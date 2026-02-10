Hugo Moyano: “De los 213 artículos de la reforma laboral, no puedo encontrar uno solo que beneficie al trabajador”

El diputado Hugo Moyano (hijo) analiza la reforma laboral impulsada por el gobierno y asegura que no encuentra un solo artículo que beneficie a los trabajadores. Además, advierte que incluye una reforma previsional encubierta.

La inminente votación en el Senado sobre el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei pone a prueba a toda la oposición y al sindicalismo. En el estudio de Infobae en vivo, el diputado nacional de Fuerza Patria y abogado laboralista, Hugo Moyano (hijo) calificó la iniciativa como “íntegramente regresiva” y denunció que “no puedo encontrar uno solo de los 213 artículos que cumpla con los objetivos que se plantea el proyecto”.

Moyano, que además integra el equipo jurídico de la CGT, subrayó: “Viene con este título de modernización laboral y que viene a crear trabajo. No hay un solo artículo que represente un beneficio para el trabajador, y mucho menos para esos objetivos que declama el proyecto”.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Moyano (hijo) profundizó su análisis sobre los riesgos de la ley: “No solamente se trata de un proyecto de reforma laboral, sino que abarca otras cuestiones, como una reforma previsional encubierta. Crea institutos que son bastante perversos y perjudiciales no solamente para los trabajadores, sino también para los jubilados”.

El abogado laboralista insistió en que "quitar derechos no es modernizar" y apuntó que la normativa no actualiza o adecúa la legislación a ningún cambio tecnológico o social. “Si fuera modernizar, no estaríamos viendo que se recogen reformas de todos los últimos gobiernos del mismo corte liberal desde la dictadura para acá”, puntualizó. “El proyecto sólo se encarga de las plataformas digitales para asegurarse bien de que van a estar afuera de la protección laboral. Derogan la Ley de Teletrabajo que se había sancionado en la pandemia, sin proponer una alternativa”, completó.

La asistencia para despedir y otros cambios de la ley

El legislador e hijo del histórico dirigente de Camioneros alertó sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que es apenas un “nombre creativo” para “ayudar a pagar indemnizaciones a los empleadores, pero que se financia con los recursos de la seguridad social, o sea, con la plata de los jubilados”.

Ante la consulta sobre el impacto para quienes ingresen al mercado laboral, Moyano fue contundente: “La discusión es superficial. Te dicen que van a flexibilizar y quitar derechos a los trabajadores formales, lo que les va a permitir a los que están fuera de la protección laboral entrar. Eso es totalmente falso y contradice incluso experiencias en el mundo y en nuestro propio país. Este Gobierno ya hizo reforma laboral, prometió blanquear y no tuvo ningún resultado. Eliminó multas, que son indemnizaciones agravadas, y subió el desempleo en lo formal. Se destruyeron doscientos ochenta mil puestos de trabajo genuinos”.

Por otro lado, describió además el funcionamiento del banco de horas, uno de los cambios propuestos en el nuevo régimen. “Habilita que se trabajen superando los límites de la jornada diaria y semanal sin pagar las horas extra. Colocan en un pie de igualdad al trabajador y al empleador, como si estuvieran en igualdad de condiciones. Pero no existe simetría, hay desigualdad entre las partes y el que tiene más poder siempre impone las condiciones”, consideró

En cuanto a las remuneraciones, Moyano advirtió sobre el regreso de los tickets canasta y la figura del “salario dinámico”: “Se reflota el tema de que se pague parte del sueldo de manera no remunerativa vales de comedor, que ya fue declarado inconstitucional. Otra cuestión es el salario dinámico, un invento total y absoluto. Te pueden pagar un componente contributivo y te lo pueden sacar cuando quiera el empleador, aunque haya pasado un montón de tiempo”.

El diputado también remarcó la inconstitucionalidad de la iniciativa, a raíz del principio de progresividad de las normas laborales: “La normativa social y laboral tiene que ser progresiva, no regresiva. Acá no hay ninguna justificación para volver atrás en derechos. El proyecto está plagado de inconstitucionalidades”.

El enfrentamiento con el sinidcalismo

Para el diputado, uno de los aspectos más graves es el impacto sobre la estructura sindical, ya que apuntar a “desfinanciar a un sindicato es debilitar la negociación colectiva y que los trabajadores tengan mayores protecciones que las que otorga la ley, sino la que les da los convenios colectivos de trabajo”. En ese marco, denunció también que el proyecto “ataca el derecho de huelga de una manera absolutamente inconstitucional, porque esto ya tiene criterios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo” (OIT). “El objetivo claro es debilitar la organización sindical para bajarle derechos a los trabajadores”, remarcó.

"Quitar derechos no es modernizar", advirtió Hugo Moyano (h)

Consultado sobre la posibilidad de que la ley obtenga sanción definitiva, Moyano advirtió: “La ley recién se va a tratar mañana en el Senado. Las leyes se votan en general y se votan en particular. Aparentemente el número ya lo están preanunciando, lo tienen bajo siete llaves”. En ese sentido, recordó otros antecedentes polémicos de cambios en las relaciones laborales: “Como en otras oportunidades, estuvo la Ley Banelco para condicionar de manera bastante ilegal a los senadores. Quizás no sea la misma modalidad, pero claramente hay una moneda de cambio como una reforma fiscal que definitivamente tiene que ver con lo laboral”.

Sobre la negociación política, Moyano sostuvo: “Es explícito que gobernadores están negociando aspectos que modifican de manera estructural relaciones de trabajo a cambio de cuestiones que, si bien son legítimas. Este gobierno está desfinanciando de manera tremenda a las provincias, igualmente son cosas culturales. Sobre todo en aquellos gobernadores que se dicen peronistas, cuando la reforma laboral justamente ataca a la esencia de lo que hizo nacer al peronismo, que son los trabajadores”.

Finalmente, ante la posibilidad de un paro nacional, el diputado nacional de extracción sindical admitió que “no es algo tan sencillo de llevar adelante”. “Tienen que opinar los sectores que pueden garantizarlo, que leen el timing y la oportunidad. Nunca se descartó. La CATT (Confederación del Transporte) dijo que va a hacer un cese de actividades, se discutió en el Consejo Directivo y esto va variando de actividad en actividad”.

