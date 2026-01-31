Política

Incendios en la Patagonia: el Gobierno sumará a Santa Cruz a las provincias bajo Emergencia Ígnea

En las próximas horas se publicará un DNU con la medida que implica el envío de más recursos para luchar contra el fuego, tal como ocurrió con Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa

Guardar
El fuego sigue afectando a
El fuego sigue afectando a varias provincias de la Patagonia

Tal como ocurrió días atrás con Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, el Gobierno nacional declarará la Emergencia Ígnea en la provincia de Santa Cruz, también afectada por los incendios. La medida se oficializará en las próximas horas con la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

Santa Cruz había quedado afuera de la declaración de la emergencia dictada por el Ejecutivo nacional el jueves, pese a que el gobernador Claudio Vidal había participado del pedido de los mandatarios patagónicos en medio de los incendios que afectan a esa región desde hace varias semanas.

Si bien los principales focos de incendio se encuentran en Chubut, más precisamente dentro del Parque Nacional Los Alerces, en Santa Cruz también se registraron siniestros en los últimos días. La emergencia comenzó el martes con al menos tres frentes de incendio identificados al sur de Puerto San Julián, en sectores críticos como El Rincón, con alcance hacia la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke, consideradas áreas claves del ecosistema santacruceño. El foco principal se generalizó a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad, próximo a zonas de pesca y a unos 10 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 3.

El fuego llegó a ubicarse a solo 4.000 metros lineales de las viviendas del Campo El Montañés, aunque las autoridades aseguraron que no existió riesgo inmediato para esas estructuras. En el área afectada, se detectaron dos frentes activos: uno a aproximadamente 200 metros del camino y otro, de mayor extensión, a más de 700 metros, atravesando pastizales. Se identificó además un posible tercer foco más alejado, aunque el ingreso a ese sector no fue autorizado por razones de seguridad.

En ese marco, el Gobierno nacional informó que ya desplegó 426 brigadistas, 20 medios aéreos y asistencia logística para combatir los incendios forestales que afectan a regiones de la Patagonia.

Del total de brigadistas, 270 fueron enviados desde dependencias nacionales, entre ellos 155 de Parques Nacionales y 115 de la Agencia Federal de Emergencias, mientras que las provincias de Neuquén, Río Negro, San Juan, Córdoba, San Luis, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Ciudad Autónoma de Buenos Aires aportaron otros 156 a solicitud del Gobierno central.

En cuanto a los recursos aéreos, fueron movilizados 16 medios de la Agencia Federal de Emergencias, tres del Ministerio de Defensa y uno de la provincia de Chubut.

Ya son cinco las provincias
Ya son cinco las provincias bajo emergencia por el fuego. Foto: AP

De acuerdo a la información oficial, hasta el último jueves se reportaron seis incendios en desarrollo: uno activo, tres controlados y dos contenidos, junto con 36 focos extinguidos. Los incendios activos y en proceso de control abarcan las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. En Chubut, los focos de Puerto Café (Los Alerces), Primera Cantera (Puerto Patriada) y Loma De La Chancha (El Turbio) se encontraban en distintos estados de contención y control. En Neuquén, Las Chaquiras se reportó contenido, mientras que en Río Negro el incendio en el Vertedero Municipal fue controlado. En Santa Cruz, en el Parque Los Glaciares, el foco Túnel Inferior permanecía controlado, con recorridas en la zona para trabajar en puntos calientes.

Entre los 36 incendios extinguidos durante enero figuran episodios en Chubut (El Engaño, Lago Rosario y Villa Lago Rivadavia, entre otros), Neuquén (Magdalena, Estancia Chacayal, Cerro Trelel), Río Negro (Cantera–Eva Perón, Veranada de Carlos Cayunao), Buenos Aires (Marisol, Villa Iris) y La Pampa (La Blanca Grande, La Aguara, entre otros).

La Agencia Federal de Emergencias destinó 115 brigadistas, 16 vehículos aéreos, camiones logísticos, dormitorios, duchas y cocina, además de la preparación de pronósticos climáticos especiales para la toma de decisiones. Las fuerzas de Gendarmería Nacional y Policía Federal colaboraron en tareas de asistencia vial ante cortes de rutas implementados por Vialidad Nacional. El operativo incluyó la participación de bomberos voluntarios y diversas instituciones provinciales y locales.

En tanto, el Ministerio de Defensa brindó apoyo logístico con un helicóptero Bell UH1H, dos Bell 407, la Sección de Aviación del Ejército 11, cinco efectivos destacados y un camión cisterna con capacidad para 6.000 litros de combustible aeronáutico. También se informó la provisión de ayuda humanitaria y el traslado de brigadistas forestales.

Asimismo, de acuerdo a lo informado oficialmente, el Banco Nación implementó líneas de crédito y prórrogas para productores MiPyMEs agropecuarios de la Patagonia afectados por los incendios. Estas líneas incluyen renovaciones, inversiones y compra de capital de trabajo.

La Administración de Parques Nacionales movilizó a más de 300 personas, entre brigadistas y guardaparques, con 26 vehículos logísticos, seis camiones autobomba 4x4, cuatro minibuses, tres embarcaciones y sistemas fijos de comunicaciones. Se sumaron monitoreo satelital, vigilancia con drones y centros de comando logístico, además de abastecimiento de agua y combustible, provisión de viandas y asistencia a pobladores.

