios por empresa (aspiraba a que que esos acuerdos no rompieran el piso convencional establecido por los sindicatos con personería).

Marcha de la UOM, ATE,
Marcha de la UOM, ATE, Aceiteros y otros gremios en Rosario contra la reforma laboral

Toda la civilizada oposición que mostraron los líderes cegetistas ante el avance de la reforma laboral contrastó con la violencia verbal de algunos dirigentes ultraopositores como Rodolfo Aguiar, líder de ATE (“los gobernadores que avalen esta reforma estarán firmando su propia sentencia de muerte”) y Daniel Yofra, titular de Aceiteros (“vamos a prender fuego el país a través de una huelga por tiempo indeterminado”).

Las repudiables amenazas de ambos dirigentes le darán un contexto inquietante a la movilización de esta tarde ante el Congreso, convocada por la CGT para descomprimir el malestar interno, pero que mostrará en la calle un abanico de posturas radicalizadas que hacen temer una postal semejante a la que soportó Mauricio Macri en 2017 con el debate legislativo sobre la reforma previsional.

¿Funcionará a pleno el aparato sindical para llenar la calle de manifestantes? La anterior concentración contra la reforma laboral, que se hizo el 18 de diciembre en la Plaza de Mayo, mostró una convocatoria poco contundente. Ahora, el clima adverso contra el proyecto oficial es mucho mayor en las filas sindicales, aunque también creció en la CGT el temor a hechos de violencia y a los reclamos de un “paro general ya” de los sectores duros que incomodaría a los dialoguistas de la central obrera que hablan (y seguirán hablando) con el Gobierno.

El paro de gremios aeronáuticos
El paro de gremios aeronáuticos provocará este miércoles demoras en los vuelos (Foto: NA)

La actitud de la CGT ante la administración Milei causa debates internos sugestivos. En la última reunión del Consejo Directivo, un líder dialoguista propuso una movilización contra la reforma laboral y descartó un paro general: “El último que hicimos, en mayo, no fue tan bueno”. Y despotricó contra algunos colegas que “hacen un acting de combativos, se graban proponiendo paros de 24 o 48 horas y después no hacen las huelgas”.

El dilema de la CGT es qué hacer para que la crisis profunda que atraviesa el sindicalismo no ponga en evidencia una pérdida de poder sin precedentes. Aun está abierta la herida en el orgullo sindical que dejaron algunos gobernadores que no les contestaron los llamados a los líderes cegetistas o cancelaron sus audiencias con ellos, como sucedió hace una semana.

Daniel Yofra: “Vamos a prender
Daniel Yofra: “Vamos a prender fuego el país a través de una huelga por tiempo indeterminado”

Algunos gestos del sindicalismo dejan al desnudo la impotencia por no haber podido sumar apoyos políticos suficientes a su rechazo a la reforma laboral del Gobierno. Por eso los irresponsables dichos de Aguiar y Yofra o los inexplicables paros que los sindicatos aeronáuticos harán este miércoles, de 15 a 18, en Aeroparque y Ezeiza, y los metrodelegados concretarán en los subtes de 21 a 23.30: ¿perjudicar a los pasajeros influirá de alguna forma en la votación de la reforma laboral en el Senado?

Es quizás la mejor publicidad favorable que podrían hacerle a la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales que promueve el Gobierno.

Cambios en la reforma laboral que no alcanzan, una movilización callejera llena de riesgos y dirigentes que generan un clima violento o castigan a la gente común son algunas de las piezas de este rompecabezas del sindicalismo que parece imposible de armarse.

Temas Relacionados

CGTReforma laboralSenadoCuotas solidariasDerecho de huelgaObras socialesPatricia BullrichMovilización de la CGTSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Mauricio Macri prepara una agenda federal para reactivar al PRO de cara al 2027

El puntapié inicial será en Puerto Madryn, en marzo. El ex presidente buscar contener la sangría de dirigentes y prevé visitar a intendentes y gobernadores

Mauricio Macri prepara una agenda

Acuerdo Mercosur-UE: LLA confía en tener los votos en Diputados y el peronismo no define una posición

El oficialismo incluyó la aprobación del tratado de libre comercio en la sesión de este jueves, junto con el régimen penal juvenil. Apuestan a lograr el aval parlamentario antes que otros países de la región para obtener más beneficios. El Congreso de Brasil lo hará después del Carnaval

Acuerdo Mercosur-UE: LLA confía en

El Gobierno acelera con la sanción de la reforma laboral y trata de amortiguar el impacto de la inflación

El oficialismo hizo concesiones, no sólo a los gobernadores, para allanar el camino al proyecto. Apuesta fuerte en el Senado y espera sancionarlo en Diputados sin demoras. El dato del IPC también sacudió la agenda. La línea creciente de precios suma ocho meses

El Gobierno acelera con la

Marcha de la CGT contra la reforma laboral: el Gobierno vaticina que será “minoritaria” y sin grandes conflictos

Con el protocolo de seguridad definido y luego de varios cambios en el proyecto favorables al sindicalismo, en Casa Rosada le bajaron el precio a la convocatoria prevista para la Plaza de los Dos Congresos

Marcha de la CGT contra

El Gobierno avanza en zig-zag: la inflación que rozó el 3% y cambios clave para “la única ley posible”

El proyecto llega al recinto con modificaciones en punntos clave: aportes sindicales y Ganancias. El objetivo es asegurar la media sanción. A la par, se conoció el dato de la inflación

El Gobierno avanza en zig-zag:
DEPORTES
Informe especial: por qué los

Informe especial: por qué los motores que usará Alpine desataron una polémica que mantiene en vilo a la Fórmula 1

Superó graves lesiones e hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: la esquiadora argentina que corre como un F1, pero sobre hielo

Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo y Román Burruchaga se clasificaron para los octavos de final del Argentina Open

Román Burruchaga habló de las amenazas que recibió en Rosario: “Fue una situación chocante y me asusté”

“Cómo me hacen trabajar”: el hilarante ida y vuelta de Franco Colapinto con Alpine antes de los tests de F1

TELESHOW
El impactante look de Sofía

El impactante look de Sofía Gonet en MasterChef Celebrity inspirado en Game of Thrones

La contundente respuesta de la mamá de Milo J luego de que Andrea Rincón vinculara a su hijo con rituales satánicos

¿Vicky Xipolitakis, muy cerca del hijo de un conductor de Telefe? Su palabra sobre las versiones de romance

El desafío extremo de MasterChef Celebrity: la reacción de los famosos al descubrir que debían cocinar larvas y grillos

La insólita situación que vivió Juana Repetto al adoptar a un gato tras la pérdida de su otra mascota

INFOBAE AMÉRICA

Tiroteo en Canadá: el primer

Tiroteo en Canadá: el primer ministro Mark Carney afirmó que está “devastado” por el ataque que dejó al menos 9 muertos

Residentes de Teherán salieron a los balcones y corearon consignas contra el líder supremo del régimen iraní, el ayatolá Ali Khamenei

Rodrigo Paz coincidió con Edmand Lara en una ceremonia religiosa tras las tensiones dentro del Ejecutivo

Crisis en Cuba: los habaneros utilizan carbón y paneles solares como alternativa a la red eléctrica

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de cuatro indígenas detenidos por la dictadura nicaragüense