El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y suspendieron el paro de trenes de este jueves

La Fraternidad acatará la medida dispuesta por la Secretaría de Trabajo ante el fracaso de otra audiencia para definir un aumento salarial. Cómo puede seguir el conflicto

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de La Fraternidad y se suspenderá el paro de 24 horas previsto para este jueves. La medida permitirá que se abra un período de negociaciones de 15 días, prorrogables por otros 5, para intentar un acuerdo salarial que garantice el servicio ferroviario.

La decisión fue anunciada esta tarde por el Ministerio de Capital Humano, que afirmó que de esta forma “el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la promoción del diálogo social como herramienta fundamental para la resolución de los conflictos laborales, resguardando el derecho de los ciudadanos, sin desatender los derechos de los trabajadores ni los mecanismos de negociación colectiva”.

El comunicado de Capital Humano sostiene que la conciliación obligatoria en el conflicto entre el gremio La Fraternidad y las empresas Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A. Concesionaria, “rige desde las 00:00 hs del 05 de febrero de 2026, se encuadra en la Ley N.º 14.786 y establece un período de 15 días, durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios”.

“Se intima al sindicato La Fraternidad, y por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pudiera afectar la normal prestación del servicio”, agrega.

El líder de La Fraternidad, Omar Maturano, ya había ratificado el paro de 24 horas de ese jueves ante el fracaso de las negociaciones con la Secretaría de Transporte, aunque anticipó que acataría la conciliación obligatoria en caso de que fuera dictada por el Gobierno.

“Nos ofrecieron lo mismo: el 2% para diciembre. Lo único que varió fue el 1,3% para enero, 1,3% febrero, y el 1,2% para marzo”, deslizó, tras consignar que apenas se mejoraron 0,3%, 0,3% y 0,2% para ese trimestre. “Desde que asumió este gobierno nos deben el 56% a lo que hace la inflación, y el 18% a los 9 meses para atrás, entre marzo de 2025 y 2026″, resaltó a radio Mitre.

Maturano admitió: “No somos optimistas en que nos vayan a dar el 18%, pero hay una solución que es firmar (un acuerdo para) diciembre únicamente”. Sin embargo, destacó que persiste el desacuerdo porque el Estado nacional ofrece el 2% para ese período, mientras que la inflación mensual alcanzó el 2,8 por ciento.

Para la dirigencia de La Fraternidad, además de la cuestión salarial, la falta de inversión en el sector agrava la situación laboral. Desde el sindicato señalaron que la ausencia de herramientas adecuadas y el envejecimiento del material rodante dificultan cualquier intento de mejora en la productividad. “¿Cómo flexibilizamos cuando estamos conduciendo trenes de 1965 o de 1976? ¿Cómo flexibilizamos cuando tenemos señales que son de 1930?“, se preguntó.

Respecto a la reforma laboral en debate en el Congreso, Maturano consideró que “en algunos aspectos es necesaria” y reconoció que tanto empleadores como trabajadores han incurrido en “abusos”, especialmente en materia de pagos y derechos. Pero aclaró que las modificaciones no deben conducir a una flexibilización excesiva, mientras persisten reclamos en el proceso de trabajo de su sector.

Las dos partes siempre abusaron de algo. Donde se puede pagar menos, se paga menos. Por ejemplo, donde se puede estirar y dejar la plata trabajando en los bancos; en vez de pagar el día primero, cuando pueden pagar el día cinco. Van y lo pagan el día cinco, aunque haya necesidades del trabajador. Todos abusamos, pero seguramente que hay que modernizar, como dicen ellos cariñosamente, pero no flexibilizar como la quieren flexibilizar”, completó.