En el área de Capital Humano, se enviaron cuatro camiones con alimentos, vestimenta, agua, calzado, artículos para bebés, colchones y equipamiento doméstico para los damnificados.

El Ministerio de Salud desplazó personal sanitario especializado con tres médicos, seis enfermeros, dos ambulancias, dos camionetas 4x4, dos furgones, un minibús, un camión habitacional y dos dispositivos para estabilización rápida de pacientes. La Dirección de Emergencias del Ministerio de Salud extendió recursos para atender a los brigadistas en las zonas afectadas.

La Cancillería, por su parte, tramitó recursos aéreos adicionales para Chubut, obteniendo de Chile un helicóptero que fue enviado el 14 de enero, mientras que Aerolíneas Argentinas donó ocho tótems para almacenar miles de litros de agua destinados a las tareas de combate de incendios.

Además, la empresa YPF asignó 15.000 litros de nafta, equivalentes a treinta camiones cisterna, para equipos de auxilio en El Bolsón.

Vialidad Nacional, en tanto, aportó dos camiones cisterna para abastecer de agua al reservorio de Esquel, que provee al avión Boeing 737 Fireliner utilizado en la provincia de Chubut, además de un camión cisterna para los bomberos de Epuyén, un furgón con suministros de emergencia para Lago Menéndez y Lago Verde, y una retroexcavadora para Epuyén.

Temas Relacionados

Incendios forestalesIncendios en la PatagoniaSanta CruzNeuquénChubutRío NegroLa Pampaúltimas noticias

Últimas Noticias

Los familiares de Gallo y Giuliani se mostraron cautelosos ante la amnistía a presos políticos en Venezuela

María Alexandra Gómez, esposa del gendarme, y Virginia Rivero, pareja del abogado, reclamaron celeridad en el proceso de liberación. Advirtieron por la condición física de los detenidos

Los familiares de Gallo y

Escala la tensión en la oposición de Córdoba: la disyuntiva de los intendentes y las dudas sobre el rol del peronismo

Rodrigo de Loredo consiguió un interlocutor con la Casa Rosada luego del contrapunto en el armado del 2025. La interna de la UCR no cede y los jefes comunales reciben una nueva amenaza que complejiza la unidad

Escala la tensión en la

La Iglesia rechazó que la baja de la edad de imputabilidad sea la única respuesta ante delitos de menores

La Conferencia Episcopal Argentina advirtió sobre los riesgos de limitar el debate público e insistió en priorizar medidas centradas en la prevención y la integración juvenil

La Iglesia rechazó que la

Un gremio anunció un paro en todos los aeropuertos del país y podría haber demoras en los vuelos desde este fin de semana

Trabajadores nucleados en ATE ANAC denunciaron que el organismo aún no pagó los sueldos de enero ni liquidó el aumento pactado. La medida regirá el lunes y afectará a casi 30 terminales aéreas. Sin embargo, advirtieron que puede haber inconvenientes desde este sábado

Un gremio anunció un paro

Polémica entre el Gobierno porteño y la Nación por el costo de las patentes

Un informe oficial señaló que la Ciudad de Buenos Aires cobraba una alícuota de hasta 6%. Sin embargo, desde Uspallata aseguraron que era “falso”

Polémica entre el Gobierno porteño
DEPORTES
El insólito gol con el

El insólito gol con el que la Selección de futsal liquidó el partido ante Venezuela y pasó a la final de la Copa América

Con Messi de titular, Inter Miami pierde con Atlético Nacional en Colombia por el segundo amistoso de su pretemporada

San Lorenzo venció 1-0 a Central Córdoba en el inicio de la tercera fecha del Torneo Apertura: la agenda completa del día

La dedicatoria especial para Juan Foyth en el partidazo que protagonizaron Osasuna y Villarreal en Pamplona

Viajó a Arabia Saudita para asumir como DT, lo secuestraron antes de llegar y un detalle le salvó la vida: “Es una película”

TELESHOW
Zaira Nara habló de su

Zaira Nara habló de su relación con el millonario francés Robert Strom: “Chongueo de verano”

Se viralizó en las redes un pasacalles dirigido a Griselda Siciliani: “Te extraño mucho. Luciano”

Wanda Nara usó su nuevo tema para apuntar contra Mauro Icardi: “Ya me imagino”

Luego de la avioneta y el beso, Ángela Torres compartió su felicidad con Marcos Giles en redes

El fuerte enojo de Juana Repetto con una seguidora que criticó la nueva habitación de su hijo: “¿Vivís en Disney amiga?”

INFOBAE AMÉRICA

El Observatorio Cubano de Conflictos

El Observatorio Cubano de Conflictos anticipó nuevas protestas contra el régimen: “El pueblo está harto de ellos”

Ataques de tiburón en Hawái: científicos explican el pico inusual que se repite cada año

Fumar de vez en cuando no es seguro: el cigarrillo ocasional también daña el corazón y los pulmones

“El Agente Secreto” pone a Recife en el mapa: fanáticos recorren los escenarios de la película nominada al Óscar

Túnel de Simplón, el histórico paso ferroviario que es un símbolo europeo