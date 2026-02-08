El kicillofismo se entusiasma de cara al 2027 y pide “afianzar el liderazgo de Axel” tras el triunfo en el PJ bonaerense

El intendente de Morón pidió afianzar el liderazgo del mandatario provincial de cara a las elecciones generales de 2027

Las discusiones en el PJ bonaerense ganaron intensidad en los últimos meses, impulsadas por la figura de Axel Kicillof como referente destacado y posible candidato a presidente en 2027. La disputa tuvo este sábado una primera resolución, con la decisión del gobernador de aceptar la presidencia del partido a nivel provincial, sucediendo a Máximo Kirchner y con acuerdo de todos los sectores.

Esa situación llega en un contexto en el que la figura de Cristina Kirchner enfrenta un franco retroceso, agravado por su condena judicial y detención. Esta convergencia de hechos no solo modifica la distribución interna de poder, sino que también proyecta interrogantes sobre la renovación opositora de cara a 2027 y el futuro del movimiento justicialista a nivel nacional.

La reconfiguración del liderazgo se consolidó en la noche del viernes, luego de un acuerdo de cúpulas para que Kicillof sustituya a Máximo Kirchner en la conducción del PJ de Buenos Aires. Durante el sábado queda pendiente la definición de los consejeros, mientras la vicepresidencia primera recaerá en Verónica Magario, compañera de fórmula de Kicillof. Este reparto determinará los principales ganadores y perdedores de la interna peronista, y será determinante en la presentación de la nueva conducción.

Kicillof se encamina a ser la principal alternativa del peronismo en 2027

Sobre el proceso que derivó en el cierre de la interna del PJ bonaerense habló Lucas Ghi, intendente de Morón, que forma parte del espacio del gobernador: “Tratamos de hacerlo de la manera más madura, más racional posible, sabiendo que no está en la agenda de las principales preocupaciones de nuestra gente”, expresó.

En ese marco, el intendente se entusiasmó con “afianzar el liderazgo de Axel, que me parece que tiene una potencia de cara a futuro importantísima, y poner este instrumento al servicio de la construcción de un gran espacio diverso, desde lo social, lo gremial, lo político, para articular una propuesta que no solo sea oposición al rumbo de este Gobierno nacional, sino que se constituya en una alternativa verdadera que genere entusiasmo”.

Al ser consultado en Radio Con Vos sobre una posible candidatura presidencial de Kicillof para 2027, Ghi señaló que aún falta para definir postulaciones, pero reconoció el crecimiento del mandatario más allá del ámbito provincial. “Axel es gobernador de la principal provincia, tiene desafíos diariamente que asumir. Estamos en un contexto muy complejo, con un gobierno nacional que ha decidido que sea su principal adversario, con lo cual ya lo ha subido al ring y, si me permiten, no con las mejores artes, trata de limitar su proyección, desfinanciándolo, castigándolo discursivamente, incluso incumpliendo obligaciones como transferir los fondos de seguridad, transferir los fondos de educación y un montón de otras cosas”.

Lucas Ghi, intendente de Morón

De todas formas, Ghi evitó ser tajante y envió un mensaje de cara a fortalecer y ampliar el peronismo. “No se trata de nombres propios, se trata de proyecto de país y quién mejor en esta etapa, dadas las condiciones generales, encarna el mejor liderazgo, insisto, con el desafío de futuro. Axel también es muy generoso, es muy permeable a saber convocar a quienes todavía están afuera, los sectores independientes, a sectores que por ahí en su momento fueron atraídos por la política, hoy están desmovilizados, son indiferentes a lo que pasa”.

En ese marco, Ghi reflexionó sobre la importancia de reconstruir la fuerza del peronismo convocando a sectores hoy alejados y revitalizando la estructura partidaria. “Lo que necesitamos es volver a generar un espacio que concite interés, que fundamentalmente renueve la esperanza, que pueda haber un proyecto de país distinto. Yo creo que vamos a tener este año una gran crisis de empleo. Lo veo en mi distrito. Todos los días se acrecienta la gente que viene a pedirnos trabajo porque no tiene o porque ya con uno no le alcanza. Para eso hay que formular una propuesta, hay que tener un plan, hay que trazar una estrategia. El PJ no tiene que ser solo un ámbito netamente administrativo, tiene que ponerse al frente de la reconstrucción de la esperanza a nivel provincial y nacional”.

Lo que deja la interna del PJ bonaerense de cara al 2027

El avance de Kicillof supone un quiebre en el molde kirchnerista. El actual gobernador eligió dar un salto riesgoso al asumir esta responsabilidad, sorteando las críticas por su estilo deliberativo, en contraste con las demandas de conducción vertical de algunos intendentes del conurbano. En el entorno del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la apuesta fue conseguir más lugares estratégicos bajo el argumento de que la mayoría del peronismo local respalda el liderazgo de Kicillof y exige mayor peso en la toma de decisiones.

En el peronismo provincial, la unidad suele presentarse como argumento central de cada movimiento, aunque muchas veces encubre tensiones de fondo. La llegada de Kicillof generará fricciones respecto al perfil del partido: mientras el camporismo reclamará que la libertad de Cristina Kirchner figure entre las prioridades, los intendentes alineados con el kicillofismo tendrán como meta reorientar la agenda hacia una propuesta de oposición a las políticas de Milei y la preparación para la próxima contienda presidencial.

La estrategia de Kicillof incluye fortalecer el bloque de gobernadores de Unión por la Patria, en un intento por dotar de mayor peso federal a su figura, trascendiendo los límites bonaerenses e impulsando la construcción del MDF en otras provincias. Este movimiento apunta a nacionalizar su liderazgo y convertirlo en eje de un debate de alcance mayor.

Dos narrativas diferentes emergen sobre la asunción de Kicillof: una victoria sobre La Cámpora por el control del PJ, y, a la vez, una consecuencia de aceptar las reglas impuestas por Máximo Kirchner. Tales interpretaciones trasladan sus repercusiones tanto a los círculos de La Plata como a San José 1111, y se espera que con el tiempo pierdan vigencia, aunque en el corto plazo serán fuente de tensiones.

La prolongada crisis del peronismo, sumida en una sucesión de disputas internas, carece por ahora de líderes que impulsen un debate trascendente a nivel nacional. Como lo describió un dirigente peronista a Infobae, “la discusión está atrapada en la vida del kirchnerismo, sin referentes del interior que logren correr el eje político más allá de la provincia de Buenos Aires”. Mientras tanto, Kicillof inicia este nuevo ciclo tras seis años de gobierno bonaerense, aceptando un desafío que redefine su rol y lo instala en una posición central al frente del PJ Bonaerense.