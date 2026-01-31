Incendios en la Patagonia: el Gobierno sumará a Santa Cruz a las provincias bajo Emergencia Ígnea

El fuego sigue afectando a varias provincias de la Patagonia

Tal como ocurrió días atrás con Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, el Gobierno nacional declarará la Emergencia Ígnea en la provincia de Santa Cruz, también afectada por los incendios. La medida se oficializará en las próximas horas con la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

Santa Cruz había quedado afuera de la declaración de la emergencia dictada por el Ejecutivo nacional el jueves, pese a que el gobernador Claudio Vidal había participado del pedido de los mandatarios patagónicos en medio de los incendios que afectan a esa región desde hace varias semanas.

Si bien los principales focos de incendio se encuentran en Chubut, más precisamente dentro del Parque Nacional Los Alerces, en Santa Cruz también se registraron siniestros en los últimos días. La emergencia comenzó el martes con al menos tres frentes de incendio identificados al sur de Puerto San Julián, en sectores críticos como El Rincón, con alcance hacia la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke, consideradas áreas claves del ecosistema santacruceño. El foco principal se generalizó a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad, próximo a zonas de pesca y a unos 10 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 3.

El fuego llegó a ubicarse a solo 4.000 metros lineales de las viviendas del Campo El Montañés, aunque las autoridades aseguraron que no existió riesgo inmediato para esas estructuras. En el área afectada, se detectaron dos frentes activos: uno a aproximadamente 200 metros del camino y otro, de mayor extensión, a más de 700 metros, atravesando pastizales. Se identificó además un posible tercer foco más alejado, aunque el ingreso a ese sector no fue autorizado por razones de seguridad.

En ese marco, el Gobierno nacional informó que ya desplegó 426 brigadistas, 20 medios aéreos y asistencia logística para combatir los incendios forestales que afectan a regiones de la Patagonia.

Del total de brigadistas, 270 fueron enviados desde dependencias nacionales, entre ellos 155 de Parques Nacionales y 115 de la Agencia Federal de Emergencias, mientras que las provincias de Neuquén, Río Negro, San Juan, Córdoba, San Luis, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Ciudad Autónoma de Buenos Aires aportaron otros 156 a solicitud del Gobierno central.

En cuanto a los recursos aéreos, fueron movilizados 16 medios de la Agencia Federal de Emergencias, tres del Ministerio de Defensa y uno de la provincia de Chubut.

Ya son cinco las provincias bajo emergencia por el fuego. Foto: AP

De acuerdo a la información oficial, hasta el último jueves se reportaron seis incendios en desarrollo: uno activo, tres controlados y dos contenidos, junto con 36 focos extinguidos. Los incendios activos y en proceso de control abarcan las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. En Chubut, los focos de Puerto Café (Los Alerces), Primera Cantera (Puerto Patriada) y Loma De La Chancha (El Turbio) se encontraban en distintos estados de contención y control. En Neuquén, Las Chaquiras se reportó contenido, mientras que en Río Negro el incendio en el Vertedero Municipal fue controlado. En Santa Cruz, en el Parque Los Glaciares, el foco Túnel Inferior permanecía controlado, con recorridas en la zona para trabajar en puntos calientes.

Entre los 36 incendios extinguidos durante enero figuran episodios en Chubut (El Engaño, Lago Rosario y Villa Lago Rivadavia, entre otros), Neuquén (Magdalena, Estancia Chacayal, Cerro Trelel), Río Negro (Cantera–Eva Perón, Veranada de Carlos Cayunao), Buenos Aires (Marisol, Villa Iris) y La Pampa (La Blanca Grande, La Aguara, entre otros).

La Agencia Federal de Emergencias destinó 115 brigadistas, 16 vehículos aéreos, camiones logísticos, dormitorios, duchas y cocina, además de la preparación de pronósticos climáticos especiales para la toma de decisiones. Las fuerzas de Gendarmería Nacional y Policía Federal colaboraron en tareas de asistencia vial ante cortes de rutas implementados por Vialidad Nacional. El operativo incluyó la participación de bomberos voluntarios y diversas instituciones provinciales y locales.

En tanto, el Ministerio de Defensa brindó apoyo logístico con un helicóptero Bell UH1H, dos Bell 407, la Sección de Aviación del Ejército 11, cinco efectivos destacados y un camión cisterna con capacidad para 6.000 litros de combustible aeronáutico. También se informó la provisión de ayuda humanitaria y el traslado de brigadistas forestales.

Asimismo, de acuerdo a lo informado oficialmente, el Banco Nación implementó líneas de crédito y prórrogas para productores MiPyMEs agropecuarios de la Patagonia afectados por los incendios. Estas líneas incluyen renovaciones, inversiones y compra de capital de trabajo.

La Administración de Parques Nacionales movilizó a más de 300 personas, entre brigadistas y guardaparques, con 26 vehículos logísticos, seis camiones autobomba 4x4, cuatro minibuses, tres embarcaciones y sistemas fijos de comunicaciones. Se sumaron monitoreo satelital, vigilancia con drones y centros de comando logístico, además de abastecimiento de agua y combustible, provisión de viandas y asistencia a pobladores.

En el área de Capital Humano, se enviaron cuatro camiones con alimentos, vestimenta, agua, calzado, artículos para bebés, colchones y equipamiento doméstico para los damnificados.

El Ministerio de Salud desplazó personal sanitario especializado con tres médicos, seis enfermeros, dos ambulancias, dos camionetas 4x4, dos furgones, un minibús, un camión habitacional y dos dispositivos para estabilización rápida de pacientes. La Dirección de Emergencias del Ministerio de Salud extendió recursos para atender a los brigadistas en las zonas afectadas.

La Cancillería, por su parte, tramitó recursos aéreos adicionales para Chubut, obteniendo de Chile un helicóptero que fue enviado el 14 de enero, mientras que Aerolíneas Argentinas donó ocho tótems para almacenar miles de litros de agua destinados a las tareas de combate de incendios.

Además, la empresa YPF asignó 15.000 litros de nafta, equivalentes a treinta camiones cisterna, para equipos de auxilio en El Bolsón.

Vialidad Nacional, en tanto, aportó dos camiones cisterna para abastecer de agua al reservorio de Esquel, que provee al avión Boeing 737 Fireliner utilizado en la provincia de Chubut, además de un camión cisterna para los bomberos de Epuyén, un furgón con suministros de emergencia para Lago Menéndez y Lago Verde, y una retroexcavadora para Epuyén.