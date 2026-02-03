El intendente de Pinamar anunció que apelará el fallo que prohibe las UTV y 4x4 en “La Frontera”

El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, cuestionó la reciente medida judicial que prohíbe la circulación de cuatriciclos, camionetas 4x4 y UTV en la zona conocida como “La Frontera”, uno de los principales sectores de médanos costeros del partido. El fallo, emitido por el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores, impide de manera inmediata la realización de pruebas de destreza, competencias, eventos recreativos motorizados organizados, desafíos, carreras y cualquier maniobra considerada temeraria con este tipo de vehículos en esa área.

La resolución judicial establece que la Municipalidad de Pinamar debe “reglamentar, controlar y, en su caso, impedir actividades que puedan afectar la seguridad, la salubridad y el orden público”.

Ante esto, Ibarguren anticipó en sus redes sociales que el municipio presentará una apelación en las próximas horas.

“No estamos de acuerdo con la prohibición de la actividad. La gran mayoría disfruta de nuestras playas de manera responsable. El problema son los pocos que no cumplen y generan situaciones de riesgo”, expresó Ibarguren

El intendente defendió este tipo de acitivdades recreativas, argumentando que ayudan a sostener el empleo en comercios de la zona y favorecen la realización de eventos de marcas automotrices para la presentación de nuevos modelos. “Esto es algo cultural de Pinamar y además genera muchísimo trabajo. Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente”, declaró Ibarguren en relación a la medida, tomada a partir de una presentación realizada por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

La presentación la hizo el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través de sus abogados

En declaraciones a CNM Radio, Ibarguren precisó que el municipio no se opone a las actividades motorizadas, sino que busca controlarlas y sancionar a quienes realicen maniobras peligrosas: “A los que corren picadas, hacen maniobras peligrosas o ponen en riesgo a otros, hay que sancionarlos con toda la fuerza”.

El mandatario local se refirió también al accidente ocurrido en La Frontera, donde un choque entre un UTV y una camioneta Volkswagen Amarok dejó gravemente herido a Bastian Jerez, un niño de ocho años. Ibarguren consideró que se trató de “una irresponsabilidad del padre” y sostuvo: “Si hubiese tenido el cinturón de seguridad puesto, no hubiese pasado”.

La camioneta y el UTV

Por su parte, el Municipio se centra en reforzar los controles y las sanciones a quienes no cumplan las normas. “Siempre va a haber gente irresponsable, como en cualquier ciudad del país y del mundo. Para eso están los controles y las sanciones. Prohibir todo no es la solución”, afirmó el intendente.

Luego del accidente de Bastian, se implementaron ciertas medidas que permitieron, en línea con lo planteado por el intendente, “sacar de La Olla a los tipos que corrían picadas y generaban caos”. “Eso es menos del 1% de la gente que viene a Pinamar. El otro 99% hace las cosas bien”, sumó. Entre las acciones tomadas, mencionó el aumento de las sanciones económicas, el secuestro de vehículos, la inhabilitación de licencias y el cobro de gastos municipales por operativos, traslados y atención médica. Ibarguren indicó que estas medidas se coordinaron con autoridades de la provincia y la Nación, y que el objetivo propuesto fue alcanzado.

Así quedó el UTV en el que viajaba Bastián

Mientras tanto, Bastián, de 8 años, continúa recuperándose. Este lunes, fue sometido a su séptima intervención quirúrgica en el Hospital Materno Infantil Don Victorio Tetamanti de Mar del Plata tras el grave accidente ocurrido el 12 de enero, en la zona de La Frontera. Según informó el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la cirugía finalizó de manera satisfactoria.

La intervención realizada consistió en el reemplazo de una válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural para mejorar el drenaje del líquido cefalorraquídeo. El paciente permanece en la Unidad de Terapia Intensiva, estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico, bajo asistencia respiratoria mecánica, y se lo monitorea para seguir la evolución tras el procedimiento.

Operaron por séptima vez a Bastian

En simultáneo, la causa judicial avanza con la inhabilitación dictada a Noemí Quirós y Manuel Molinari, quienes conducían los vehículos involucrados, después de que sus análisis toxicológicos arrojaran resultados positivos de alcoholemia.

Ambos perdieron la habilitación para conducir tras constatarse los valores de alcohol en sangre obtenidos mediante las muestras tomadas en el hospital el mismo día del hecho. El padre del menor, Maximiliano Jerez, quien también fue sometido al estudio toxicológico, dio resultado negativo, aunque permanece imputado por “lesiones culposas”.

Fuentes judiciales informaron que se solicitó una pericia accidentológica para determinar responsabilidades, mientras el abogado de Manuel Molinari pidió un estudio de ADN sobre las muestras de sangre, alegando posibles irregularidades en la conservación de los envases.

Al momento del accidente, el menor viajaba sin cinturón de seguridad en un UTV junto a su padre y otros tres ocupantes, mientras que la camioneta Volkswagen Amarok impactó contra ellos. Tras ser estabilizado en Pinamar, fue trasladado de urgencia en helicóptero sanitario al hospital de Mar del Plata.