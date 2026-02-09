Con mayor recepción a cambios, el Gobierno concentra todos los esfuerzos en lograr la media sanción de la reforma laboral

Los senadores libertarios celebraron su primera victoria legislativa, tras los cambios en la composición del Senado (X: @PatoBullrich)

A 48 horas de la sesión inaugural del proceso de prórroga de extraordinarias, convocada hasta el 27 del mes, el Gobierno nacional concentra su atención en la sanción de la Reforma Laboral, que se tratará el miércoles a las 11, en la Cámara de Senadores y se muestra abierto a instrumentar cambios. Con el detalle de los mismos en reserva, la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, recibirá en el Senado a los legisladores aliados para terminar de definir el articulado del proyecto.

“Siempre estuvimos abiertos a cambios, pero no vamos a ceder en nada excepto en lo que haya que ceder”, definió ante Infobae una importante funcionaria. “Hasta ahora persiste la postura de mantener Ganancias, veremos más cerca de la fecha”, bromeó un integrante de la política ante este medio sobre la posibilidad abierta. Otra voz del Ejecutivo confesó: “Nadie entiende que el tema se sostiene por el relato. La ley con o sin Ganancias no cambia en nada”. Como contó este medio, la orden directa de sostener hasta el final el relato de no dar el brazo a torcer, mientras hay quienes anticipan -por lo bajo- que no está cerrada la opción de excluir el apartado de ser necesario.

Lo cierto es que el bloque que preside Eduardo Vischi prestará sus instalaciones en el recinto con el objetivo de avanzar en los compromisos de cambios asumidos por los alfiles violetas. “Son varios puntos, pero nos comprometimos a no decir nada hasta que se concreten”, contó a este medio un integrante de la bancada.

Eduardo Lule Menem, Santiago Caputo y Diego Santilli entran a la Casa Rosada en Buenos Aires, cruzando el umbral de la histórica sede gubernamental (Julián Alvez)

En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, dio algunas pistas de la táctica legislativa y en coincidencia con el senador libertario Bartolomé Abdala, admitió la posibilidad de habilitar cambios. El funcionario que esta mañana se reunió por segunda vez en lo que va del año con el chaqueño Leandro Zdero, garantizó contar con los votos necesarios para la aprobación aunque habló de “correcciones”.

“El objetivo es tener una modernización laboral. Obviamente, la tarea de Patricia (Bullrich) y su equipo en el Senado es aceptar alguna corrección, algún tema que se vislumbre importante. Porque si hay algo que es positivo y mejor para la ley, bienvenido sea”, remarcó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Cuando los relojes daban las 10:30, el exlegislador del PRO recibió en sus oficinas al primer gobernador aliado de La Libertad Avanza, quien anticipó su voluntad de apoyar la reforma. En la previa, el chaqueño visitó al armador del interior, Eduardo “Lule” Menem.

En el sprint final rumbo a la primera parada del desafío legislativo, Santilli acciona una nueva ronda de contactos con los representantes provinciales, mayormente telefónicos, para ordenar el tablero. Se trata de la culminación de una tarea que inició a principios de enero con visitas a las provincias.

La mesa política durante una de las reuniones en Casa Rosada

Otro de los que optó por enfatizar que “el oficialismo escucha y está dispuesto a consensuar y acordar” con los bloques dialoguistas fue el presidente previsional del Senado. En declaraciones a Infobae en Vivo, Abdala planteó además que las modificaciones serán “leves” y se aplicarán en función de “modernizar” el proyecto.

De esta forma, se espera que esta tarde, a las 18, cuando la exministra de Seguridad reciba a los senadores de la Unión Cívica Radical comience a delimitarse el proyecto que cuente con las voluntades necesarias para que el Ejecutivo pueda anotarse un triunfo legislativo.

Con la agenda ajustada, los integrantes de la mesa política definen el mejor día para ultimar los detalles con la mira puesta en la sesión del miércoles. Pese a que estaba previsto realizarla el mismo día, este martes parece ser la jornada ideal para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reciba en sus oficinas a Patricia Bullrich; Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Aún el intercambio figura en el calendario del ministro coordinador, por concretarse, dado que continúa la tarea de compatibilizar agendas. Según supo este medio, la asistencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con actividades durante la jornada, está en duda.