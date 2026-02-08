Estados Unidos, Chile y el interior de la Argentina: la agenda de viajes de Milei para febrero y marzo

Javier Milei en el viaje a la Antártida, Río Gallegos, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

Pese a que en más de una oportunidad el presidente Javier Milei dejó en claro el desgaste que le supone viajar al exterior, por cuestiones de gestión debe asumir una serie de compromisos durante los meses venideros que implicará su salida al exterior. Según supo Infobae de fuentes oficiales, el mandatario tiene en agenda dos visitas a Estados Unidos, con días de diferencia, y nuevos desembarcos en al menos dos provincias del país.

Asimismo, se espera que viaje a Chile a principios de marzo y trabajan en un posible retorno a Europa que podría tener lugar a finales de febrero, aunque hasta entonces no hay confirmación oficial. “Hay un viaje previsto para finales de febrero que no se los voy a contar porque no tengo los detalles. Lejos, muy lejos, no tan lejos”, deslizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa en la que anunció la firma del tratado comercial con Estados Unidos.

Lo cierto es que el cronograma del libertario iniciará el próximo 9 de febrero, cuando parta por primera vez en el año a Estados Unidos para dar asistencia a la Gala de Prosperidad Hispana, que se celebrará el 10 del mes en Mar -a- Lago, el condominio de su par republicano Donald Trump en Miami. Tras confirmar la invitación, está previsto que el mandatario tome la palabra durante el evento organizado por la plataforma Latino Wall Streeten el mencionado complejo situado en Palm Beach, Florida.

Como contó este medio, también tiene planes de disertar en el Council the las Americas, un prestigioso foro de debate del país y podrían sumarse nuevas actividades a la agenda que hasta entonces se encuentra en pleno diseño.

Se trata de la primera visita del Presidente luego de la firma del acuerdo comercial entre ambas naciones y, hasta entonces, en Balcarce 50 evitan precisar si habrá algún cruce pautado con el líder republicano. En paralelo, programado para las fechas en el exterior, el Congreso tratará la Reforma Laboral durante las sesiones extraordinarias.

El presidente Javier Milei junto a su par de Estados Unidos Donald Trump en Mar a Lago (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

A su retorno, La Libertad Avanza tiene previsto la presencia del mandatario en la provincia de Mendoza para el miércoles 18 de enero, como anticipó Infobae, en el marco del Tour de la Gratitud. Allí, se celebrarán elecciones en seis departamentos que renuevan sus Concejos Deliberantes en las que el sello se presenta en alianza con el PRO y la fuerza local que comanda Alfredo Cornejo.

Aún con poco detalle debido a que no cuenta con la confirmación oficial, en la administración libertaria sostienen que hacia finales de mes el libertario podría visitar nuevamente Europa, y descartan su presencia en Reino Unido, Francia e Italia. Lo cierto es que sujeto a la agenda local, se terminará de confirmar o desestimar en los próximos días.

Previsto para marzo, luego de dar inicio al período de sesiones ordinarinas en el Congreso Nacional, el propio Milei confirmó que asistirá a la Argentina Week, que se realizará del 9 al 11 de marzo en Manhattan. “Va a ser el mayor evento de presentación al mundo inversor de la Argentina”, lo definió el embajador de Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford en declaraciones a Radio Mitre.

La delegación que lo acompañará, todavía en definición, estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que también disertará durante el evento, y posiblemente el canciller Pablo Quirno, y partirá el 8 de marzo para retornar el 10.

El presidente Javier Milei recibió al presidente electo de Chile, José Antonio Kast

Es que al día siguiente, el 11 de marzo, se llevara adelante en el Palacio de la Moneda de Chile la ceremonia de traspaso de mando del reciente electo Antonio Kast, sucesor de Gabriel Boric, quien visitó la Argentina días después de su triunfo en las urnas. Durante el intercambio, ambos referentes de la derecha regional trazaron una hoja de ruta para potenciar el vínculo bilateral que tendrá como prioridad la seguridad regional y fronteriza, pero también la pelea contra el crimen organizado transnacional.

Como cada mes desde enero, el partido que conduce Karina Milei tiene previsto un nuevo desembarco en el interior del país para agradecer el apoyo del interior en los comicios de octubre.

La provincia elegida para el tercer mes del año es Tucumán y el día designado parecería ser el miércoles 18. En estudio, y sujeto a cambios en función de los compromisos de gestión de que deba atender el mandatario, el libertario asistiría a un nuevo evento de la Fundación Federalismo y Libertad. De concretarse la actividad, se mostaría escoltado del referente local de La Libertad Avanza, quien supo ser el ministro del Interior, Lisandro Catalán.