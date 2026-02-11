Acuerdo Mercosur-UE: LLA confía en tener los votos en Diputados y el peronismo no define una posición

Firma del acuerdo UE Mercosur el 17 de enero pasado en Asunción. EFE/ Juan Pablo Pino

La próxima sesión en la Cámara de Diputados promete ser maratónica. Además de incluir en el temario la creación de un Régimen Penal Juvenil, que tiene como principal punto la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, el Gobierno decidió sumar la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Desde la Casa Rosada dejaron trascender que su objetivo es que Argentina sea el primer país de la región en ratificar parlamentariamente el tratado para poder aventajar a sus socios regionales. Esto se debe a que el tratado se divide en una parte política y una económica.

La parte política quedó frenada debido a que el Parlamento Europeo votó a favor de remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios. Esta decisión fue interpretada como un revés político ya que la aprobación por los países europeos deberá esperar hasta que los jueces lleguen a una conclusión, lo que podría demorar el proceso hasta dos años.

En cambio, las facultades para avanzar con algunos procesos “económicos” ya fueron delegadas en el Consejo Europeo y este podrá comenzar a negociar con los países que ratifiquen el acuerdo. “La entrada en vigencia del acuerdo permitiría cubrir cuotas de exportación de algunos productos, como la carne, antes que Brasil, por ejemplo”, explicó una diputada libertaria.

La referencia a Brasil no es casual, ya que el presidente Lula da Silva envió al Congreso Nacional el acuerdo hace dos semanas y ayer el texto obtuvo dictamen de comisión, por lo que quedó listo para ser ratificado después del Carnaval.

Cámara de Diputados

Sin embargo, la intención de avanzar en tiempo récord generó malestar en algunos sectores de la oposición. “Un acuerdo con más de 20 años de negociaciones lo quieren aprobar en apenas cuatro días hábiles”, denunció Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria.

El cronograma exprés que diseñó el oficialismo incluyó este martes las conformaciones de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Mercosur. Hoy ambas tendrán un plenario a las 12.30 donde se firmará el dictamen que dejará el texto listo para ser aprobado el jueves.

“El gobierno del presidente Javier Milei ha marcado un rumbo claro: dejar atrás el aislamiento, recuperar credibilidad internacional y construir una política exterior basada en la libertad, el comercio y la cooperación entre las naciones. En ese marco, el tratamiento en estas sesiones extraordinarias del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es un hecho de enorme trascendencia. No se trata solo de un acuerdo comercial, sino de una señal política concreta de que la Argentina quiere ser un socio confiable, ampliar mercados, atraer inversiones y generar empleo genuino”, dijo la diputada libertaria Juliana Santillán, que presidirá la comisión de Relaciones Exteriores.

En la misma línea, el libertario Damián Arabia -designado presidente de la comisión de Mercosur- aseguró: “Este acuerdo supone conformar la zona de libre comercio más grande del mundo, con más de 750 millones de personas y prácticamente el 20% del PBI mundial”.

En las filas libertarias confían en que cuentan con votos más que suficientes para la ratificación del acuerdo en Diputados. “Lo negociaron todos los gobiernos”, sintetizaron.

Sin embargo, el peronismo aún no logró unificar criterios y es probable que se divida al momento de la votación. Al interior del bloque conviven posturas duras de rechazo con visiones más benevolentes.

Una captura de pantalla muestra un tuit de Juan Grabois donde critica la política económica del gobierno de Milei, el acuerdo con la UE y defiende la industria nacional.

“Olvídense que vote el acuerdo con la U.E. No le sirve a la Argentina. Lula defendió bien los intereses de Brasil, Milei defendió bien los intereses de Alemania. Lo que está haciendo el cipayo con peluca es abrir aún más las compuertas para exportar materia prima e importar productos industriales”, dijo categórico Juan Grabois categórico en sus redes sociales.

Del otro lado, el ex director de Aduana Guillermo Michel, cercano a Sergio Massa, pidió escuchar “a los sectores industriales, al campo, la agroindustria, las cadenas de valor y los trabajadores al momento de implementar un acuerdo tan trascendente para nuestro país”. De hecho, junto a otros diputados como Victoria Tolosa Paz, presentó un proyecto para crear una comisión bicameral en el Congreso que se encargue de evaluar el impacto del acuerdo y permita “un abordaje integral y plural de los efectos del acuerdo”.

Guillermo Michel, funcionario argentino, comparte en redes sociales su visión sobre la importancia del acuerdo comercial MERCOSUR-Unión Europea para el crecimiento económico y la creación de empleo en Argentina.

Ante la consulta de Infobae, otro diputado que no se referencia en el kirchnerismo aseguró que la mayor parte del bloque se inclina por rechazar el acuerdo. “Podemos perder nuestro principal mercado que es Brasil. Es una integración asimétrica que para economías de productividad media como la nuestra puede terminar destruyendo muchas fuentes de trabajo”, sintetizó.

La semana pasada, en la reunión de bloque los diputados escucharon a los parlamentarios del Mercosur, que se mostraron en general favorables al acuerdo. Fuentes de la bancada peronista explicaron que no está prevista una reunión específica para unificar criterios por lo que todo parece indicar que habrá una votación dividida en el recinto.